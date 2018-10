Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,91% à 8'718 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -2,85% à 8639,19 points - SLI (jeudi): -2,48% à 1381,59 points - SPI (jeudi): -2,64% à 10'201,83 points - CAC 40 (jeudi): -1,92% à 5106,37 points - Dax (jeudi): -1,48% à 11'539,35 points - FTSE-100 (jeudi): -1,94% à 7006,93 points - Dow Jones (jeudi): -2,13% à 25.052,83 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,25% à 7329,06 points - S&P 500 (jeudi): -2,06% à 2728,37 points - Nikkei (jeudi): +0,46% à 22'695 points AMBIANCE - rebond attendu NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco: Gordana Landen désignée responsable ressources humaines SPI: - CPH: résultats 2018 nettement meilleurs que 2017 le bénéfice net 2018 devrait doubler sur un an, marge Ebit entre 9-11% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Novartis: Sandoz règle un conflit de brevet pour Adalimumab avec AbbVie - Richemont pourra agrandir son siège de Bellevue (GE) - BB Biotech 9 mois: bénéfice après impôts 172 millions de francs suisses - Ruag pose la première pierre de sa réorganisation - Medacta décroche l'homologation américaine pour un implant de hanche - Basefit.ch sera vendu au danois Fitness World - Corestone s'émancipe de Robeco grâce à un rachat par sa direction NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Avenir Suisse: CP sur le contrôle de l'investissement 10:30 travailsuisse: CP étude sur les conditions de travail en Suisse PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi après-midi et soir: - France: les défaillances d'entreprises ont reculé en juillet - USA: USA: forte hausse des stocks de brut, de 6 millions de barils au 5/10 l'inflation mensuelle ralentit à 0,1% en septembre, 2,3% sur un an (CPI) hausse inattendue des demandes d'allocations chômage à 214'000 aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1588 - dollar/franc: 0,9903 - future Conf: - (jeudi: +35 pb à 155,50%) - taux au comptant: - (jeudi: 0,157%) - Allemagne: l'inflation confirmée à 2,3% en septembre - Chine: net rebond des exportations en septembre, à +14,5% (Douanes) nouvel excédent record avec les USA en septembre DIVERS jeudi après-midi et soir: Suisse: - Une nouvelle agence de presse pour sauver les médias romanches - Egalité salariale: une commission propose un compromis aux ultimes divergences - Travail.Suisse approuve le compromis sur la réforme fiscale - Plus de 280 établissements publics genevois non conformes doivent fermer - Marché postal: des salaires minimaux pour tous dès le 1er janvier 2019 international: - Le gendarme de Wall Street exclut l'arrêt des résultats trimestriels - Fed: futures hausses des taux probables mais le débat reste ouvert - Italie: le Parlement vote la loi de finances du gouvernement populiste - Révision à la baisse de la production de blé russe (USDA) - Le président Trump "ne dicte pas sa politique à la Fed" (conseiller économique) - La BCE divisée en septembre sur l'appréciation des risques (minutes) aujourd'hui: Suisse: - Votations fédérales: vers un oui à deux initiatives, léger non à celle de l'UDC international: - Ouragan Michael: au moins 6 morts et des paysages de désolation en Floride - La tempête boursière se calme un peu en Asie plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE 25.10: - Dormakaba (15,00 francs suisses) 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - VAT Group: George Loening remonte à 5,18% - Schlatter: Metall Zug (famille Buhofer) abaisse sous les 15% - OC Oerlikon: Blackrock monte à 3,32% - Georg Fischer: JPMorgan réduit son exposition à 3,087% - Adecco: Blackrock étoffe son engagement à 5,31% - Asmallworld: Alexander Koenig détient 9,25% - Aryzta: Blackrock annonce une participation de 2,87% sur BX Berne eXchange: - ras

buc