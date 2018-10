Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,33% à 9145 points (à 08h20) - SMI (mercredi): +0,97% à 9175,21 points - SLI (mercredi): +0,64% à 1488,05 points - SPI (mercredi): +0,81% à 10'895,87 points - CAC 40 (mercredi): +0,43% à 5491,40 points - Dax (mercredi): fermé - FTSE-100 (mercredi): +0,48% à 7510,28 points - Dow Jones (mercredi): +0,20% à 26'828,39 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,32% à 8025,09 points - S&P 500 (mercredi): +0,07% à 2925,51 points - Nikkei (jeudi): -0,56% à 23'976 points AMBIANCE - prises de bénéfices après la hausse de la veille NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco émet des obligations pour 6 milliards de yens - Roche confirme l'efficacité de son antigrippal baloxavir marboxil - Bâloise lance son premier fonds immobilier SPI: - Hypothekarbank Lenzburg gagne un nouveau client pour Finstar avec Avobis - La Banque cantonale de Bâle détient 98,71% de Banque Cler - Ypsomed et Philips développent ensemble de nouveaux services numériques - Barry Callebaut s'empare du russe Inforum - Bucher Industries rachète plusieurs activités dans l'agriculture - SFS: négociation sur coopération stratégique avec Triangle Fastener PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Farmy.ch augmente ses recettes, Dominique Locher débarque SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Lafargeholcim inaugure un site de stockage modernisé aux Etats-Unis - Poenina: l'AG valide toutes les propositions pour le rachat d'Inretis - Ceva Logistics décroche une commande de suite du brésilien Saraiva - L'ex-patron de SIX élu président de la Fédération mondiale des Bourses (WFE) - Manque de preuves dans une enquête sur un cadre de Ruag - Roche revendique un succès d'étape contre l'atrophie musculaire NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES Vifor Pharma: journée des investisseurs 13:00 Bloomberg: conférence "Future of Finance", Zurich PRESSE MERCREDI SOIR - Cigarette électronique: l'américain Juul débarque à Zoug Handelszeitung PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi après-midi et soir: - Italie: déficit public à 2,4% en 2019, 2,1% en 2020 et 1,8% en 2021 (Conte) - USA: la croissance de l'activité dans les services s'accélère en septembre (ISM) le secteur privé a nettement plus embauché que prévu (ADP) aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1378 - dollar/franc: 0,9911 - future Conf: - (mercredi: -31 pb à 156,18%) - taux au comptant: - (mercredi: 0,093%) - ras DIVERS mercredi après-midi et soir: Suisse: - Fribourg: le canton cherche un directeur de sa promotion économique international: - L'Italie consent à légèrement rabaisser ses ambitions budgétaires - La fortune de Trump se stabilise à 3,1 milliards de dollars aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10) - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE 25.10: - Dormakaba (15,00 francs suisses) 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mercredi après-midi: - CBQ Finance lève 100 millions de francs suisses à 1,115%, échéance 2022 aujourd'hui - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Implenia: Credit Suisse Funds recule à 3,09% - SIG Combibloc: Janus Henderson annonce une participation de 3,73% - Sunrise: Blackrock monte à 3,15% - Schweiter: Credit Suisse Funds abaisse sa part à 2,99% - Kuros: Omega Fund recule à 4,96% - Julius Bär: Blackrock détient une part de 5,08% - Coltene: Arno Holding abaisse sa participation à 22,1% - Barry Callebaut: Blackrock passe à 3,15% de participation - Aryzta: Blackrock abaisse sa part à 2,95% sur BX Berne eXchange: - ras

