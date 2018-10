Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,27% à 8988,19 points (à 08h20) - SMI (lundi): -0,86% à 9064,14 points - SLI (lundi): -1,41% à 1439,83 points - SPI (lundi): -0,99% à 10'592,49 points - CAC 40 (lundi): -1,10% à 5300,25 points - Dax (lundi): -1,36% à 11'947,16 points - FTSE-100 (lundi): -1,16% à 7233,33 points - Dow Jones (lundi): +0,15% à 26'486,78 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,67% à 7735,95 points - S&P 500 (lundi): -0,04% à 2884,43 points - Nikkei (mardi): -1,32% à 23'469,39 points AMBIANCE - reprise attendu après plusieurs séances faibles NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche promet de nouvelles données sur son incubateur en oncologie - Givaudan 9 mois: chiffre d'affaires 4,07 (cons. AWP 4,03) mrd CHF revenus des arômes 2,20 (cons. AWP 2,17) mrd CHF revenus des parfums 1,88 (cons. AWP 1,86) mrd CHF confirme ses objectifs à moyen terme négocie encore des hausses de prix avec ses clients SPI: - BKB détient 98,71% de Bank Cler au terme de son offre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Crypto Fund obtient de la Finma la licence de gestion de fortune SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Le procès d'UBS s'est ouvert à Paris - La Poste Suisse construit un nouveau centre de colis à Vétroz - Swiss Truth à Lausanne s'associe à deux leaders de la blockchain NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - Clariant: les cessions devraient rapporter 1 à 2 milliards (CEO) Tamedia - Nestlé projette de vendre des activités en Malaisie Reuters DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi après-midi et soir: - ras aujourd'hui: (à 08h25) - euro/franc: 1,1405 - dollar/franc: 0,9939 - future Conf: - (lundi: +4 pb à 155,56%) - taux au comptant: - (lundi: 0,159%) - Allemagne: l'excédent commercial a progressé à 18,3 mrd EUR en août (CVS) - Japon: repli de l'excédent courant en août à cause du pétrole DIVERS lundi après-midi et soir: Suisse: - Suisse-UE: il est encore possible de trouver une bonne solution (Balzaretti) - Les prix des appartements ont augmenté au 3e trimestre international: - FMI/BM: pas de rencontre bilatérale prévue entre Washington et Pékin à Bali - Italie: la Banque de France redoute un "vrai risque de tension" sur les taux - Face au risque d'emballement climatique, le nouveau coup de semonce du Giec - Bonds: la France a emprunté 4,796 milliards d'euros à court terme aujourd'hui: Suisse: - Les acheteurs choisissent de plus en plus d'hypothèques à moyen terme international: - USA: la croissance "exceptionnellement robuste", selon le FMI - Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale 2018 et 2019 - Zone euro: Brexit et tensions avec Trump pèsent sur la croissance (FMI) - Le FMI abaisse sa prévision de croissance pour la Chine plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE 25.10: - Dormakaba (15,00 francs suisses) 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS lundi: - Santander Consumer Finance lève 150 mio à 0,625%, échéance 2022 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Adecco: Blackrock étoffe sa participation à 5,25% - Coltene: Tweedy Brown Fund réduit son exposition à 4,46% - Julius Bär: Blackrock rehausse sa participation à 5,02% - Lem: Threadneedle Asset Management étend son engagement à 3,296% sur BX Berne eXchange: - ras

