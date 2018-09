Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,23% à 8863,07 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,28% à 8843,11 points - SLI (vendredi): +0,10% à 1445,19 points - SPI (vendredi): +0,22% à 10'552,68 points - CAC 40 (vendredi): +0,16% à 5252,22 points - Dax (vendredi): +0,04% à 11'959,63 points - FTSE-100 (vendredi): -0,56% à 7277,70 points - Dow Jones (vendredi): -0,31% à 25'916,54 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,25% à 7902,54 points - S&P 500 (vendredi): -0,22% à 2871,68 points - Nikkei (lundi): +0,30% à 22'373 points AMBIANCE - Craintes de nouvelles tensions sur le commerce international NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont: Jérôme Lambert nommé directeur général 5 mois: recettes (avec rachat Yoox) +25% en ML (cons. AWP: +20%) recettes (avec rachat Yoox) en euros +22% (cons. AWP: +18%) croissance organique (hors rachat Yoox) en ML +10% ventes montres +14% en ML, joaillerie +4% en ML - Swiss Re table sur une stabilisation des prix - Clariant: finalisation du rachat de Sabic SPI: - Orascom DH: partenariat avec l'opérateur Itaka en Egypte - Ceva Logistics obtient un nouveau contrat de Western Power - GLKB: une demande d'indemnisation retourne au Tribunal cantonal PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX vendredi APRÈS-MIDI, SOIR ET WEEKEND - Le Quotidien Jurassien célèbre ses 25 ans dans un numéro spécial - Sika a effectué la réduction de capital - Ceva: confirme marge Ebitda à 4%, Ebitda +100 mio à moyen terme NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Richemont: Assemblée générale 14:15 Swiss Re: CP réunion du secteur à Monte Carlo, Monte Carlo PRESSE DU WEEK-END - PostFinance: Serge Gaillard met en garde contre la perte de patrimoine SonntagsZeitung - Les CFF veulent diminuer le nombre des automates à billets Le Matin Dimanche et SonntagsZeitung - Schneider-Ammann veut une réciprocité pour les achats d'entreprises Schweiz am Wochenende - CFF: la police des transports abandonne les trains de supporters presse Tamedia PRESSE DU JOUR - Nestlé pourrait commercialiser Blue Bottle Coffee en Europe FT DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi soir et week-end: - Chine: nouvel excédent commercial record avec les Etats-Unis en août - USA: solides créations d'emplois en août, taux de chômage stable (3,9%) - Canada: le chômage en légère hausse en août, à 6% aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1203 - dollar/franc: 0,9698 - future Conf: - (vendredi: -46 pb à 157,40%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,020%) - Japon: la croissance du PIB revue en hausse au 2e trimestre (+0,7%) excédent courant en baisse en juillet, le pétrole en cause - Chine: fermeté des prix sur fond de guerre commerciale DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - Les entreprises romandes mal informées sur le devoir d'annonce international: - Taxation des Gafa: les 28 veulent un accord d'ici la fin de l'année - Négociations commerciales H24 entre le Canada et les Etats-Unis - Trump menace de taxer la totalité des importations chinoises - Washington optimiste sur les négociations commerciales avec Bruxelles - Bonds: la France a emprunté 8,722 milliards d'euros à long terme week-end: Suisse: - Les assureurs non-vie doivent devenir plus rentable, hausses de prix nécessaires international: - Brexit: Boris Johnson dénonce une "veste-suicide" et crée la polémique - USA: les garde-fous bancaires résistent en partie à la dérèglementation - Taxation des Gafa: les 28 veulent un accord d'ici la fin de l'année - France: déficit public inférieur à 3% du PIB en 2018 et 2019 (Le Maire) aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Cyclone Jebi: dommages assurés estimés entre 2,3 et 4,5 milliards de dollars - Dieselgate: Volkswagen affronte son grand procès en Allemagne - Commerce: la fragile réconciliation UE/USA se poursuit à Bruxelles plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 3.10) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Comet: Cologny Advisors monte à 3,01% - Oerlikon: Blackrock réduit à 3,14% - SFS: le groupe HUWA et consorts annonce une participation de 54,98% - Temenos: Blackrock détient 5,05% en positions d'achat sur BX Berne eXchange: - ras

buc/al