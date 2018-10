Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,09% à 8661 points (à 08h20) - SMI (lundi): -0,08% à 8653,16 points - SLI (lundi): -0,32% à 1380,48 points - SPI (lundi): -0,14% à 10'218,24 points - CAC 40 (lundi): -0,02% à 5095,07 points - Dax (lundi): +0,78% à 11'614,16 points - FTSE-100 (lundi): +0,48% à 7029,22 points - Dow Jones (lundi): -0,35% à 25'250,55 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,88% à 7430,74 points - S&P 500 (lundi): -0,59% à 2750,79 points - Nikkei (mardi): +1,25% à 22'549,24 points AMBIANCE - espoirs de stabilisation NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: le Cosentyx reste efficace cinq ans après SPI: - DKSH étend son partenariat avec Campbell's à Singapour - Wisekey: chiffre d'affaires 9 mois à environ 37,6 mio USD (+12%) - Conzzeta 9 mois: chiffre d'affaires 1306,5 (1010,1) mio CHF croissance ajustée des effets de change et rachats à 14% 2018: croissance du chiffre d'affaires toujours escomptée à env. 20% marge ajustée à moyen terme dans le bas de la fourchette 8-10% - Meyer Burger délocalise ses activités photovoltaïques vers la Chine seuil d'équilibre estimé à 250 mio CHF de revenus suppression prévue d'une centaine de postes CEO: ouvert à de petites acquisitions hors photovoltaïque pas de délocalisation prévue du siège de Thoune PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Lafarge en Syrie: une partie des indemnités de départ Bruno Lafont saisie - Gurit a finalisé l'acquisition du danois JSB - Romande Energie passera de la norme IFRS à Swiss GAAP RPC en 2019 - La jeune pousse Mt Pelerin veut lever 30 millions d'ici fin 2018 - Promaxima: modeste hausse des revenus au premier semestre SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Roche: partenariat étendu avec l'américain SQZ Biotech en immuno-oncologie NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Sonova: journée des investisseurs (jus. 15:00), Stäfa 10:30 Clariant: as. g. extra. (élection des représentants de Sabic au conseil d'administration), Bâle PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi: - Commerce: la Chine appelle à l'union pour le libre-échange - Russie: la production industrielle ralentit à 2,1% en septembre sur un an - USA: les ventes au détail progressent moins que prévu en septembre l'activité manufacturière s'accélère en octobre autour de New York hausse des stocks des entreprises en août le déficit budgétaire 2018 atteint 779 milliards de dollars, 3,9% du PIB - L'Espagne révise légèrement à la baisse ses prévisions de croissance aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1448 - dollar/franc: 0,9892 - future Conf: - (lundi: +12 pb à 155,39%) - taux au comptant: - (lundi: 0,152%) - Le Portugal vise un déficit budgétaire de 0,2% en 2019 - Chine: fermeté des prix à la consommation en septembre DIVERS lundi: Suisse: - Deux candidats en moins dans la course au Conseil fédéral - Le secteur hypothécaire suisse en passe de connaître "des temps diffciles" - Suisse-UE: toujours pas d'accord-cadre malgré la fin du délai des négociations international: - Le gouvernement italien s'accorde sur le budget 2019 présenté à l'UE - Forte réduction des investissements étrangers directs dans le monde (ONU) - Assurances: "Michael" va coûter jusqu'à 10 milliards de dollars aux assureurs - Bonds: la France a emprunté 5,092 mrd EUR à court terme aujourd'hui: Suisse: - Le prix des appartements à Zurich a quasiment doublé depuis 2007 international: - Commerce: la Chine appelle à l'union pour "protéger" le libre-échange - Le FMI rouvre un bureau en Argentine plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE 25.10: - Dormakaba (15,00 francs suisses) 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT lundi: - SIG Combibloc: Moody's attribue "Ba3" après l'IPO aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - OC Oerlikon: Blackrock porte sa participation à 3,34% - GAM: Blackrock annonce 2,8%, Norges Bank 2,94% - Dufry: Franklin Resources relève sa participation à 5,09% - Coltene: Arno Holding ramène sa participation à 18,1% - Ceva Logistics: Ross Turner passe sous la barre des 3%

ol/jh