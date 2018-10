Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,11% à 9116,75 points (à 08h10) - SMI (lundi): +0,43% à 9127,05 points - SLI (lundi) +0,42% à 1489,00 points - SPI (lundi) +0,41% à 10'852,07 points - CAC 40 (lundi) +0,24% à 5506,82 points - Dax (lundi) +0,75% à 12'339,03 points - FTSE-100 (lundi) -0,19% à 7495,67 points - Dow Jones (lundi) +0,73% à 26'651,21 points - Nasdaq Comp (lundi) -0,11% à 8037,30 points - S&P 500 (lundi) +0,36% à 2924,59 points - Nikkei (mardi): +0,1% à 24'270 points AMBIANCE - Les investisseurs demeurent prudents en raison de la controverse autour du budget italien, alors que Bruxelles met la pression sur Rome. NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Ascom nomme Francis Schmeer directeur des ventes - Swiss Prime Site transfère la propriété de Sihlcity à Credit Suisse AM - Wisekey nomme Hans Schwab au poste de directeur de l'information - Meier Tobler T3: recul des recettes plus marqué qu'au S1 - Meier Tobler affiche ses différends avec son principal actionnaire - Landis+Gyr anonce le départ d'Ellie Doyle, responsable Asie-Pacifique PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le groupe valaisan SSE progresse au premier semestre SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI APRÈS-MIDI - Vitol achète une participation de 50% dans le brésilien Rodoil - Galderma: Nestlé boucle son départ de Sophia-Antipolis, 215 emplois préservés - HBM table sur un bénéfice semestriel nettement plus élevé - SIX: progression des volumes d'échanges en septembre sur un mois - Kühne+Nagel fait une acquisition stratégique en Indonésie - Clariant renforce son partenariat avec Martina Berto en Indonésie - Clearstream finalise l'acquisition de Swisscanto Funds Centre - Roche établit une coopération avec Novo Nordisk dans le domaine du diabète NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Belimo: journée des investisseurs - Sika: journée des investisseurs (jus. 03.10) PRESSE LUNDI SOIR - Richemont serait intéressé par l'achat de Buccellati Corriere della Sera PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi après-midi et soir: - USA: ralentissement de l'activité manufacturière en septembre aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1372 - dollar/franc: 0,985 - future Conf: - (lundi: -10 pb à 156,27%) - taux au comptant: - (lundi: 0,121%) - DIVERS lundi après-midi et soir: Suisse: - Conseil fédéral: Carmen Walker Späh n'est pas candidate au Conseil fédéral - Votations fédérales: lancement de la campagne contre la surveillance des assurés - Les PME vaudoises pas assez préparées aux risques de cyberattaques - Johann Schneider-Ammann rencontre le ministre italien de l'économie à Rome international: - Donald Trump enterre la hache de guerre avec le Canada, pas avec la Chine - Critiqué au Canada, Trudeau défend le nouvel accord avec Washington et Mexico - FMI: Christine Lagarde se félicite d'un nouvel Aléna qui inclut les services - Libre-échange: Trump loue l'accord "le plus important" de l'histoire américaine - Budget: la zone euro appelle l'Italie au respect des règles - Libre-échange: incertitude sur les négociations entre le Canada et la Chine - La croissance mondiale éclipsée par les tensions commerciales (FMI) - Le FMI nomme une femme, Gita Gopinath, au rang de chef économiste - Budget italien: "les règles" de l'UE "sont les mêmes pour tous" (Le Maire) - Bonds: la France a emprunté 4,715 milliards d'euros à court terme aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Brexit: londres traitera les Européens comme les autres immigrés plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS aujourd'hui - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Coltene: HUWA/Esola réduit à 39,06%, Arno Holding relève à 25,64% - Oerlikon: Blackrock réduit à 3,25% - Arundel: Venus Global Macro Fund rabote son engagement à 4,30% - VAT Group: George Loening dispose de 3,18%, UBS de 3,02% sur BX Berne eXchange: - ras

al/