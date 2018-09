Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,06% à 8813 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,57% à 8818,72 points - SLI (jeudi): -0,49% à 1443,70 points - SPI (jeudi): -0,54% à 10'529,09 points - CAC 40 (jeudi): -0,31% à 5243,84 points - Dax (jeudi): -0,71% à 11'955,25 points - FTSE-100 (jeudi): -0,87% à 7318,96 points - Dow Jones (jeudi): +0,08% à 25'995,87 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,91% à 7922,73 points - S&P 500 (jeudi): -0,37% à 2878,05 points - Nikkei (vendredi): -0,80% à 22'307,06 points AMBIANCE - toujours en proie au doute sur la guerre commerciale NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Kudelski: Nagra remporte un contrat auprès d'Eutelsat Communications - MCH: Stephan Peyer quitte le comité de direction - Aevis prend pied sur le marché hospitalier bernois - Temenos décroche un contrat auprès d'une banque australienne PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR - VAT: le CFO Andreas Leutenegger quitte le groupe fin 2018 - Le patron de Credit Suisse dément convoiter la présidence de Côte d'Ivoire - Logitech: la SEC va indemniser des parties lésées avec le montant de l'amende - Givaudan détient 98,06% de Naturex - La procédure de faillite de SkyWork est ouverte - APG/SGA assurera l'affichage public à Fribourg ces dix prochaines années - Le tessinois Copernicus finalise la reprise de Thalia - Nespresso veut relancer la production de café au Zimbabwe - Akara Funds prévoit sa prochaine augmentation de capital NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: réserves de devises août 13:15 Symposium VR 2018 (jus. 17:00), Zurich PRESSE JEUDI SOIR - Une filiale américaine de Schmolz+Bickenbach a perdu un contrat de l'Air Force Bloomberg PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi après-midi et soir: - USA: la croissance de l'activité dans les services s'accélère en août (ISM) recul plus important que prévu des commandes industrielles en juillet accélération de la productivité confirmée au 2e trimestre (+2,9%) les inscriptions hebdomadaires au chômage au plus bas depuis 1969 le secteur privé a nettement moins embauché en août (ADP) - Brésil: baisse surprise de l'inflation en août à -0,09% aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1231 - dollar/franc: 0,9650 - future Conf: - (jeudi: -2 pb à 160,1%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,005%) - Seco: taux de chômage stable à 2,4% en août, 2,6% CVS - UBS relève sa prévision de PIB 2018 à +2,9% (+2,4%), réduit à +1,6% pour 2019 - Allemagne: l'excédent commercial a reculé à 16,5 mds EUR en juillet (CVS) la production industrielle recule en juillet (-1,1% sur un mois) - Japon: la consommation des ménages rebondit légèrement en juillet DIVERS jeudi après-midi et soir: Suisse: - Le système bancaire suisse est plus résistant 10 ans après la tempête (BNS) international: - Le Japon, prochaine cible de la politique commerciale de Donald Trump? - La Russie appelle à concurrencer les cryptomonnaies avec des outils sûrs - La crise du peso argentin fait ressurgir le fantôme du défaut de paiement le peso argentin se ressaisit, manifestation contre le gouvernement - Garantir l'indépendance de la Banque centrale en Turquie est "crucial" (FMI) - Brexit: l'UE et le Royaume-Uni s'efforcent de concilier leurs différences - USA: baisse des stocks de brut de 4,3 mio de barils à 401,5 Mb au 31/08 (EIA) - Ukraine: une mission du FMI à Kiev pour discuter de la reprise de son aide aujourd'hui: Suisse: - La politique agricole coûte trop et doit être réformée, estime Avenir Suisse international: - Séisme au Japon: le bilan monte à 16 morts, les secouristes à pied d'oeuvre plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 3.10) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi après-midi: - L'hôpital universitaire de Zurich lève 120 mio CHF à 0,55% aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Landis+Gyr: Norges Bank réduit sa participation à 2,95% - Mobimo: UBS Fund Management franchit le seuil des 3% - Flughafen Zürich: BlackRock franchit le seuil des 3% - Ascom: TimesSquare Capital Management annonce 3,23% sur BX Berne eXchange: - ras

ol/buc