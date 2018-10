Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,21% à 9107,19 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,27% à 9087,99 points - SLI (vendredi) -0,54% à 1482,81 points - SPI (vendredi) -0,18% à 10'807,82 points - CAC 40 (vendredi) -0,85% à 5493,49 points - Dax (vendredi) -1,52% à 12'246,73 points - FTSE-100 (vendredi) -0,47% à 7510,20 points - Dow Jones (vendredi) +0,07% à 26'458,31 points - Nasdaq Comp (vendredi) +0,05% à 8046,35 points - S&P 500 (vendredi) -0,00% à 2913,98 points - Nikkei (lundi): +0,52% à 24'246 points AMBIANCE - Le nouvel accord commercial USA-Canada-Mexique plébiscité NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Aryzta 2017/18: chiffre d'affaires 3,4 mrd EUR (consensus AWP: 3,4 mrd) croissance organique des ventes -1,2% (cons. AWP: -1,2%) perte opérationnelle 423,3 millions EUR Ebitda 301,8 mio EUR (consensus AWP: 297,3 mio) BPA sous-jacent 55,4 centimes EUR (cons. AWP: 69,0 centimes) pas de dividende proposé 2018/2019: hausse de l'Ebitda attendue à environ 5%, voire plus marge Ebitda attendue à 12-14% à moyen terme SPI: - Wisekey confirme l'acquisition de 22% de Tarmin.com s'assure un financement de 6,5 mio USD - Orell Füssli: finalisation du rachat d'Atlantic Zeiser - Gurit: acquiert le danois JSB l'acquisition valorise JSB à 520 millions de couronnes danoises - The Native plonge dans les chiffres rouges au 1er semestre - Airopack S1: résultat net -23,5 (-19,5) mio EUR Ebitda -11,2 (-10,4) mio EUR ventes de 14,8 (11,8) mio EUR nommination André de Oliveira directeur de la production - Nebag dégage un bénéfice de 7,7 millions sur neuf mois PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Axpo change de nom pour ses activités internationales SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI APRÈS-MIDI ET WEEKEND - Roche: la FDA homologue Xolair en seringue prête à l'emploi - SEC: CS paie une amende de 10 millions de dollars - LumX S1: recettes brutes 3,9 (7,6) millions de dollars perte nette après minoritaires 4,5 (4,1) millions de dollars - Zwahlen & Mayr S1: chiffre d'affaires 34,3 (27,8) mio CHF, bénéfice 1,48 mio - La banque Vontobel se lance dans les produits d'assurance - BX Swiss inflige une amende de 10'000 francs suisses à Swiss Estates - Davos Klosters Bergbahnen: mutation d'actions validée en assemblée - Swiss commande dix avions pour un milliard de dollars - Le pôle immobilier des CFF va créer 10'000 logements sur dix ans NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail août 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat septembre 10:00 Union patronale suisse: CP politique des employeurs dans l'environnement politique actuel, Lugano 11:00 Aryzta: CPB 2017/18, Zurich PRESSE DU WEEK-END - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi et week-end: - Italie: croissance à 1,6% en 2019 (ministre des Finances) - Chine: le secteur manufacturier s'essouffle, sur fond de guerre commerciale - USA: ralentissement de l'activité dans la région de Chicago en septembre l'inflation sur un an recule un peu à 2,2% en août (indice PCE) les revenus et dépenses des ménages augmentent de 0,3% en août la confiance des consommateurs confirme son haut niveau en septembre - Nouveau recul du chômage au Brésil, à 12,1% de juin à août aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1373 - dollar/franc: 0,9810 - future Conf: - (vendredi: +54 pb à 156,38%) - taux au comptant: - (vendredi: +0,013%) - Le marché automobile français baisse en septembre - Japon: tensions commerciales et désastres pèsent sur le moral des industries nouveau repli des ventes de véhicules neufs (hors mini) en septembre DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - Fin des dénonciations spontanées aux autorités fiscales - Ne pas déclarer un bien immobilier à l'étranger est punissable - Recrutement: les sociétés pourront employer plus de spécialistes non européens - Cabotage: un tribunal confirme la sanction contre Flixbus - Suisse-UE: le Parlement prié de libérer un nouveau "milliard de cohésion" - Immobilier: UBS prévoit 80'000 logements inoccupés en Suisse à fin 2019 - Péréquation: une révision pour les cantons riches, un geste pour les pauvres - Assurance maladie: le Conseil fédéral contre un gel des franchises - Fiscalité des entreprises: le peuple votera le 19 mai si un référendum aboutit - Médias: les éditeurs suisses condamnés à coopérer pour résister aux géants US les partis tiennent au studio SSR à Berne - Transport de marchandises: soutien gouvernemental au projet CST suspendu international: - OMC, FMI et Banque mondiale exhortent à réformer les règles du commerce mondial - Pas de date limite pour que le Canada rejoigne l'Aléna (Lopez Obrador) - Brexit: à 48H du congrès des conservateurs, Johnson éreinte le plan de May - Economie américaine: tous les feux sont au vert mais certains sonnent l'alarme - Le Brésil engrange 1,7 milliard de dollars lors d'enchères pétrolières - La Chine dément vouloir détrôner les Etats-Unis sur la scène mondiale week-end: Suisse: - Près de la moitié des Suisses sont contre un accord-cadre - Le SSP soutient Barbara Gysi comme candidate à la tête de l'USS - La base du PS approuve le compromis sur la réforme fiscale et l'AVS - La télécabine tricâble la plus haute du monde inaugurée à Zermatt - Le PLR lance sa campagne sous le slogan "avancer ensemble" - Le président du PS s'en prend au ministre des affaires étrangères - Les Verts combattent le projet fiscal 17 par référendum international: - L'automobile subit le choc de l'instabilité mondiale - Le roi saoudien Salmane discute pétrole avec le président Trump - La Chine compte poursuivre une politique monétaire "prudente" - Italie/budget: "je m'en fiche" si Bruxelles dit non (Salvini) - Aléna: le Mexique entrevoit un accord rapide entre Canada et Etats-Unis aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Le futur président du Brésil, entre pression des marchés et urgences sociales - L'Aléna devient l'Accord économique États-Unis, Mexique, Canada (AEUMC) plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS aujourd'hui - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - U-blox: Credit Suisse Fund relève sa participation 10,15% - LafargeHolcim: NNS Jersey Trust (N. Sawiris) abaisse sa participation à 3,72% - Julius Bär: Blackrock, USA relève sa participation à 5,1% - Gurit: Credit Suisse Funds abaisse sa participation sous 3% - Barry Callebaut: Blackrock détient une participation de 3,04% - Adecco: BlackRock détient une participation de 5,03% - Aryzta: BlackRock détient une participation de 3,27% sur BX Berne eXchange: - ras

