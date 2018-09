Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,14% à 9016 points (à 08h20) - SMI (lundi): +0,33% à 9003,47 points - SLI (lundi): +0,26% à 1470,89 points - SPI (lundi): +0,25% à 10'776,68 points - CAC 40 (lundi): +0,13% à 5413,80 points - Dax (lundi): -0,14% à 12'346,41 points - FTSE-100 (lundi): +0,97% à 7504,60 points - Wall Street (lundi): fermé en raison d'un jour férié - Nikkei (mardi): -0,05% à 22'696,90 points AMBIANCE - favorable mais peu inspirée, ABB recherché avant-Bourse NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - SHL: des actionnaires veulent renverser la vapeur au conseil d'administration - Addex: données positives avec le médicament ADX71149 - Helvetia S1: primes brutes 5,75 mrd CHF (cons. AWP: 5,58 mrd) bénéfice net 223,9 mio CHF (cons. AWP: 224,5 mio) ratio combiné 92,7% (cons. AWP: 92,6%) fonds propres 4,99 mrd CHF (cons. AWP: 5,17 mrd) application de la stratégie 2020 avance à grand pas - MCH S1: produit d'exploitation 356,6 (305,6) mio CHF bénéfice net 21,9 (26,5) mio CHF Hans-Kristian Hoejesgaard nouveau CEO par intérim 2018: table sur résultat opérationnel négatif, ajustement de valeur possibilité d'une perte en millions à trois chiffres - BKW S1: produit d'exploitation 1281 mio CHF (cons. AWP: 1312 mio) Ebit 223,6 (181,9) mio CHF bénéfice net 126,3 (115,8) mio CHF 2018: objectif Ebit confirmé dans une fourchette de 340-360 mio CHF cotation secondaire sur BX Swiss terminée d'ici fin 2018 - Nouveau chef des finances pour Cembra Money Bank - Orior acquiert 35% de Casualfood chiffre d'affaires annuel de Casualfood 52 mio EUR acquisition complète par étapes, consolidation prévue à l'automne 2019 - Santhera S1: chiffre d'affaires 16,0 (10,9) mio CHF résultat net -27,4 (-22,7) mio CHF liquidités 34,8 mio CHF (fin 2017: 58,2 mio) 2018: objectif de ventes pour Raxone relevé à 30-32 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Banque Migros: nouveau responsable pour la clientèle entreprises - Repower se tourne vers le Tribunal fédéral sur les tarifs 2009 et 2010 - SIX Group S1: produit d'exploitation +8% à 1,001 mrd CHF Ebit -15% à 139 mio CHF bénéfice net -19% à 100,7 mio CHF CFO: bénéfice exceptionnel de 3 mrd CHF avec vente services paiements bénéfice exceptionnel sans impact sur trésorie SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Jacobs rachète le group d'écoles privées Cognita - Bilan estival favorable pour Titlis - Cham Group rachète une parcelle stratégique à Cham - Les RhB commandent sept locomotives de manoeuvre à Stadler - Migros Bank rachète une participation majoritaire dans CSL Immobilien - NZZ: départ du chef d'édition Steven Neubauer - Faillite de SkyWork: transporteur autrichien mandaté par des voyagistes - Sympany reverse ses excédents à ses assurés de base - CFF: nouvelle halle pour l'entretien des trains à Olten - SIX relève sa participation dans SECB GmbH à 100% - VCT Vector Gestion et Active Asset Management regroupent leurs activités NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Helvetia: CP S1, Zurich 09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI août 09:30 Santhera: CP S1, Zurich 14:30 IBM (Suisse): CP "la sécurité... une illusion?", Zurich 18:15 Présentation du rapport de branche Medtech STMI, Berne - 6e Swiss Green Economy Symposium, Winterthour PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi après-midi et soir: - Autriche: le taux de chômage en hausse à 7% en août aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1596 - dollar/franc: 0,9706 - future Conf: - (lundi: -19 pb à 160,61%) - taux au comptant: - (lundi: -0,37%) DIVERS lundi après-midi et soir: Suisse: - Transactions et volumes échangés en baisse à la Bourse suisse en août - Matériel de guerre: la Confédération ne contrôle pas assez les exportations la Suisse est le 11e exportateur d'armement mondial - Immigration: dépôt de l'initiative contre la libre circulation des personnes international: - Bonds: la France a emprunté 5,29 mrd EUR à court terme - Un tribunal brésilien annule la suspension du glyphosate (officiel) - Le rial iranien enregistre une nouvelle chute par rapport au dollar - UE: Federica Mogherini ne briguera pas un nouveau mandat après 2019 - L'Europe rouvre grand ses portes aux panneaux solaires chinois - Le président argentin annonce des mesures face à la la chute du peso - Espagne: le nombre de touristes baisse en juillet, une première depuis 2009 aujourd'hui: Suisse: - Les loyers reculent en août, le prix des maisons augmente international: - Le Japon directement touché par le plus violent typhon en 25 ans plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 3.10) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Temenos: BlackRock relève sa participation à 5,05% - Comet: Pictet Asset Management relève son engagement à 3,13% - Coltene: HUWA annonce une participation de 26,37% - Basilea: Blackrock ramène sa participation à 2,56% sur BX Berne eXchange: - ras

buc