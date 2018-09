Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,11% à 9102 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +0,35% à 9112,22 points - SLI (jeudi) +0,17% à 1490,82 points - SPI (jeudi) +0,29% à 10'826,95 points - CAC 40 (jeudi) +0,50% à 5540,41 points - Dax (jeudi) +0,40% à 12'435,59 points - FTSE-100 (jeudi) +0,45% à 7545,44 points - Dow Jones (jeudi) +0,21% à 26'440 points - Nasdaq Comp (jeudi) +0,43% à 8042 points - S&P 500 (jeudi) +0,28% à 2914 points - Nikkei (vendredi): +1,36% à 24'120 points AMBIANCE - L'Italie inquiète toujours NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche rachète Tusk Therapeutics paie 70 mio EUR pour Tusk, jusqu'à 585 mio en paiements d'étape SPI: - Dätwyler ouvre une nouvelle usine aux Etats-Unis - Leclanché S1: chiffre d'affaires 22,3 (10,6) mio CHF Ebitda -22,8 (-9,5) mio CHF - GAM: la direction élargie avec la fonction de directeur des investissements la directrice de la conformité Natalie Baylis démissionne - LLB: finalisation de la fusion avec Semper Constantia Privatbank - Valora: prend une option pour racheter un emprunt hybride de 120 mio CHF - Addex: liquidités fin juin à 43,6 mio CHF bénéfice net 2,4 (-1,8) mio CHF - Perfect Holding S1: chiffre d'affaires 6,6 (8,3) mio CHF résultat net -0,5 (-0,4 mio) mio CHF - EPH S1: bénéfice net 2,7 (-1,0) mio USD - Obseva: résultats prometteurs pour le traitement linzagolix PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIG Combibloc: prix d'émission à 11,25 CHF (fourchette 11-12 CHF) SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Relief Therapeutics S1: perte réduite à 365'000 CHF (-1,07 mio CHF) - Coltene finalise son augmentation de capital, 70,2 millions de francs suisses récoltés - Schmolz + Bickenbach: le président Edwin Eichler rendra son mandat en 2019 - Arundel creuse ses pertes sur le premier semestre - Wisekey prévoit d'acquérir 22% de Tarmin.com - Wisekey et ExWorks ajustent les modalités de leur accord de financement - Mikron rachète 400'000 de ses propres actions auprès de Veraison Sicav - Ascom: le président Andreas Umbach remettra son mandat à l'assemblée 2019 - Mise en oeuvre du plan d'austérité à l'Hôpital neuchâtelois - Prison avec sursis requise contre deux responsables d'Alkopharma - Chute du bénéfice de La Poste au premier semestre 2018 INVESTORA 2018 - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 09:00 SIG Combibloc: premier jour de cotation sur SIX 18:00 Zwahlen et Mayr: résultats S1 - LumX: résultats S1 10:00 UBS: journée de l'immobilier, Martigny PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi après-midi et soir: - USA: la croissance confirmée à 4,2% au T2 en rythme annuel (3e estimation) demandes hebdomadaires d'allocations chômage en hausse à 214'000 rebond des commandes de biens durables en août les promesses de ventes de logements baissent plus que prévu en août aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1367 - dollar/franc: 0,9766 - future Conf: - (jeudi: +2 pb à 155,84%) - taux au comptant: - (mercedi: 0,118%) - Japon: le taux de chômage recule, la production industrielle augmente en août DIVERS jeudi après-midi et soir: Suisse: - ONU: "La Suisse est entendue et appréciée", selon Alain Berset - Le National freine la concurrence dans les télécommunications international: - Italie : accord au sein du gouvernement sur un déficit à 2,4% du PIB - Aléna: un accord avec le Mexique seul est possible, selon Mnuchin - Croissance américaine: Steven Mnuchin optimiste pour les années à venir aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi après-midi et soir: - Sulzer lève un total de 460 millions de francs suisses avec deux emprunts aujourd'hui - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Adecco: Blackrock abaisse ses parts sous 5%, Marathon annonce 3,06% - Implenia: Credit Suisse Funds relève sa part à 3,13% - Julius Bär: Blackrock USA réduit sa participatin à 5,01% - Sunrise: Blackrock monte à 3,01%, JPMorgan détient 3,04% - Crealogix: Credit Suisse Funds diminue sa participation sous 3% - Temenos: Blackrock relève ses positions d'achat à 5% sur BX Berne eXchange: - ras

buc/al