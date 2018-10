Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,22% à 9118 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,85% à 9097,52 points - SLI (jeudi): -1,01% à 1472,96 points - SPI (jeudi): -1,07% à 10'779,07 points - CAC 40 (jeudi): -1,47% à 5410,85 points - Dax (jeudi): -0,35% à 12'244,14 points - FTSE-100 (jeudi): -1,22% à 7418,34 points - Dow Jones (jeudi): -0,75% à 26'627,48 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,81% à 7879,51 points - S&P 500 (jeudi): -0,82% à 2901,61 points - Nikkei (vendredi): -0,80% à 23'784 points AMBIANCE - tentative de rebond NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Alpiq renonce au remboursement anticipé d'un emprunt hybride - Ceva Logistics: Serge Corbel nommé CFO au 15 octobre - BFW lance un rachat d'actions jusqu'à 20% du capital-actions - Ems-Chemie 9 Mois: chiffre d'aff. 1770 (cons. AWP:1772) mio CHF 2018: vise toujours des ventes et un Ebit un peu au-dessus de 2017 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Jadeberg Partners vend sa participation dans MCS Solutions - Roche: la FDA homologue Hemlibra pour l'hémophilie - Inficon rachète l'américain Final Phase Systems - New Venturetec table sur un bénéfice autour de 26 mio USD en 2017/18 - BancaStato renonce à sa participation dans Soave Asset Management - Vifor Pharma: une journée des investisseurs sous le signe de la confiance - Ruag participera à la prochaine mission scientifique de l'ESA NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: réserves de devises fin septembre 09:15 OFS: prix à la consommation CPI septembre 09:15 OFS: statistiques d'hébergement août PRESSE DU JOUR - Le président des coopératives Migros veut déjà partir en 2019 NZZ - Raiffeisen: la désignation de Guy Lachapelle à la présidence est combattue AZ DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi après-midi et soir: - Italie: objectif de croissance à 1,5% pour 2019, 1,6% et 1,4% ensuite - France: l'Insee abaisse sa prévision de croissance à 1,6% en 2018 le taux de chômage devrait diminuer d'ici fin 2018 à 8,9% (Insee) - USA: hausse plus forte que prévu des commandes industrielles en août recul des demandes hebdomadaires d'allocation chômage aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1426 - dollar/franc: 0,9935 - future Conf: - (jeudi: -54 pb à 155,67%) - taux au comptant: - (jeudi: 0,135%) - Allemagne: net rebond des commandes industrielles en août (+2,0%) - Japon: la consommation des ménages bondit de 2,8% en août sur un an DIVERS jeudi après-midi et soir: Suisse: - Les acteurs des cryptomonnaies veulent éduquer leur public - Services: salaires minimaux rehaussés pour les temporaires - Effets contrastés de l'abolition de l'impôt sur la valeur locative international: - Brexit: l'UE appelle May à "se remettre au travail" pour boucler un accord - Les banques centrales et "l'immense défi de la normalisation" aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE 25.10: - Dormakaba (15,00 francs suisses) 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS aujourd'hui - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Mikron: Veraison Sicav réduit ses parts à 7,607% sur BX Berne eXchange: - ras

