Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,17% à 8931 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,23% à 8915,87 points - SLI (mardi): -0,05% à 1460,34 points - SPI (mardi): -0,22% à 10'640,04 points - CAC 40 (mardi): +0,28% à 5363,79 points - Dax (mardi): +0,51% à 12'157,67 points - FTSE-100 (mardi): -0,03% à 7300,23 points - Dow Jones (mardi): +0,71% à 26'246,96 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,76% à 7956,11 points - S&P 500 (mardi): 0,54% à 2904,31 points - Nikkei (mercredi): +1,08% à 23'673 points AMBIANCE - mouvement contraire après deux journées faibles NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SGS lance une plateforme blockchain pour le négoce de matières premières - Givaudan finalise l'acquisition et la décotation de Naturex - Adecco: tendance à des volumes légèrement plus faibles en septembre chiffre d'affaires juillet/août +2% (org./ajusté des jours ouvrés) confirme ses objectifs à moyen terme SPI: - Straumann acquiert une majorité dans T-Plus à Taiwan - Barry Callebaut conclut un contrat de livraison avec Burton's Biscuit Company - BKB détient 92,35% de Bank Cler, selon le résultat définitif intermédiaire - Sulzer: produit du placement d'actions d'environ 15 mio CHF place 5 mio de titres détenus en propre à 112 CHF - Vaudoise S1: primes non vie 698,8 (673,3) mio CHF ratio combiné de 90,6% (96,8%) bénéfice 74,0 (57,9) mio CHF - Le titre Goldbach doit être décoté au premier trimestre 2019 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Hilti 2018: anticipe une croissance à 2 chiffres des recettes recettes en hausse de 14,7% et résultat opérationnel +7,6% sur 8 mois SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Un insecticide fabriqué par Syngenta mis en cause par Public Eye - Gurit nomme Michael Muser à la tête de sa division Aero - Sulzer place jusqu'à 5 millions d'actions de Renova - La ligne du Simplon assure à BLS un nombre croissant de passagers - Firmenich nomme Emmanuel Butstraen à la tête de sa division arômes NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Adecco: journée des investisseurs PRESSE mardi soir: - Toutes les actions de SIG Combibloc ont déjà trouvé preneur Reuters aujourd'hui: - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi soir: - Brésil: le taux directeur va rester stable à 6,5% (analystes) aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1268 - dollar/franc: 0,9645 - future Conf: - (mardi: -39 pb à 156,43%) - taux au comptant: - (mardi: +0,066%) - Seco: Prévisions PIB 2018 revues à +2,9% (+2,4%) - 2019 inchangées à +2,0% les risques prédominent, menace de la conjoncture internationale - Japon: la BoJ reconduit sa politique sur fond de risques "protectionnistes" nouveau déficit commercial en août DIVERS mardi après-midi et soir: Suisse: - Heinz Brand devrait devenir deuxième vice-président du National - Sports d'hiver: de plus en plus de tarifs flexibles dans les stations international: - La justice new-yorkaise prévient de failles des cryptomonnaies - Brexit: l'UE veut éviter la "catastrophe" d'un divorce sans accord - Commerce: nouvelles négociations ministérielles USA-Canada à Washington - Bonds: la France a emprunté au total 5,036 mrd EUR à court terme - Commerce: l'arsenal de représailles possibles de la Chine - Trump accuse la Chine de tenter d'influencer les élections par ses sanctions - Guerre commerciale: Pékin taxe pour 60 mrd USD de biens américains importés - L'Iran reste "un membre très important" de l'Opep (responsable) aujourd'hui: Suisse: - La Suisse est en retard par rapport aux investissements durables (étude) international: - Aléna: Trudeau a discuté des négociations avec Trump (porte-parole) plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: SIG Combibloc (autour du 28 septembre) Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) plus tard: - ras RATING DE CRÉDIT - EMPRUNTS aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Logitech: Marathon relève à 3%, BlackRock détient 4,94% après 5,04% - Julius Bär: BlackRock relève sa participation à 5,12% - Temenos: BlackRock abaisse ses positions d'achat à 4,996% sur BX Berne eXchange: - ras

al/ol