Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,03% à 8943 points (à 08h30) - SMI (lundi): -0,55% à 8946,22 points - SLI (lundi): -0,49% à 1467,89 points - SPI (lundi): -0,52% à 10'662,02 points - CAC 40 (lundi): -0,33% à 5476,17 points - Dax (lundi): -0,64% à 12'350,82 points - FTSE-100 (lundi): -0,42% à 7458,41 points - Dow Jones (lundi): -0,68% à 26'562,05 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,08% à 7993,25 points - S&P 500 (lundi): -0,35% à 2919,37 points - Nikkei (mardi): +0,29% à 23'940,26 points AMBIANCE - attendue à l'équilibre NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis va supprimer plus de 2000 postes en Suisse d'ici 2022 s'engage à maintenir 10% de ses effectifs en Suisse compte investir en Suisse plus de 3 mrd CHF par année en R&D - Sonova: démarrage du programme de rachat d'actions le 10 octobre - Lonza: objectifs 2022 confirmés SPI: - DKSH ouvre un centre de distribution au Vietnam - GAM: enquête interne sur Haywood grâce à un lanceur d'alerte 60-87% des fonds ARBF remboursés dans le cadre de la liquidation - Asmallworld rachète le voyagiste de luxe First Class&More paie 10,5 mio EUR et avec 820'000 d'actions existantes PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Maxivax lance une étude de phase II en Suisse - Glencore prolonge et augmente son programme de rachat d'actions - Changement au sein de la direction de la Banque cantonale d'Uri SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Swissterminal: recours contre le financement fédéral du terminal de Bâle-Nord - Sophia Genetics établit son siège américain à Boston - Roche présente des données sur ses anticancéreux Tecentriq et entrectinib - Il y a 25 ans naissait le groupe agricole bernois Fenaco Fenaco: des machines agricoles aux frites pour McDonald's - Swissport s'offre le gestionnaire de fret allemand Apron - Entrepreneur Partners recrute un ancien de CS pour sa direction - Tamedia investit dans la jeune pousse fintech zougoise Lykke NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF Consensus Forecast 10:30 CommerceSuisse: CP "le commerce, otage politique ou catalyseur du bien-être", Zurich PRESSE DU JOUR - Imverse a levé 1,5 million et s'installera à Los Angeles L'Agefi - Le patron de Liberty Global pense à Sunrise comme partenaire Bloomberg DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi après-midi et soir: - Argentine: aide supplémentaire du FMI, pas de défaut sur la dette (Macri) - La France prévoit de lever 195 mrd EUR sur les marchés en 2019 (AFT) - BCE: le président Mario Draghi évoque une "inflation vigoureuse", l'euro monte aujourd'hui: (à 08h45) - euro/franc: 1,136 - dollar/franc: 0,966 - future Conf: - (lundi: -27 pb à 156,21%) - taux au comptant: - (lundi: +0,092%) - ras DIVERS lundi après-midi et soir: Suisse: - Imposition: vers une réduction des impôts des employés de start-up - Egalité salariale: le Conseil national entre en matière - Commerce en ligne: la Suisse devrait davantage serrer la vis concernant la TVA - Finances: les placements collectifs suisses devraient être facilités - Fiscalité: la Suisse poursuit ses échanges avec l'Equateur et la Zambie international: - Des dirigeants rappellent l'urgence climatique en marge de la réunion de l'ONU - USA: la guerre commerciale pèse sur le moral des très grands patrons (étude) - Le numéro 2 du ministère de la Justice US devrait quitter ses fonctions - Les Brexiters dévoilent leur plan pour un accord de libre-échange avec l'UE - Bonds: la France a emprunté 4,886 mrd EUR à court terme aujourd'hui: Suisse: - ras international: - "Vivre dans les bois?": en Espagne, la hausse des loyers inquiète - Tarifs douaniers: Pékin ne négociera pas "le couteau sous la gorge" - Mondial de l'Auto: à 120 ans, la renaissance ou le déclin - Iran: les Européens instaurent un troc pour échapper aux sanctions américaines plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: SIG Combibloc (le 28 septembre) Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - U-blox: Credit Suisse Fund abaisse sa participation à 9,87% - Sulzer détient 0,62% de ses propres actions sur BX Berne eXchange: - ras

