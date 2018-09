Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,32% à 9029 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +0,68% à 9000,81 points - SLI (jeudi): +0,82% à 1477,11 points - SPI (jeudi): +0,62% à 10'728,83 points - CAC 40 (jeudi): +1,07% à 5451,59 points - Dax (jeudi): +0,88% à 12'326,48 points - FTSE-100 (jeudi): +0,49% à 7367,32 points - Dow Jones (jeudi): +0,95% à 26'656,98 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,98% à 8028,23 points - S&P 500 (jeudi): +0,78% à 2930,75 points - Nikkei (vendredi): +0,82% à 23'869,93 points AMBIANCE - favorable après de bons indicateurs, peu d'impulsions NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Galenica nomme Thomas Szuran membre de la direction générale PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - GMG propose ses services dans les cryptomonnaies et la blockchain - La société bernoise BNC reprend la zurichoise Inikon SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Asmallworld conclut un partenariat avec Jumeirah Hotels - La BCBE rachète un portefeuille hypothécaire de La Mobilière de 400 mio CHF - Centrale nucléaire de Leibstadt: transfert partiel d'Alpiq à BKW validé - Emplois supprimés à l'aéroport de Berne après la débâcle de Skywork - Luxaviation inaugure un bureau à Lugano en partenariat avec Colombo - Aduno reprend l'intégralité d'Accarda - Remontées mécaniques du Valais: saison d'hiver 2017/18 positive - Lalique CEO: croissance 2018 devrait être comparable au S1 anticipe amélioration de la rentabilité segment Lalique au S2 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 ASB: CP sur la Blockchain, Zurich 09:15 UBS: conf call sur le système suisse de prévoyance, Zurich 19:00 Spice Private: Résultats S1 PRESSE - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi après-midi et soir: - USA: les reventes de logements stagnent en août, après 4 mois de baisse (NAR) l'activité manufacturière se redresse autour de Philadelphie en septembre les demandes d'allocations chômage au plus bas en presque 50 ans - La Russie prévoit un excédent budgétaire en 2019 aujourd'hui: (à 08h25) - euro/franc: 1,1296 - dollar/franc: 0,9592 - future Conf: - (jeudi: %) - taux au comptant: - (jeudi: +0,092%) - Japon: l'inflation accélère légèrement en août, à 0,9% DIVERS jeudi après-midi et soir: Suisse: - Le Grand Conseil genevois lève l'immunité de Pierre Maudet - Espionnage: l'ambassadeur russe à Berne dénonce une "campagne" contre son pays - Un groupe d'investisseurs zougois lance un programme pour doper la blockchain - Congé parental: le Parlement séduit par un congé paternité de deux semaines international: - Le patrimoine des Américains atteint un nouveau record grâce à la Bourse (Fed) - Des multinationales souscrivent à la charte sur le plastique du G7 - Brexit: les propositions de Londres "pas acceptables" en l'état (Macron) la proposition de coopération britannique "ne fonctionnera pas" (Tusk) aujourd'hui: Suisse: - grande échéance Eurex international: - L'Argentine exclut de dollariser son économie ou de restructurer sa dette - A Wall Street, le S&P 500 se transforme et fait la part belle à la tech plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: SIG Combibloc (le 28 septembre) Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi soir: - Glencore lève 175 mio CHF à 1,25%, échéance 2024 - Efiag lève 100 millions à un taux de 0,875%, échéance en 2023 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - U-blox: Credit Suisse Fund relève sa participation à 10,17% - Temenos: Blackrock détient près de 5% en positions d'achat - Castle Alternative: le prince du Liechtenstein porte ses parts à 7,5% - Adecco: Blackrock annonce 5,17% sur BX Berne eXchange: - ras

ol/buc