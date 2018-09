Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,60% à 9025 points (à 08h20) - SMI (mercredi): +0,65% à 9080,14 points - SLI (mercredi) +0,61% à 1488,24 points - SPI (mercredi) +0,55% à 10'795,50 points - CAC 40 (mercredi) +0,61% à 5512,73 points - Dax (mercredi) +0,09% à 12'385,89 points - FTSE-100 (mercredi) +0,05% à 7511,49 points - Dow Jones (mercredi) -0,40% à 26'385,28 points - Nasdaq Comp (mercredi) -0,21% à 7990,37 points - S&P 500 (mercredi) -0,33% à 2905,97 points - Nikkei (jeudi): -0,99% à 23'796,74 points AMBIANCE - recul attendu après le tour de vis monétaire de la Fed NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär: l'administrateur Andreas Amschwand quitte son poste Nomura prend une participation de 40% dans une filiale - Zurich Insurance rachète l'indonésien Adira pour 414 mio USD SPI: - Implenia remporte un contrat à Zurich, volume de 65 mio CHF - Relief Therapeutics: SIX ouvre une enquête - Zehnder inaugure un nouveau site de production en Turquie PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Seba Crypto lève 100 millions afin d'obtenir sa licence bancaire - Audemars Piguet et Richard Mille quitteront le SIHH en 2020 - Admicasa s'étend mais voit sa rentabilité chuter au premier semestre SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Swiss Prime Site lève 323 millions au terme de son augmentation de capital - Coltene lève 70 mio CHF grâce à une augmentation de capital - Un fonds d'Ernesto Bertarelli investit dans Bluebotics - Selexis s'engage dans une coopération avec Hoba Therapeutics - Les CFF doivent retirer des trains Astoro de leurs lignes - Ringier reprend l'éditeur spécialisé Bärtschi Media - Sulzer ouvre un nouveau site de production à Wroclaw en Pologne - MV Santé Beaumont: le partenariat public-privé avec le CHUV pas optimal - Hôpital de Moutier: les fronts se durcissent à propos de la vente INVESTORA 2018 - Asmallworld veut croître grâce aux rachats et de nouvelles offres - Warteck profite d'un solide carnet de projets immobiliers - VP Bank table sur une hausse de l'argent nouveau au 2e semestre - Peach Property réfléchit à un retour des dividendes NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 UBS Global Real Estate Bubble Index (CC 09:15) - Investora - conférence des actions suisses (2e jour), Zurich - SwissMediaForum - congrès des médias suisses (y. c. 28.9), Lucerne PRESSE DU JOUR - Globus table sur un repli des recettes en 2018 Handelszeitung DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi après-midi et soir: - USA: la Fed révise en nette hausse sa prévision de croissance 2018 (+3,1%) la Fed relève les taux d'intérêt pour les situer entre 2% et 2,25% - USA: les stocks de pétrole brut augmentent, la production à un record (EIA) hausse des ventes de maisons neuves en août aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1326 - dollar/franc: 0,9677 - future Conf: - (mercredi: +4 pb à 155,82%) - taux au comptant: - (mercedi: +0,132%) - Allemagne: le moral des consommateurs s'améliore légèrement en octobre DIVERS mercredi après-midi et soir: Suisse: - La Suisse pourrait envisager l'abandon du glyphosate international: - Isolé par ses voisins, le Qatar veut produire encore plus de gaz aujourd'hui: Suisse: - Forte hausse du nombre de logements inoccupés en Suisse - Immobilier: risques élevés à Hong Kong, la Suisse moins exposée international: - Le prêt du FMI à l'Argentine passe de 50 à 57 milliards de dollars - Le gouvernement populiste italien attendu sur son premier budget plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: SIG Combibloc (le 28 septembre) Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT mercredi soir: - ZKB: Fitch confirme la notation triple A aujourd'hui: - ras EMPRUNTS mercredi soir: - la ville de Lausanne lève 100 millions aujourd'hui - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - U-blox: Credit Suisse Fund abaisse sa part à 9,81% - Züblin: Viktor Vekselberg relève sa participation à 41,65% - Vifor: BNP Paribas détient 4,22% - Sunrise: Blackrock abaisse sa part à 2,89% - Oerlikon: Blackrock relève sa part à 3,3% - Molecular Partners: GAM détient une part de 3,05% - Leonteq: Credit Suisse Funds recule sous 3% - Landis+Gyr: Credit Suisse Funds réduit sa part sous 3% - Kuros détient des positions en propre de 0,28% et 53,47% - Comet: Pictet monte à 4,61% - Castle Private Equity monte à 8,329% de participation propre - Asmallworld: Hansainvest relève sa participation à 10,22% sur BX Berne eXchange: - ras

lk/buc