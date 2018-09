Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,03% à 8942,76 points (à 08h20) - SMI (mercredi): +0,27% à 8939,85 points - SLI (mercredi): +0,33% à 1465,10 points - SPI (mercredi): +0,21% à 10'662,87 points - CAC 40 (mercredi): +0,56% à 5393,74 points - Dax (mercredi): +0,50% à 12'219,02 points - FTSE-100 (mercredi): +0,42% à 7331,12 points - Dow Jones (mercredi): +0,61% à 26'405,76 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,08% à 7950,04 points - S&P 500 (mercredi): +0,13% à 2907,95 points - Nikkei (jeudi): +0,07% à 23'688 points AMBIANCE - positive mais peu d'impulsion, BNS en ligne de mire NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé évolue les options stratégiques pour l'activité Skin Health l'évaluation doit être clôturée mi-2019 - Roche: la filiale Chugai exclue d'une plainte de brevet aux USA - Swisscom: Valérie Bircher quitte le conseil d'administration - Lonza investit 400 mio CHF dans son site de Viège - Vifor Pharma: Barbara Angehrn nommée cheffe business SPI: - Addex reçoit un financement de 1,2 millions de livres de Wellcome Trust - Lalique S1: bénéfice net 1,3 (3,0) mio EUR chiffre d'affairs 66,9 (64,2) mio EUR 2018: table sur une croissance modérée - Ascom: nouveau contrat d'un hôpital britannique pour 1,6 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Schweiter rachète deux entreprises britanniques SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Ci Com réduit sa perte nette au 1er semestre à 319'000 francs suisses - Glencore émet un complément de jusqu'à 150 mio USD à un emprunt convertible - RTS: déménagement prévu d'une partie de la télévision à Lausanne NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 CP MK WillisTowersWatson: salaires des cadres suisses, Zurich 09:30 SNB: Décision de politique monétaire 14:00 BPDG: Assemblée générale extraordinaire sur changements de statuts, Genève Perrot Duval: Assemblée générale, Genève PRESSE - Novartis prévoit des réductions de postes à Bâle et en Argovie Aargauer Zeitung - Jean-Claude Bastos dans le viseur du fisc helvétique Handelszeitung - Raymond Weil continue de miser sur le marché américain Watch Around DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi après-midi et soir: - USA: fort repli du déficit des comptes courants au 2e trimestre les mises en chantier de logements rebondissent plus que prévu en août - Chine: l'économie écornée par la guerre commerciale, mais Pékin confiant aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1295 - dollar/franc: 0,9671 - future Conf: - (mercredi: -17 pb à 156,26%) - taux au comptant: - (mercredi: +0,091%) - AFD: excédent commercial en août à 1,4 mrd CHF (CVS) exportations août +0,6% réel, +0,2 nominal (AVS, sur un mois) importations août -2,8% réel, -1,1% nominal (AVS, sur un mois) exportations horlogères août +5,5% à 1,5 mrd CHF FH: exportations horlogères août: +5,5% à 1,5 mrd CHF DIVERS mercredi après-midi et soir: Suisse: - L'économie tessinoise a connu un deuxième trimestre étonnamment positif international: - Brexit: l'UE et Londres se renvoient la balle du déblocage des négociations - Reprise du dialogue Etats-Unis Canada sur l'Aléna au plus haut niveau - La Chine ne dévaluera "jamais" le yuan (Li Keqiang) - Air Worldwide estime les dommages assurés de Florence jusqu'à 4,6 mrd USD aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: SIG Combibloc (autour du 28 septembre) Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi après-midi: - AMP Group rouvre le 0,75%/2022 de 50 millions de francs suisses aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Temenos: Blackrock relève sa participation à 5,04% - Arundel: Beatrix Lanfranconi et YRC relèvent leurs parts; NCR réduit sur BX Berne eXchange: - ras

