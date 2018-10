Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,42% à 8908,89 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +1,07% à 8872,09 points - SLI (vendredi): +0,23% à 1399,64 points - SPI (vendredi): +0,87% à 10'468,58 points - CAC 40 (vendredi): -0,63% à 5084,66 points - Dax (vendredi): -0,31% à 11'553,83 points - FTSE-100 (vendredi): +0,32% à 7049,80 points - Dow Jones (vendredi): +0,26% à 25'444,34 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,48% à 7449,03 points - S&P 500 (vendredi): -0,04% à 2767,78 points - Nikkei (lundi): +0,37% à 22'614,82 points AMBIANCE - la détente semble se confirmer malgré le risque italien NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Swissmedic homologue le Kymriah contre deux types de cancer du sang SPI: - Kuros Biosciences décroche un brevet aux Etats-Unis - Cicor étend ses capacité à Bronschhofen et en Indonésie - Phoenix Mecano prend le contrôle sur le chinois Mei Hui Machinery Mei Hui Machinery positif pour l'Ebitda dès 2019 - Dottikon ES S1: chute du chiffre d'affaires et du bénéfice net élague ses ambitions pour 2018, performance inférieure à 2017 Orascom: El Gouna valorisé à 2,1 milliards après expertise - VP Bank reprend la gestion de fonds de Carnegie Fonds en Scandinavie - Swissquote revendique une première mondiale avec une ICO en francs suisses PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Swisscom partie d'un projet de nouvelle bourse des hypothèques - Roche actualise des données d'étude avec Tecentriq/Avastin - Roche présente de nouvelles données avec Entrectinib - Roche présente des données détaillées sur Tecentriq lors de l'Esmo - Novartis présente des détails d'une étude sur Alpelisib lors de l'Esmo - Le patron d'ABB, Ulrich Spiesshofer, renonce au "Davos du désert" - Novartis: résultats positifs d'une étude avec l'anticancéreux Capmatinib - Victorinox et armasuisse trouvent un compromis - Schilthornbahn affiche un été record NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 18:00 AMS: Résultats T3 PRESSE DU WEEK-END - ras PRESSE DU JOUR - UBS avertit ses employés sur les voyages en Chine Finews DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Moody's dégrade la note de l'Italie, à Baa3, s'inquiète de la dette - USA: les reventes de logements baissent en septembre (NAR) - Canada: l'inflation ralentit en septembre à 2,2% aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1486 - dollar/franc: 0,9959 - future Conf: - (vendredi: +25 pb à 156,61%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,078%) - DIVERS vendredi: Suisse: - Pierre Maudet serein après la fin de son audition au Ministère public - Le Syna veut davantage pour les travailleurs - Péréquation financière: une commission des Etats approuve la réforme - Restauration: syndicats inquiets à Genève pour les employés sur le carreau international: - Khashoggi: Washington a une "large gamme de réponses" possibles contre Ryad - Bonds: la France a emprunté au total 10,8 mrd EUR à moyen et long termes - Acier/aluminium: le Canada et les Etats-Unis négocient la levée des tarifs - Bruxelles demande "des précisions" à la France sur son budget 2019 - Dette italienne: pas de risque de contagion aux autres pays (Moscovici) - L'UE défend le libre-échange contre le protectionnisme américain - Financement du terrorisme: le Gafi appelle à encadrer les cryptomonnaies - L'Arabie saoudite, énorme investisseur dans la Silicon Valley - Affaire Khashoggi: une crise majeure se profile entre Riyad et ses alliés - Italie: l'association des banques s'alarme après le budget - Bonds: les craintes autour du budget propulsent le taux italien au plus haut week-end: Suisse: - Affluence en baisse à l'Olma de Saint-Gall avec 350'000 visiteurs - Gerhard Pfister n'acceptera pas une élection au Conseil fédéral - Karin Keller-Sutter adoubée par le PLR st-gallois - Les démocrates-chrétiens ont lancé leur campagne pour les fédérales - Leuthard défend les "valeurs suisses" face à l'initiative de l'UDC - Un premier congrès sur la blockchain en janvier à Genève international: - Khashoggi: après les aveux saoudiens, scepticisme et zones d'ombre - Moscou avertit Trump qu'il est "dangereux" de sortir d'un traité nucléaire - Brexit: toute extension de la période transitoire doit être courte pour Londres - Wall Street aborde sans paniquer les élections de mi-mandat aux États-Unis - Brexit: mobilisation massive à Londres pour réclamer un second référendum - Le gouvernement italien maintient son budget, et son engagement dans l'euro - L'Arabie saoudite admet que Khashoggi a été tué dans son consulat d'Istanbul aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Budget de l'Italie: semaine sous tension, Bruxelles réclame des réponses - Brésil: malgré un programme flou, les investisseurs "votent" Bolsonaro plus tard: - prochaine échéance Eurex le 16 novembre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE 25.10: - Dormakaba (15,00 francs suisses) 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - U-blox: Credit Suisse monte à 10,06% en positions d'achat - Galenica: Norges Bank monte à 3,04% - Julius Bär: Blackrock augmente sa participation à 5,03% - Ascom: TimesSquare Capital abaisse sa part à 2,95%, Norges Bank à 2,91% - Bâloise: Credit Suisse Funds passe à 3% - Ceva Logistics: le groupe CMA-CGM/Ceva détient 37,56% - GAM: Credit Suisse Funds monte à 5,08%, Blackrock recule à 2,95%

