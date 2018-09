Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,18% à 8980 points (à 08h30) - SMI (vendredi): -0,06% à 8995,38 points - SLI (vendredi): -0,13% à 1475,15 points - SPI (vendredi): -0,10% à 10'717,95 points - CAC 40 (vendredi): +0,78% à 5494,17 points - Dax (vendredi): +0,85% à 12'430,88 points - FTSE-100 (vendredi): +1,67% à 7490,23 points - Dow Jones (vendredi): +0,32% à 26'743,50 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,51% à 7986,96 points - S&P 500 (vendredi): -0,04% à 2929,67 points - Nikkei (lundi): Tokyo fermé en raison d'un jour férié AMBIANCE - ouverture attendue en légère baisse NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: Foundation Medicine étoffe sa gamme de tests en oncologie SPI: - Asmallworld: l'allemand Hansainvest relève sa participation à plus de 10% - HBM performe grâce à l'entrée en Bourse d'Y-mAbs Therapeutics PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Groupe Mutuel s'associe à la plateforme de prévoyance Lemania - Coty, géant des parfums, crée 30 emplois à Versoix - Après les hypothèques, Syz se lance dans la prévoyance professionnelle SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI APRÈS-MIDI, SOIR ET WEEK-END - Swiss Re: le directeur Corporate Solutions quitte l'entreprise - Glencore fixe le prix de son convertible à 179'408,46 dollars par bond - Castle Private Equity termine ses rachats d'actions, lance un nouveau programme - Roche: le CHMP recommande homologation de RoActemra contre arthrite juvénile obtient une recommandation du CHMP pour Venclyxto+MabThera - Novartis obtient une recommandation du CHMP pour le Luxturna obtient une recommandation du CHMP pour le Gilenya contre la SEP recommandation du CHMP pour le pegfilgrastim de Sandoz - Restructuration: les employés de Nestlé rencontrent la direction - Stadler décroche une commande de 22 rames Flirt en Allemagne - Les banques cantonales réalisent un solide 1er semestre NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: solde de la balance des paiements T2 - Lonza: Journée des investisseurs (jusqu'au 26.09) PRESSE VENDREDI APRES-MIDI ET DU WEEK-END - Le chef des CFF promet des réservations comme dans les avions NZZ am Sonntag - La SSR prévoit une plate-forme digitale pour toute la Suisse Matin Dimanche et SonntagsBlick - La Poste réfléchit au dépôt de plaintes dans l'affaire CarPostal Radio SRF - La Poste veut augmenter les prix des lettres en courrier A Radio SRF - Accord cadre: pour l'UE, il est temps de boucler les discussions NZZ - Ligne THT Chamoson-Chippis: peu de chances de déplacer des pylônes Le Nouvelliste - Un ex-employé de Lombard Odier poursuivi pour blanchiment en Argentine Perfil - Le zougois Implantica s'apprêterait à entrer en Bourse Reuters PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi, soir et week-end: - Fed: vers la troisième hausse de l'année des taux d'intérêt américains - Fitch confirme le triple A de la Suisse, perspective stable - Guerre commerciale: Fitch abaisse ses prévisions de croissance mondiale aujourd'hui: (à 08h30) - euro/franc: 1,1265 - dollar/franc: 0,9604 - future Conf: - (vendredi: +10 pb à 156,48%) - taux au comptant: - (vendredi: +0,086%) - DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - Les banques cantonales réalisent un solide 1er semestre - Pierre Maudet renonce aussi à la présidence de la CCDJP - Suisse-UE: le gouvernement fait durer le supense sur l'accord-cadre - Lanceurs d'alerte: nouveau projet pour protéger les lanceurs d'alerte international: - UE/Brexit: Tusk convaincu qu'un compromis "bon pour tous" est encore possible - Négociations du Brexit: Theresa May dénonce une impasse et blâme l'UE week-end: Suisse: - L'initiative des Verts est refusée, surtout en Suisse alémanique - L'initiative sur la souveraineté alimentaire rejetée - La petite reine décroche le sacre constitutionnel - Non aux hausses d'impôts, oui à l'hôpital pédiatrique de St-Gall (votations cantonales) - St-Gall devient le deuxième canton à interdire la burqa - La ville de Zurich conserve neuf membres à son exécutif - Le Comptoir suisse s'achève avec une fréquentation en baisse - Un navire suisse cible d'une "attaque" au large du Nigeria (Berne) - Vingt mille personnes manifestent à Berne pour l'égalité international: - La BRI met en garde contre un risque de rechute de l'économie - Les Etats-Unis vont "gagner" la guerre commerciale avec la Chine (Pompeo) - Brexit: Jeremy Hunt accuse Donald Tusk d'insulter le peuple britannique - Pétrole: hausse de la production possible "au moment approprié" - Pétrole: l'Opep relève encore ses prévisions sur la production américaine - Mexique: le président veut un accord bilatéral avec le Canada si l'Aléna échoue - Budget de la France: un déficit qui risque les "gros yeux" de Bruxelles aujourd'hui: Suisse: - Adaptation des indices SIX: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM international: - USA: entrée en vigueur des taxes sur 200 mrd USD d'importations chinoises plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: SIG Combibloc (le 28 septembre) Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - ABB possède en propre 1,667%/5,1046% - Barry Callebaut: Blackrock rabote sa participation à 2,97% - Castle Private Equity: Goldman Sachs réduit son engagement à 24,59% - Coltene: le groupe HUWA/Esola détient conjointement 51,14% - Feintool: Credit Suisse détient 10,44% - Newron: Polar Capital s'empare de 3,08% - Obseva: New Enterprise dispose de 10,11%, Ernest Loumaye de 7,37% - Sunrise: Blackrock réduit son engagement à 2,9% - Clariant: Sabic dispose de 25,67% sur BX Berne eXchange: - ras

buc/al