INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,80% à 9089,07 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,05% à 9017,25 points - SLI (jeudi): +0,01% à 1420,65 points - SPI (jeudi): +0,04% à 10'639,88 points - CAC 40 (jeudi): +0,15% à 5085,78 points - Dax (jeudi): +0,18% à 11'468,54 points - FTSE-100 (jeudi): -0,19% à 7114,66 points - Dow Jones (jeudi): +1,06% à 25'380,74 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,75% à 7434,06 points - S&P 500 (jeudi): +1,06% à 2740,37 points - Nikkei (vendredi): +2,56% à 22'244 points AMBIANCE - Bourse attendue en hausse - Richemont et Swatch devraient démarrer une nette avancée NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Leonteq: Rainer-Marc Frey a passé la barre des 10% de participation - Ceva Logistics conclut un partenariat avec Goodpack - MCH veut revoir ces prochains mois sa stratégie - Comet Group ajuste ses prévisions pour 2018 marge Ebitda révisée en baisse à 7%-9% (avant 10-12%) de nouvelles mesures d'économie ont été initiées ventes abaissées à 430-440 mio CHF (avant 440-460 mio) - LUKB 9 mois: produit d'exploitation 360,7 (359,9) mio CHF résultat d'exploitation 171,4 (173,1) mio CHF bénéfice net 147,1 (148,9) mio CHF argent nouveau 885 (848) mio CHF 2018: table toujours sur bénéfice à peu près stable PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - New Value procède à un correctif de valeur sur la participation Sensimed - Cosmo: la FDA rejette l'appel sur bleu de méthylène MMX, veut une autre étude - Migros accroît la masse salariale entre 0,5 et 1% l'an prochain - Pour Georg Fischer, le climat d'incertitudes est un poison - Coop et Swisscard abandonnent leur collaboration pour la Supercard - Medacta décroche une homologation pour une prothèse de genou NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF: indicateur de l'emploi 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail septembre 09:15 OFS: statistiques d'hébergement septembre - KOF: forum économique, l'innovation dans l'économie privée, Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: ralentissement de la productivité au 3T, à +2,2% ralentissement de l'activité manufacturière en octobre les dépenses de construction inchangées en septembre - La BoE abaisse ses prévisions de croissance du Royaume-Uni pour 2018 et 2019 La Banque d'Angleterre maintient à l'unanimité son taux directeur à 0,75% aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1450 - USD/CHF: 1,0011 - future Conf: (jeudi: -12 pb à 156,62%) - taux au comptant: - (jeudi: 0,087%) - DIVERS jeudi: Suisse: - Premier recul des frontaliers depuis 20 ans au 3e trimestre international: - Brésil: une première semaine active et confuse pour Bolonaro - Les prix des produits alimentaires en forte baisse en octobre (FAO) - Trump a eu une "très bonne" conversation téléphonique avec Xi Jinping - Marché du travail: les craintes envers le tournant numérique sont infondées - Chine: le président Xi admet de "l'incertitude" économique - Brexit: Bruxelles dément la conclusion d'un accord sur les services financiers aujourd'hui: Suisse: - UBS: le baromètre des bulles immobilières au T3 recule à 0,87 point international: - - Brésil: une première semaine active et confuse pour Bolonaro - Scandale 1MDB: inculpé aux Etats-Unis, Jho Low clame son innocence - Trump a eu une "très bonne" conversation avec le président chinois rétablit toutes les sanctions contre l'Iran. Et après? plus tard: - prochaine échéance Eurex le 16 novembre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - GAM: Credit Suisse Funds monte à 5%

