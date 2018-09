Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,09% à 8928 points (à 08h20) - SMI (lundi): -0,37% à 8936,71 points - SLI (lundi): -0,33% à 1461,02 points - SPI (lundi): -0,43% à 10'663,91 points - CAC 40 (lundi): -0,07% à 5348,87 points - Dax (lundi): -0,23% à 12'096,41 points - FTSE-100 (lundi): -0,03% à 7302,10 points - Dow Jones (lundi): -0,35% à 26'062,12 points - Nasdaq Comp (lundi): -1,43% à 7985,79 points - S&P 500 (lundi): -0,56% à 2888,80 points - Nikkei (mardi): +1,41% à 23'421 points AMBIANCE - sur la retenue après les nouvelles décisions de Donald Trump NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche lance deux applications d'assistance aux décisions cliniques - Clariant et Sabic vont combiner une partie de leurs activités coûts de mise en place de 80 mio CHF sur trois ans fusion doit dégager des synergies annuelles de 100 mio CHF l'activité Plastics & Coatings sera cédée d'ici 2020 vise ventes de 9 mrd CHF d'ici 2021, marge Ebidta d'environ 20% Ernesto Occhiello nommé CEO au 16 octobre l'actuel CEO Hariolf Kottmann proposé au poste de président le siège reste en Suisse Sabic: Clariant doit rester une société indépendante, cotée en Bourse - Vifor Pharma relève sa participation dans Chemocentryx à 21,2% SPI: - Von Roll remporte une commande en Chine - Wisekey veut s'allier avec le géant américain Tarmin - Implenia remporte une commande en Suède, volume de 80 mio CHF - Feintool récolte 50,8 millions de francs suisses avec son placement privé - Relief Therapeutics et GEM étendent leur accord de souscription - Crealogix 2017/18: bénéfice net 0,7 Mio. CHF (1,4 Mio. CHF) dividende de 0,25 CHF par action (0,50 CHF) 2018/2019: chiffre d'affaires attendu à plus de 100 Mio CHF - La BC de Lucerne se lance dans l'émission de produits structurés - SHL S1: chiffre d'affaires 29,0 (18,3) mio USD bénéfice 8,7 (2,0) mio USD - Démission du directeur stratégique de Landis+Gyr PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - RhB et Repower vont lancer des bornes de recharge électrique dans 13 gares - Galaxus nomme Frank Hasselmann pour diriger la filiale allemande - Geneuro: Servier renonce à son option sur un candidat contre la sclérose SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Nestlé vend l'assureur vie Gerber Life pour 1,5 milliard de dollars - Médias: le Conseil fédéral reste neutre dans le déplacement des studios SRF - Feintool place jusqu'à 451'871 nouveaux titres dans une procédure accélérée - Luciole Medical engrange 5,3 millions de francs suisses avec une ronde A - SIG: IPO d'un constructeur de machines au modèle d'affaires particulier - ABB remporte une commande de 100 mio CHF dans le ferroviaire - XXXLutz veut grandir en Suisse et envisage des acquisitions NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 CP CS prévisions 2018 salaires et croissance, Zurich 11:00 Crealogix: CP résultats 2017/18, Zurich PRESSE lundi soir: - UBS CEO: pas de motif de revoir les objectifs financiers Bloomberg TV aujourd'hui: - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi soir: - USA/New York: l'activité manufacturière ralentit en septembre aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1259 - dollar/franc: 0,9615 - future Conf: - (lundi: -25 pb à 156,84%) - taux au comptant: - (lundi: +0,052%) - DIVERS lundi après-midi et soir: Suisse: - Le National dit oui à un renforcement du droit sur Internet - Energie et climat au menu de la visite de Doris Leuthard à Berlin - Fiscalité des entreprises: les autres points de la réforme - Fiscalité des entreprises: le Conseil des Etats boucle le projet fiscal - La Suisse cherche un accès bancaire aux marchés israéliens - Car Postal doit des millions de frais à ses chauffeurs - Les gérants indépendants romands invités à retourner aux études - La Suisse cherche un accès bancaire aux marchés israéliens international: - Le gouvernement canadien pour une ratification rapide du traité trans-pacifique - Trump menace de "tariffer!" les pays qui ne commercent pas équitablement - La France a emprunté 4,99 milliards d'euros à court terme - Moins de dégâts prévus au passage de la tempête Florence - Pas de passe-droits pour la Suisse dans les négociations avec l'UE Surchauffée, l'économie américaine présente un risque de crise (encadré) aujourd'hui: Suisse: - Le National se penche sur le sort fiscal des banques amendées international: - Au moins 31 morts après des inondations monstres dans le sud-est des USA - Chine: les firmes de l'UE déplorent les barrières persistantes - Un milliardaire japonais premier touriste lunaire de SpaceX en 2023 - 200 milliards de dollars de produits chinois frappés par Washington plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: SIG Combibloc (autour du 28 septembre) Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - Barry Callebaut: Moody's relève notation à "Baa3" de "Ba1" perspective stable EMPRUNTS aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Tecan: Massachusetts Mutual monte à 5,71% - Klingelnberg: Blackrock passe sous 3% - Georg Fischer: Blackrock abaisse sa participation à 5,23% sur BX Berne eXchange: - ras

al/