Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,35% à 8'991 points (à 08h30) - SMI (jeudi): -0,00% à 8960,08 points - SLI (jeudi): +0,07% à 1463,32 points - SPI (jeudi): -0,02% à 10'717,21 points - CAC 40 (jeudi): -0,08% à 5328,12 points - Dax (jeudi): +0,19% à 12'055,55 points - FTSE-100 (jeudi): -0,43% à 7281,57 points - Dow Jones (jeudi): +0,57% à 26'145,99 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,75% à 8013,71 points - S&P 500 (jeudi): +0,53% à 2904,18 points - Nikkei (vendredi): +1,2% à 20'095 points AMBIANCE - Les données conjoncturelles sous observation NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Aryzta: les créanciers d'accord pour changement des crédits en cours SPI: - EFG: Thomas Mueller quitte ses fonctions après son départ pour Raiffeisen - BKB: Simone Westerfeld nommé CEO - Aevis Victoria S1: chiffre d'affaires 280,6 (295,2) mio CHF Ebitda 31,8 (42,9) mio CHF perte nette de 1,6 (bénéfice 12,2) mio CHF 2018: confirme croissance des ventes à un chiffre 2018: plusieurs projets d'acquisition en cours Swiss Medical Network rachète Medgate Health Centers - EFG: Thomas Mueller quitte ses fonctions après son départ pour Raiffeisen PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Raiffeisen: Guy Lachappelle désigné président désigne quatre autres administrateurs SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Coltene: l'offre de droits préférentiels doit rapporter 62,5 millions de francs suisses - Alpiq a finalisé le rachat d'emprunts et réduit encore son endettement - Raiffeisen devrait être présidé par Guy Lachappelle, la banque ne commente pas - Wisekey essuie une perte nette de 11,8 millions de dollars au 1er semestre - Implenia retire son recours dans l'affaire qui l'oppose à la ville de Zurich - Arundel vend environ 535'000 titres en propres à un investisseur américain - Jungfraubahn blâmé par la Finma en raison d'un comportement illicite - Primex Pharmaceuticals acquiert les droits pour un sédatif pédiatrique - Roche reçoit une homologation de la FDA pour Actemra en sous-cutanée - Roche s'attend à compenser la concurrence des biosimilaires Pharma Chef: l'objectif 2019 est de faire progresser ventes et profit ne s'attend pas à une amélioration des marges en 2019 la FDA approuve la formulation sous-cutanée d'Actemra - Espace Real Estate boucle le semestre sur des résultats en hausse - Bitcoin Suisse a dégagé 20 millions de bénéfices en 2018, selon son fondateur - Givaudan: les actions Naturex décotées mardi prochain NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Schilthornbahn: CP sur la modernisation des installations, Interlaken 18:00 Annonce de la candidature à la présidence de Raiffeisen (après clôture) Coltene: Assemblée générale PRESSE jeudi soir - Suisse-UE: Jean-Claude Juncker dit que le temps presse pour la Suisse RTS - Aryzta: des investisseurs activistes s'opposent à l'augmentation de capital Bloomberg aujourd'hui - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi soir: - USA: inflation de 0,2% en août sur un mois et de 2,7% sur un an (CPI) les inscriptions hebdomadaires au chômage restent au plus bas depuis 1969 - La BCE abaisse sa prévision de croissance pour 2018 et 2019 reste sereine face aux risques pesant sur l'économie maintient ses prévisions d'inflation à 1,7% pour 2018, 2019 et 2020 maintient ses taux directeurs au plus bas confirme l'arrêt de ses rachats de dette en fin d'année - La Banque d'Angleterre maintient à l'unanimité son taux directeur à 0,75% - Turquie: la banque centrale relève son principal taux, la livre bondit aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: - dollar/franc: - future Conf: - (jeudi: -13 pb à 157,05%) - taux au comptant: - (jeudi: 0,033%) - France: la croissance attendue à 1,6% en 2018, 2019 et 2020 (BdF) l'inflation attendue à 2,1% en 2018, 1,7% en 2019 et 1,8% en 2020 - Japon: la production industrielle en repli de 0,2% en juillet - Chine: l'investissement s'essouffle, la consommation résiste DIVERS jeudi après-midi et soir: Suisse: - Liaison ferroviaire entre Bâle et l'EuroAirport d'ici 2028 - Affaire Broulis: le procureur général vaudois veut des investigations - Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet renonce à la présidence - Le financement uniforme des prestations déplaît aux cantons international: - Guerre commerciale: "Le monde danse au bord du gouffre" (Lemoyne) - Italie: après les mots, la BCE attend "des actes" - Les pays émergents vulnérables aux changements des conditions financières - L'Italie mécontente du projet de budget UE 2021-2027 - Ouragan Florence: assureurs et entreprises en alerte aujourd'hui: Suisse: - ras international: - L'ouragan Florence déferle sur la côte est américaine - Le peso argentin rechute, -2,88% jeudi -6% cette semaine - plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: SIG Combibloc (ces prochains mois) Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi après-midi: - Crédit Agricole Home Loan lève 150 mio CHF à 0,50%, échéance 2028 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Molecular Partners: Pictet AM relève sa part à 4,1% - Galenica: Norges Bank abaisse sa participation à 2,78% sur BX Berne eXchange: - ras

