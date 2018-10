Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,65% à 8808 points (à 08h20) - SMI (lundi): -0,07% à 8865,56 points - SLI (lundi): -0,14% à 1397,68 points - SPI (lundi): -0,04% à 10'464,14 points - CAC 40 (lundi): -0,62% à 5053,31 points - Dax (lundi): -0,26% à 11'524,34 points - FTSE-100 (lundi): -0,10% à 7042,80 points - Dow Jones (lundi): -0,50% à 25'317,41 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,26% à 7468,63 points - S&P 500 (lundi): -0,43% à 2755,88 points - Nikkei (mardi): -2,67% à 22'010,78 points AMBIANCE - troublée par des indications préalables défavorables en Asie NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS Real Estate Fund Hospitality vend un hôtel à Montreux - Novartis: l'étude Liberty sur l'Aimovig (migraine) paraît dans le Lancet - Schindler 9 mois: entrées de commandes 8653 mio CHF (cons. AWP: 8787 mio) recettes 7939 mio CHF (cons. AWP: 7993 mio) Ebit 926 mio CHF (cons. AWP: 940 mio) bénéfice net 746 mio CHF (cons. AWP: 749 mio) 2018: croissance toujours attendue à 5-7% en ML bénéfice toujours attendu de 960 mio à 1,01 mrd CHF - Logitech T2: recettes 691 mio USD (cons. AWP: 695,0 mio) Ebit (non-GAAP) 85 mio USD (cons. AWP: 79,4 mio) bénéfice net 64 mio USD (cons. AWP: 57,4 mio) 2018/19: objectifs confirmés, croissance (en ML) à 9-11% CEO: l'impact des taxes douanières encore négligeable au T2 les taxes douanières seront compensées par des hausses de prix SPI: - Poenina: augmentation de capital doit produire recettes nettes de 34,7 mio prix d'émission de l'augmentation de capital à 45 CHF par titre le dividende doit être relevé à 1,70 CHF par action - Idorsia S1: résultat opérationnel US GAAP -271 (-79) mio CHF 2018: table toujours sur charges d'exploitation GAAP de 390 mio CHF Simon Jose nommé directeur commercial - GAM T3: AuM au 30.9 au 146,1 mrd CHF (cons. AWP: 154,0 mrd) la valeur restante des fonds ARBF liquidée dans les prochains mois mise à jour de la stratégie au plus tard le 21 février 2019 conditions de marché encore difficiles au T4 - Newron: un partenaire dépose demande de production pour Safinamide au Japon - Aryzta: Cobas se dit déçu des commentaires de la direction Cobas maintient une augmentation de capital de 400 mio EUR PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI - La BCBE intègre sa filiale RTC - AMS T3: chiffre d'affaires 479,6 mio USD (cons. AWP: 466,0 mio) EBIT (adj.) 60,2 mio USD (cons. AWP: 57,0 mio) T4: chiffre d'affaires attendu de 570 à 610 mio USD marge opérationnelle ajustée attendue en hausse confirme tabler sur une marge Ebit ajustée de 30% d'ici 2020 veut se focaliser plus sur les technologies optiques veut sous-pondérer ses activités dans la sensorique d'environnement - Alpiq Intec devient Bouygues Energies&Services Intec NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 AMS: CC T3 10:00 Schindler: CC T3 11:00 Sandoz: CP biosimilaires, un jalon pour le contrôle des coûts dans le système de la santé?, Zurich 14:30 Logitech CC T2 18:00 Gurit: résultats T3 Après-Bourse: résultats Datacolor 2017/18 (initalement prévus à 06h00) 15:00 Dormakaba: as. g., Regensdorf PRESSE LUNDI - UBS veut lancer une offensive sur les clients américains très riches Financial Times PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1408 - dollar/franc: 0,9967 - future Conf: - (lundi: -18 pb à 146,43%) - taux au comptant: - (lundi: 0,106%) - DIVERS lundi: Suisse: - Environnement: Cassis insiste sur la compatibilité nature-croissance économique - Autodétermination: Berset qualifie l'initiative UDC d'anti-prospérité - Accord-cadre Suisse-UE: signaux positif de pays de l'UE - Alain Berset appelle à défendre le multilatéralisme pour un monde durable - La justice oblige Genève à revoir son règlement Airbnb - Dégâts hivernaux: plus de 200 chantiers en Valais pour réparer les routes international: - Brexit: May tente d'étouffer la rébellion tory sur sa stratégie - Matières premières: l'utilisation devrait doubler d'ici 2060 (OCDE) - "Aucune chance" que l'Italie quitte l'UE ou l'euro (chef du gouvernement) - Bonds: la France a emprunté 4,98 mrd EUR à court terme aujourd'hui: Suisse: - Les prix de l'immobilier continuent de se stabiliser en Suisse (étude) international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 16 novembre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE 25.10: - Dormakaba (15,00 francs suisses) 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Ceva Logistics: Capital Group/Franklin Resources reculent à 9,97% - Forbo augmente sa participation propre à 10,038% - Landis+Gyr: JPMorgan Chase détient 5,003% en positions d'achat - Oerlikon: Blackrock monte à 3,44% - Julius Bär: Blackrock abaisse sa participation à 4,91%% - Galenica: Norges Bank recule à 2,91% - Barry Callebaut: Blackrock abaisse sa participation à 3,04% - Ascom: Vanguard International Explorer Fund recule à 2,97%

