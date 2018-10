Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,57% à 8753,15 points (à 08h20) - SMI (mercredi): -0,79% à 8892,88 points - SLI (mercredi): -1,56% à 1416,66 points - SPI (mercredi): -1,09% à 10'478,85 points - CAC 40 (mercredi): -2,11% à 5206,22 points - Dax (mercredi): -2,21% à 11'712,50 points - FTSE-100 (mercredi): -1,27% à 7145,14 points - Dow Jones (mercredi): -3,15% à 25'598,74 points - Nasdaq Comp (mercredi): -4,08% à 7422,05 points - S&P 500 (mercredi): -3,29% à 2785,68 points - Nikkei (jeudi): -3,89% à 22'590,86 points AMBIANCE - jeudi noir en vue pour les Bourses européenne après la débâcle de Wall Street NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika inaugure deux nouveaux sites au Kazakhstan SPI: - Ceva Logistics rejette une proposition d'achat prix de l'offre non sollicitée à 27,75 CHF par action en espèces actionnaire de référence CMA CGM autorisé à relever sa participation - Feu vert de la Comco pour le rachat de la Basler Zeitung par Tamedia - Aryzta: le CA confirme son projet de hausse de capital de 800 mio EUR - Cassiopea conclut un contrat de crédit avec Cosmo Pharmaceuticals - Goldbach: SIX autorise la décotation de l'action après la reprise par Tamedia - Sunrise: départ de l'administrateur Joachim Preisig à la fin de l'année PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Datacolor nomme Philipp Hediger au poste de directeur financier - Flughafen Zürich: hausse de 4,9% à 2,88 millions des passagers en septembre - Roche conclut un nouvel accord de développement avec l'américain Ionis - Zurich Insurance rachète un assureur japonais - SSR mesures d'économies: le SSM dénonce un exercice "alibi" - Glencore: Martin Gilbert reprend ses fonctions au conseil d'administration - Les CFF se défendent d'avoir envisagé des alternatives à Castione-Arbedo - Froneri annonce la fermeture un site de fabrication de glaces Nestlé - Firmenich a accéléré sa croissance en 2017/18 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - Holcim Suisse: environnement de marché stable et robuste Handelzeitung DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi après-midi et soir: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1408 - dollar/franc: 0,9879 - future Conf: - (mercredi: -18 pb à 155,15%) - taux au comptant: - (mercredi: 0,167%) - ras DIVERS mercredi après-midi et soir: Suisse: - Suisse-UE: les syndicats défendent la protection des salaires à Bruxelles - Fiscalité des entreprises: le Conseil d'Etat fribourgeois confirme sa réforme - Construction: UBS relève un tassement des demandes de permis au 3e trimestre - FMI/BM: la Suisse aux assemblées annuelles à Bali international: - "La Fed est tombée sur la tête", estime Trump à propos de la hausse des taux - Privatisations, Chine: Bolsonaro inquiète les marchés brésiliens - USA: la première banque des Emirats à l'amende pour blanchiment - Le Brexit va imposer des contrôles administratifs en Irlande du Nord (Barnier) - USA: protection renforcée contre les investissements étrangers aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Budget italien: Rome doit "suivre les règles du club" européen (Lagarde) - Lagarde justifie les hausses de taux après l'éclat de Trump contre la Fed plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE 25.10: - Dormakaba (15,00 francs suisses) 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mercredi après-midi: - Akademiska Hus lève 50 mio CHF à 0,650%, échéance 2044 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Lonza: Artisan Partners annonce 3,02% - Landis+Gyr: JPMorgan Chase détient des positions d'achat de 5,364% - LafargeHolcim: Norges Bank passe sous la barre des 3% - Sunrise: Norges Bank relève sa participation à 3,34% - Kuros: Mark Angelo augmente ses positions d'achat à 71,53% - Julius Bär: Blackrock ramène sa participation à 4,87% - Georg Fischer: Blackrock relève sa participation à 5,6% - Temenos: Affiliated Managers Group détient 3% en positions d'achat sur BX Berne eXchange: - ras

buc