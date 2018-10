Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,43% à 8703,16 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,47% à 8665,80 points - SLI (vendredi): -0,43% à 1357,56 points - SPI (vendredi): -0,37% à 10'222,78 points - CAC 40 (vendredi): -1,29% à 4967,37 points - Dax (vendredi): -0,94% à 11'200,62 points - FTSE-100 (vendredi): -1,40% à 6906,09 points - Dow Jones (vendredi): -1,19% à 24'688,31 points - Nasdaq Comp (vendredi): -2,06% à 7167,21 points - S&P 500 (vendredi): -1,73% à 2568,69 points - Nikkei (lundi): -0,16% à 21'150 points AMBIANCE - léger rebond technique attendu NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Vifor Pharma: succès en phase III avec un dispositif pour hémodialyse - Julius Bär crée une nouvelle unité dédiée aux gestionnaires externes - Roche accélère la cadence en ophtalmologie - Novartis conclut un partenariat avec Pfizer en hépatologie SPI: - Ascom a remporté un contrat de fourniture pour le secteur industriel - Zur Rose propose une augmentation de capital d'environ 200 mio CHF - DKSH et TNG concluent un accord de coopération pour le dioxyde de titane - GLKB 9 mois: produit d'exploitation 56,0 (52,4) mio CHF résultat d'exploitation 19,9 (18,0) mio CHF bénéfice net 16,8 (14,9) mio CHF - Bossard: Patricia Heidtman nommée au conseil d'administration PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Gategroup renforce son partenariat avec Alitalia SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - ABB construit une nouvelle usine de robots en Chine pour 150 millions de dollars - Blackstone Resources entame des forages en Mongolie - BKB: la Banque Cler demande la décotation de ses derniers titres en circulation - Les employés de l'HFR restent dans le giron de l'Etat NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 EY: table ronde remplacement du Libor par le Saron, Zurich 13:45 OFS: CP 20 ans à Neuchâtel et défis futurs, Neuchâtel 16:30 Crealogix: as. g., Zurich - Smart Business Day 2018, Rüschlikon PRESSE VENDREDI - Valora réorganise sa division commerce de détail, 14 emplois supprimés Blick (en ligne) PRESSE DU WEEKEND - LafargeHolcim se trouve à un tournant, selon son patron Schweiz am Wochenende - "Pilatus a tout fait correctement", affirme son président Zentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am Sonntag PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Italie: S&P abaisse la perspective de la note de la dette à négative - Russie: la Banque centrale maintient son taux directeur à 7,5% - USA: la croissance toujours forte à 3,5% au 3e trimestre (rythme annuel) léger repli de la confiance des consommateurs en octobre aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1380 - dollar/franc: 0,9980 - future Conf: - (vendredi: +63 pb à 157,20%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,059%) - DIVERS vendredi: Suisse: - Nouveau système de rentes AI et moins d'argent pour les enfants - Le Parlement très divisé sur l'octroi d'un nouveau milliard à l'UE - Caisse maladie: une commission veut augmenter la franchise de base à 500 CHF vers un registre des médecins remboursés - Télécommunications: le Parlement va freiner la concurrence dans la branche - Sécheresse: la Confédération libère des réserves de diesel et d'essence - Le DFAE examine un contrat contesté de Pilatus en Arabie Saoudite international: - Pompeo accuse la Chine d'utiliser la corruption pour accroître son influence - Argentine: feu vert du FMI au programme d'aide de 56,3 milliards de dollars - Adaptation aux normes, croissance ralentie: le secteur automobile cale - OMC: 27 pays s'inquiètent des nouvelles règles après le Brexit - Le réchauffement climatique, un risque majeur pour les assureurs week-end: Suisse: - L'équipage du "Glarus" est libre après un mois de captivité - Le canton de Genève veut vérifier les créances des assureurs maladie - UDC: troupes mobilisées à un mois du vote sur les juges étrangers - Verts et PVL: non à l'initiative contre les juges étrangers - La 548e Foire d'automne de Bâle ouvre ses portes international: - L'Iran vend son pétrole en Bourse pour contrer les sanctions américaines - Budget: le gouvernement britannique prudent à 5 mois du Brexit aujourd'hui: Suisse: - international: - Merkel au chevet de son gouvernement après un rude revers électoral - Le Royaume-Uni présente un budget phagocyté par le Brexit - Indonésie: Un vol de Lion Air s'abîme en mer de Java avec 188 personnes à bord - Bolsonaro président, virage à l'extrême droite pour le Brésil plus tard: - prochaine échéance Eurex le 16 novembre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Cham Paper Group: Jörg Wolle détient une participation de 3,0353% - Castle Alternative relève ses positions en propre à 10,016% - Credit Suisse détient des positions en propre de 2,7%/4,91% - Olayan de 4,999% - AMS: Massachusetts Mutual relève sa participation à 7,51% - Zur Rose: Acxit Capital détient une participation de 4,53% - Logitech: Norges Bank relève sa participation à 3,14% - Julius Bär: BlackRock relève sa participation à 5,01% - Gurit: Alantra EQMC Asset Management relève sa participation à 5,02% - U-blox: Credit Suisse détient des positions d'achat de 9,89% - Ceva Logistics: Goldman Sachs détient des positions de vente de 5,19%

al/ol