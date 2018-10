Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,18% à 9058 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,61% à 9042,08 points - SLI (vendredi): -0,85% à 1460,39 points - SPI (vendredi): -0,75% à 10'698,23 points - CAC 40 (vendredi): -0,95% à 5359,36 points - Dax (vendredi): -1,08% à 12'111,90 points - FTSE-100 (vendredi): -1,35% à 7318,54 points - Dow Jones (vendredi): -0,68% à 26'447,05 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,16% à 7788,45 points - S&P 500 (vendredi): -0,55% à 2885,57 points - Nikkei (lundi): fermé en raison d'un jour férié AMBIANCE - panne d'impulsions NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: FDA et EMA acceptent d'examiner la demande pour le siponimod - L'entité helvétique de Credit Suisse en bonne voie dans sa restructuration SPI: - Dätwyler finalise l'acquisition de l'américain Parco PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI APRÈS-MIDI, SOIR ET WEEKEND - Asmallworld boucle l'acquisition de First Class & More 2018: CA désormais à 7,5-8,0 mio CHF (avant 6,5-7,0 mio) - SR Technics fusionne avec FEAM Maintenance - Le procès d'UBS s'ouvre lundi à Paris sous haute tension - Chemins de fer appenzellois: inauguration du tunnel ferroviaire de Ruckhalde NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Unia/Syna: CP mesures dans la branche de la construction, Berne PRESSE DU WEEKEND - Flughafen Zürich est bien sur la voie, selon son patron Finanz und Wirtschaft - La numérisation pourrait menacer jusqu'à un million d'emplois en Suisse NZZ am Sonntag - Les CFF veulent davantage responsabiliser les sous-traitants Schweiz am Wochenende PRESSE DU JOUR - Presse: Partners Group va lever plus de 5 milliards d'euros Bloomberg - L'entité helvétique de Credit Suisse en bonne voie dans sa restructuration Aargauer Zeitung DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi, soir et weekend: - Chine: la PBOC réduit encore le taux de réserves obligatoires des banques - Brésil: l'inflation s'accélère, à 4,53% sur un an en septembre - Canada: le chômage repart à la baisse en septembre à 5,9% un premier excédent commercial en plus d'un an et demi - USA: le déficit commercial bondit de 6,4% en août, déficit record avec la Chine et le Mexique à 3,7% en septembre, le taux de chômage tombe à son plus bas niveau en 48 ans les créations d'emplois (134.000) plombées par l'ouragan en septembre les crédits à la consommation bondissent en août aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1405 - dollar/franc: 0,9912 - future Conf: -9 pb à 155,52% (vendredi: -9 pb à 155,52%) - taux au comptant: +0,148% (vendredi: 0,148%) - Seco: taux de chômage en septembre 2,4% (août: 2,4%), CVS 2,5% (août: 2,6%) - Allemagne: la production industrielle recule encore en août (-0,3%) - Chine: net rebond des services en septembre (indice Caixin) DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - ras international: - USA: les crédits à la consommation bondissent en août - UE: la menace de taxes américaines sur les voitures plane toujours week-end: Suisse: - La gauche échoue à se maintenir au gouvernement zougois - Fiscalité: une alliance de gauche, verte et syndicale contre la RFFA - Les Suisses voient les fake news comme un danger pour la démocratie international: - Le FMI au chevet de l'économie mondiale, dans une Indonésie meurtrie - Les Etats approuvent le rapport choc du Giec sur le climat - Déficit italien: "pas de marche arrière", dit Rome à l'UE - Brexit: Juncker croit toujours à un accord en novembre aujourd'hui: Suisse: - international: - Présidentielle au Brésil: duel incertain Bolsonaro/Haddad au 2e tour - Renouvelables: l'AIE souligne le potentiel des bioénergies - Accord pour un sommet entre Trump et Kim "le plus tôt possible" - La CIJ examine un différend USA-Iran sur des avoirs iraniens bloqués plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE 25.10: - Dormakaba (15,00 francs suisses) 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS aujourd'hui - CPH Chemie + Papier Holding rouvre un emprunt à 2%/2023 à 100 mio CHF ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Valiant: le fonds Swisscanto relève sa participation à 3,0297% - Wisekey relève ses participations en propre à 51,844% - Tecan: Massachusetts Mutual relève sa participations 5,82% - Sunrise: JPMorgan détient une participation de 2,971% - Sonova: UBS Fund Management abaisse sous les 3% - SIG Combibloc: Haldor Foundation détient une participation de 6% - Julius Bär: BlackRock abaisse ses parts à 4,99%, Wellington Mgt relève à 3,02% - Comet: Pictet relève sa participation à 5,07% - Barry Callebaut: BlackRock détient une participation de 3,21% - Aryzta: Black Creek abaisse sa participation à 4,97% - AMS: Wellington Mgt. abaisse à 2,91% - Massachusetts Mutual relève à 7,23% sur BX Berne eXchange: - ras

al/jh