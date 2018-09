Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,08% à 8967 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,76% à 8973,56 points - SLI (vendredi): -0,82% à 1467,03 points - SPI (vendredi): -0,60% à 10'740,34 points - CAC 40 (vendredi): -1,30% à 5406,85 points - Dax (vendredi): -1,04% à 12'364,06 points - FTSE-100 (vendredi): -1,11% à 7432,42 points - Dow Jones (vendredi): -0,09% à 25'964,82 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,26% à 8109,54 points - S&P 500 (vendredi): +0,01% à 2901,52 points - Nikkei (lundi): -0,69% à 22'707,38 points AMBIANCE - le SMI tente de se stabiliser, les litiges commerciaux encore sur le devant de la scène NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Tecan finalise l'acquisition de l'américain Nugen - Alpiq annonce un nouveau rachat d'actions pour 300 mio CHF - SHL Telemedicine: la Copa ne prolonge pas le délai - Ceva Logistics gère un centre logistique pour Honeywell - Hiag S1: produit des loyers 28,2 (27,4) mio CHF bénéfice net 33,3 (24,4) mio CHF - Sulzer rachète Medmix Systems - Dätwyler rachète l'américain Parco et finalise l'acquisition de Bins - Schaffner nomme un nouveau responsable pour la division Power Magnetics PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIG veut entrer à la Bourse suisse dans les prochains mois l'IPO doit dégager 1 mrd EUR l'actionnaire majoritaire Onex détiendra au moins 50% vise un taux de distribution du dividende de 50% à 60% SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI APRÈS-MIDI, SOIR ET WEEKEND - EPH 2018: bénéfice du 1er semestre probablement 5 (-0,98) mio USD - Sandpiper Digital Payments: chiffre d'affaires en baisse et perte opérationnelle - Edisun S1: chiffre d'affaires 6,63 (4,8) mio CHF bénéfice net 1,43 (0,86) mio CHF 2018: prévisions de bénéfices relevées, désormais 2,8 mio CHF - UBS vend l'hôtel Widder et des immeubles attenants à Swiss Life - Lausanne: Beaulieu revoit sa copie et confirme une mauvaise gestion - Swissport obtient la gestion de vols Air New Zealand en Australie NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juillet 2018 09:30 Indice des directeurs d'achat (PMI) août 2018 PRESSE DU WEEK-END - Des grenades à main de RUAG seraient réapparues en Syrie SonntagsBlick - La Poste: concurrence allemande sur le marché du paquet SonntagsZeitung - Les banques cantonales sont le point crucial des négociations Schweiz am Wochenende - Ernst Fehr de l'Uni de Zurich est l'économiste le plus influent NZZ PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi, soir et week-end: - USA: recul moins net que prévu de l'indice PMI de Chicago en août le moral des ménages tombe à un plus bas en août (Uni Michigan) - Brésil: le PIB progresse de 0,2% au 2e trimestre - Inde: la croissance s'accélère encore sur avril-juin, à 8,2% sur un an - Portugal: accélération de la croissance confirmée au deuxième trimestre aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1257 - dollar/franc: 0,9698 - future Conf: - (vendredi: +3 pb à 160,80%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,032%) - OFL: taux hypothécaire de référence des loyers inchangé à 1,50% - Japon: les ventes de véhicules neufs (hors mini) cèdent 0,2% en août sur un an - Chine: essoufflement manufacturier selon Caixin, à rebours du chiffre officiel DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - Immigration: dépôt de l'initiative contre la libre circulation des personnes international: - Fitch abaisse la perspective de la note de la dette italienne à négative - L'agence S&P place sous surveillance négative la note de la dette de l'Argentine - Aléna: les négociations avec le Canada dans l'impasse Trump confirme sa ligne de fermeté extrême envers le Canada (tweet) "Nous n'y sommes pas encore", affirme le Canada Ottawa n'a fait "aucune concession sur l'agriculture" (Washington) - Crise en Argentine: le FMI entend "conclure rapidement" de nouvelles discussions - Brexit: Barnier réclame en "urgence" des détails sur l'Irlande week-end: Suisse: - 20 ans après la pire catastrophe aérienne de l'avion civile suisse - La blockchain, un système sécurisé mais très vorace en électricité - Le CICR critique un projet pour assouplir les ventes d'armes international: - Brexit: le directeur général de RBS se prépare au "pire" Barnier ouvert à une courte prolongation des négociations - GB: May ne veut faire aucun compromis sur le Brexit - Italie: le ministre des Finances promet la stabilité budgétaire - Le FMI reçoit mardi le fragile patient argentin - Commerce: intransigeant, Trump menace de nouveau le Canada - Irak: les exportations de pétrole au plus haut en août (ministère) - Le Japon ne relèvera pas ses taux "pendant une assez longue période" aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 3.10) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Landis+Gyr: Morgan Stanley réduit sa part à 0,01% - U-blox: Credit Suisse Fund monte à 5,16% - The Native: Highlight Finance détient 13,2% en positions d'achat - Temenos: Blackrock réduit sa participation à 4,99% - Sunrise: Blackrock recule à 3,34% - Poenina: EFG Asset Management Fund monte à 3,614% - Logitech: Blackrock abaisse sa part à 4,97% - Huber+Suhner: Huwa Finanz- und Beteiligungs AG détient 3,19% - Lafargeholcim: Norges Bank monte à 3,01% de participation - Bossard: Kohlin Holding détient 56,07% - Basilea: Blackrock détient 3,03%/0,21% - Barry Callebaut: Blackrock monte à 3,21% de participation sur BX Berne eXchange: - ras

