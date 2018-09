Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,04% à 9025 points (à 08h20) - SMI (mardi): +0,84% à 9021,61 points - SLI (mardi): +0,77% à 1480,91 points - SPI (mardi): +0,69% à 10'735,93 points - CAC 40 (mardi): +0,05% à 5479,10 points - Dax (mardi): +0,19% à 12'374,66 points - FTSE-100 (mardi): +0,66% à 7507,56 points - Dow Jones (mardi): -0,26% à 26'492,21 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,18% à 8007,47 points - S&P 500 (mardi): -0,13% à 2915,56 points - Nikkei (mercredi): +0,39% à 24'033,79 points AMBIANCE - les marchés sont dans l'attente de la décision de la Fed NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SPI: - Swiss Prime Site trouve un nouveau locataire de référence à Schlieren PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Helvetia mise sur le courtage et le numérique pour se développer - GKB: Christoph Caviezel et Thomas Huber reconduits au conseil de banque - Kuros met en place un nouvel organe consultatif - ABB remporte un contrat en Egypte - Minoteries S1: chiffre d'affaires 68,6 mio CHF (70,8 mio) bénéfice net 2,1 mio CHF (2,5 mio) - UBS: Piero Novelli et Robert Karofsky nommés chefs de l'IB - Funicolare Monte Bre dopé par le Gothard et le Ticino Ticket - Migros: Laura Meyer élue au conseil d'administration de Hotelplan - Barry Callebaut: enquête britannique sur la coopération avec Burton NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Indice CS-CFA septembre 10:30 MediaMarkt: CP le commerce stationnaire a-t-il encore un avenir? 11:00 Homegate: CP retour de la demande pour la propriété d'appartements - Investora - conférence des actions suisses (1er jour), Zurich PRESSE mardi après-midi: - Weiss+Appetito espère procéder à des acquisitions schweizeraktien.net aujourd'hui: - Zurich en passe de contrôler l'indonésien PT Asuransi Adira Dow Jones - Helvetia mise sur le courtage et le numérique pour se développer Finanz und Wirtschaft DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi après-midi et soir: - USA: la confiance des consommateurs s'approche de son plus haut historique aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1349 - dollar/franc: 0,9648 - future Conf: - (mardi: -43 pb à 155,78%) - taux au comptant: - (mardi: +0,123%) - USA: la Fed devrait relever les taux d'intérêt pour éviter la surchauffe DIVERS mardi après-midi et soir: Suisse: - Ne plus être tétanisé par le risque, la voie pour mieux légiférer - Une enquête pointe les pratiques salariales des fournisseurs d'H&M international: - Argentine: démission surprise du gouverneur de la Banque centrale aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Options et extras s'envolent dans les recettes des compagnies aériennes - Brésil: le procureur veut suspendre de l'enquête anti-corruption sur Temer - Mondial de l'automobile: la belle santé des constructeurs français plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: SIG Combibloc (le 28 septembre) Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Crealogix: le groupe autour de Richle rabote sa participation à 45,95% - Aryzta: JO Hambro Capital abaisse à 2,94% et Blackrock à 2,95% - Feintool: Credit Suisse ramène sa participation sous la barre des 3% - Galenica: UBS Fund Management réduit son engagement 4,97% - Julius Bär: Wellington Management Group sabre ses parts à 2,96% - Kardex: Credit Suisse raméne ses parts à 2,98% - Logitech: Blackrock passe la barre des 5,0% - Obseva: Sofinnova Partners grimpe à 10,58% - Sunrise: Blackrock ramène ses parts à 3,0% - Tecan: Massachusetts Mutual relève son engagement à 5,8% sur BX Berne eXchange: - ras

al/