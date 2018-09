Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,05 à 8965,05 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,11% à 8970,00 points - SLI (vendredi): +0,17% à 1465,79 points - SPI (vendredi): +0,20% à 10'710,03 points - CAC 40 (vendredi): +0,46% à 5352,27 points - Dax (vendredi): +0,57% à 12'124,33 points - FTSE-100 (vendredi): +0,31% à 7304,04 points - Dow Jones (vendredi): +0,03% à 26'154,67 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,05% à 8010,04 points - S&P 500 (vendredi): +0,03% à 2904,98 points - Nikkei (lundi): fermé en raison d'un jour férié AMBIANCE - dans la retenue, nouvelle escalade dans les tensions sino-américaines NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS: Finma constate des manquements dans lutte contre blanchiment d'argent Finma décide mesures pour améliorer lutte contre le blanchiment d'argent SPI: - Burkhalter S1: chiffre d'affaires 239,3 (247,6) mio CHF Ebit 12,3 (18,5) mio CHF bénéfice net 9,6 (14,8) mio CHF 2018: table toujours sur marge Ebit à environ 6% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI APRÈS-MIDI ET SOIR, WEEKEND - ABB finalise la reprise d'AB Rotech - SHL: le groupe d'actionnaires chinois s'oppose à la suspension des droits - SIG Combibloc: fourchette de prix 10,50 à 13,50 francs suisses par action premier jour de négoce prévu vers fin septembre flottant avec option de surallocation à 49,1% maximum produit brut attendu de 1,05 milliard d'euros capitalisation boursière entre 3,4 et 4,1 milliards de francs suisses - BCJ: Christian Budry nommé à la vice-présidence - BNS: le Conseil fédéral élit Barbara Janom à la présidence du conseil le Conseil fédéral élit Christoph Ammann comme membre du conseil - Skywork: le CEO distribue les bons et les mauvais points après la débâcle - Les actionnaires de Coltene acceptent l'offre de droits préférentiels NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE week-end: - Subventions réduites pour plus de 7000 agriculteurs SonntagsZeitung - Deux espions russes arrêtés visaient des infrastructures en Suisse presse Tamedia du weekend - AVS: Christian Levrat propose la création d'un fonds souverain NZZ am Sonntag - Credit Suisse vise un bénéfice annuel de 5 à 6 milliards de francs suisses NZZ am Sonntag aujourd'hui: - Falciani: "La justice suisse fait une erreur en s'acharnant" TdG, Tages-Anzeiger DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi soir et wee-kend: - Standard and Poor's relève la perspective du Portugal à positive - USA: les prix à l'importation baissent en août les ventes au détail progressent moins que prévu en août rebond de la production industrielle en août le moral des ménages rebondit en septembre hausse des stocks des entreprises en juillet - Russie: la banque centrale relève son taux directeur à 7,5% aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1247 - dollar/franc: 0,9669 - future Conf: - (vendredi: -1 pb à 157,07%) - taux au comptant: + (vendredi: +0,034%) - DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - Les personnes poursuivies injustement mieux protégées dès 2019 - Trafic: le Conseil fédéral augmente l'enveloppe pour les routes nationales davantage de fonds pour les projets d'agglomération - Coûts de la santé: des projets-pilotes dérogeant à la loi pourront être menés - Faillites: la reconnaissance des faillites étrangères facilitée dès 2019 - Nucléaire: fonds pour les déchets et la désaffectation des centrales en hausse international: - Entre guerre commerciale et Brexit, l'Europe tente de garder l'équilibre - Ouragan Florence: "menace importante" pendant encore 24 à 36 heures (secours) l'ouragan Florence "ravage" la Caroline du Nord (gouverneur) week-end: Suisse: - Projet fiscal 17: les Femmes socialistes refusent la réforme - Le PEV dit non à l'initiative pour l'autodétermination international: - Dix ans après Lehman, le 1er banquier US salue la solidité du système financier - GB: Theresa May "agacée" par les spéculations sur son avenir politique - USA: nouvelles taxes sur des produits chinois annoncées dans les prochains jours - G20 Commerce: consensus sur la nécessité de réforme de l'OMC - A San Francisco, un sommet climat entre volontarisme et catastrophisme - Venezuela: "intervention militaire" pas exclue (secrétaire général de l'OEA) - Plusieurs morts et des habitants piégés par l'ouragan Florence aujourd'hui: Suisse: - ras international: - plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: SIG Combibloc (autour du 28 septembre) Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Temenos: Blackrock détient 5,08% en positions d'achat - Implenia: Swisscanto Fondsleitung dépasse les 3% - Georg Fischer: Blackrock relève sa part à 5,43% sur BX Berne eXchange: - ras

al/buc