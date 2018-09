Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,04% à 8964,97 points (à 08h20) - SMI (mercredi): -0,93% à 8868,86 points - SLI (mercredi): -0,88% à 1450,84 points - SPI (mercredi): -1,04% à 10'586,23 points - CAC 40 (mercredi): -0,71% à 5304,62 points - Dax (mercredi): -1,39% à 12'040,46 points - FTSE-100 (mercredi): -1,00% à 7383,28 points - Dow Jones (mercredi): +0,09% à 25'974,99 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,19% à 7995,17 points - S&P 500 (mercredi): -0,28% à 2888,60 points - Nikkei (jeudi): -0,36% à 22'500 points AMBIANCE - peu changée, inquiétudes liées aux tensions commerciales NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: la FDA prolonge la durée d'examen pour Tecentriq décision d'homologation pour certaines formes de cancer au 5 décembre - Novartis vend une partie du portefeuille US de Sandoz à Aurobindo Pharma vend les activités dermatologiques et médicaments génériques solides prix de vente 0,9 mrd USD - potentiel complément de 0,1 mrd USD SPI: - DKSH renforce son partenariat avec Otsuka à Hong Kong - Romande Energie: CEO Pierre-Alain Urech part en retraite fin septembre 2019 - Polyphor S1: perte de 20,8 mio CHF liquidités 153 mio CHF, coûts de recherche 21,7 mio table sur hausse des frais de recherche - Logitech: les actionnaires donnent leur feu vert à l'AG - Sunrise nomme Marcel Huber nouveau directeur administratif (CAO) - Novo Holdings investit 6,8 mio de francs suisses dans Polyphor investissements additionnels possibles de 4,7 mio de francs suisses PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Mylan acquiert les droits de Tobi Podhaler de Novartis - Romande Energie S1: chiffre d'affaires 292 (276,9) mio CHF bénéfice net 30,9 (34,0) mio CHF Ebitda 77 (64,4) mio CHF S2: résultat opérationnel en baisse, éléments exceptionnels - HBM Healthcare Investments (HBM) prend une participation dans Jianke - Panalpina renforce sa direction avec deux nouveaux membres - Maerki Baumann: feu vert pour renforcer ses activités en Allemagne - Sunstar: résultat opérationnel annuel en forte hausse - Départ de la directrice générale de Sharoo, Carmen Spielmann - Loterie romande: le Jura dénonce l'externalisation d'activités en Pologne - L'espagnol CAF rachète le partenaire polonais de Stadler Solaris - Postfinance: le CF veut lever l'interdiction d'octroyer hypothèques, crédits le Conseil fédéral pour l'ouverture de l'actionnariat NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 OFS: statistiques d'hébergement juillet 09:30 Raiffeisen: CP lancement d'un baromètre de la prévoyance, Zurich 18:30 BNS: alloc. Fritz Zurbrügg "10 ans après la tempête", Uni Lucerne - Conférence service public 2018, Berne PRESSE DU JOUR - Logitech mise autant sur l'innovation que les acquisitions L'Agefi DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi après-midi et soir: - Canada: le déficit commercial se résorbe grâce au renchérissement du pétrole la Banque centrale maintient son taux directeur à 1,50% - Russie: l'inflation bondit à 3,1% sur un an en août aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1626 - dollar/franc: 0,9705 - future Conf: - (mercredi: -22 pb à 160,08%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,019%) - Seco: PIB réel T2 2018 +0,7% sur un trimestre, +3,4% sur un an PIB réel T1 2018 relevé à +1,0% sur un trimestre, +2,9% sur un an - Allemagne: nouveau recul des commandes industrielles en juillet (-0,9%) - USA: le déficit commercial bondit en juillet en raison d'importations record DIVERS mercredi après-midi et soir: Suisse: - Matériel de guerre: Berne regrette la remise aux médias d'un rapport non censuré - Placements collectifs: accès au marché facilité pour les produits innovants - Droit international: lourdes conséquences de l'initiative d'autodétermination - Commerce: le Conseil fédéral maintient le cap d'un accord avec les Etats-Unis - Stabilité du secteur laitier suisse en 2017 international: - Brexit: Londres s'accroche à sa proposition d'accord de divorce donnée mort-née - Aléna: Ottawa pose des exigences car Trump "ne suit pas toujours les règles" - Commerce: reprise des négociations sous haute tension entre Washington et Ottawa aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Dix ans après la crise, les banques européennes tentent de tourner la page - Lehman Brothers: la dette publique en héritage - La crise du peso fait resurgir le vieux fantôme du défaut de paiement - Canada et Chine au menu jeudi de la politique commerciale de Trump - Vent d'optimisme sur les négociations commerciales entre Ottawa et Washington - Twitter, Google et Facebook dans le collimateur de la justice américaine plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 3.10) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT mercredi après-midi et soir: - ras aujourd'hui - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - OC Oerlikon: Blackrock détient une participation 3,25% - Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer détient 6,33% - U-blox: Credit Suisse Fund relève sa participation à 7,17% - Clariant: Sabic confirme sa participation de 24,99%, White Tale/Corvex sous 3% - Flughafen Zürich: BlackRock détient une participation de 2,99% - Credit Suisse: Qatar Holding abaisse ses positions d'achat à 5,64% - Barry Callebaut: Blackrock descend à 3,18% sur BX Berne eXchange: - ras

