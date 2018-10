Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,83% à 8868 points (à 08h20) - SMI (mardi): +1,64% à 8794,97 points - SLI (mardi): +1,61% à 1402,74 points - SPI (mardi): +1,71% à 10'393,04 points - CAC 40 (mardi): +1,53% à 5173,05 points - Dax (mardi): +1,40% à 11'776,55 points - FTSE-100 (mardi): +0,43% à 7059,40 points - Dow Jones (mardi): +2,17% à 25'798,42 points - Nasdaq Comp (mardi): +2,89% à 7645,49 points - S&P 500 (mardi): +2,15% à 2809,92 points - Nikkei (mercredi): +1,29% à 22'841 points AMBIANCE - Bourse attendue en hausse NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant remporte une commande d'Ineos - Roche 9 mois: chiffre d'affaires 42,1 mrd CHF (consensus AWP: 41,98 mrd) revenus Pharma 32,70(cons. AWP 32,57) mrd CHF ventes Diagnostics 9,38 mrd CHF (consensus AWP: 9,40 mrd) T3: recettes Herceptin 1,68 mrd CHF (cons. AWP: 1,61 mrd; Q2:1,85 mrd) recettes Rituxan 1,66 (1,60, T2 1,74) mrd CHF recettes Tecentriq 204 (cons. AWP 192, T2 181) mio CHF recettes Ocrevus 633 mio CHF (AWP-Konsens: 644 Mio; T2: 561 Mio) 2018: objectifs confirmés - Roche CEO: le médicament Ocrevus est le lancement le plus fructueux aucune suppression d'emplois en vue en Suisse l'érosion des recettes devrait s'accélérer pour Herceptin confiant de poursuivre sur la voie de la croissance après 2018 SPI: - CEVA Logistics annonce un relèvement de la participation de CMA CGM à 33% - Relief Therapeutics conclut un accord de services avec Genclis - Schindler lance un système robotisé pour l'installation d'ascenseurs PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Aryzta maintient son augmentation de capital de 800 millions d'euros - Kudelski conclut un accord de licence avec Endeavor - La Poste donne son feu vert pour la nouvelle organisation de CarPostal - Novartis: Sandoz lance le biosimilaire Hyrimoz en Grande-Bretagne - Aryzta: l'ISS conseille le rejet de l'augmentation de capital NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 17:30 Temenos: résultats T3 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: hausse de la production industrielle en septembre malgré Florence (+0,3%) la balance des flux de capitaux largement excédentaire en août aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1459 - dollar/franc: 0,9915 - future Conf: - (mardi: +16 pb à 155,56%) - taux au comptant: - (mardi: 0,155%) - ras DIVERS mardi: Suisse: - Accord-cadre Suisse-UE: des progrès mais pas de percée - Sécurité sociale: timide avancée sur la réforme des prestations complémentaires international: - USA: négociations commerciales avec l'UE, le Japon et le Royaume-Uni - Un Brexit désordonné pourrait avoir un impact négatif sur l'économie US (Fed) - Trump: "Ma plus grande menace, c'est la Fed" - Bonds: la France a emprunté au total 5,796 milliard d'euros à court terme - Brexit: l'UE veut de nouvelles "propositions concrètes" de Theresa May - Budget italien: Juncker craint une réaction virulente s'il l'accepte - Brexit: prendre le temps pour un accord dans les prochaines semaines (Barnier) aujourd'hui: Suisse: - WEF: la Suisse détrônée comme championne de la compétitivité international: - Décrocher une place dans un indice phare, un bonus apprécié des entreprises - Brexit: May face à l'UE en pleine impasse dans les négociations - Les USA souhaitent des accords commerciaux avec le Japon, l'UE et la GB - Khashoggi: Ryad déterminé à établir les responsabilités, assure Pompeo - La directrice du FMI repousse un voyage, dont une étape en Arabie saoudite - France: hausse de 1,8% des salaires des non-cadres en 2018 - Espérance de vie: l'Espagne pourrait détrôner le Japon en 2040 (étude) plus tard: - prochaine échéance Eurex le 19 octobre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE 25.10: - Dormakaba (15,00 francs suisses) 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - Emprunt: Banque Fédérative de Crédit Mutuel lève 100 mio CHF, échéance 2026 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Valora:JP Morgan détient des positions d'achat de 2,882% - VAT Group: UBS Fund Management abaisse sa participation sous 3% - Landis+Gyr: JPMorgan Chase détient des positions d'achat de 5,515% - OC Oerlikon: Blackrock abaisse sa participation à 3,25%

jh