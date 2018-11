Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,25% à 8970 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,28% à 8992,30 points - SLI ((vendredi): +0,18% à 1423,15 points - SPI (vendredi): -0,22% à 10'616,04 points - CAC 40 (vendredi): +0,32% à 5102,13 points - Dax (vendredi): +0,44% à 11'518,99 points - FTSE-100 (vendredi): -0,29% à 7094,12 points - Dow Jones (vendredi): -0,43% à 25'270,83 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,04% à 7356,99 points - S&P 500 (vendredi): -0,63% à 2723,06 points - Nikkei (lundi): -1,55% à 21'899 points AMBIANCE - prises de bénéfices éventuelles NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: 26 blockbusters potentiels disponibles, 13 en développement - Dufry: l'administrateur Holzer Neumann renonce à certaines tâches 9 mois: ventes 6561 mio CHF (cons. AWP: 6533 mio) Ebitda 807 mio CHF (cons. AWP: 802 mio) croissance organique 3,1% (cons. AWP: 3,4%) bénéfice net après minoritaires 87,5 (84,7) mio CHF 2018: croissance organique 2-3%, marge Ebitda 12,0-12,3% attendus SPI: - Zur Rose ouvre une 3e pharmacie intégrée dans Migros à Zurich - BFW finalise le programme de rachat d'actions - Idorsia poursuit la coopération avec ReveraGen, paie 15 mio USD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Novartis renonce à demander l'homologation du biosimilaire de Rituximab aux USA - Poenina a récolté 34,7 millions au terme de son augmentation de capital - Steiner Investment Foundation lève au moins 50 millions avec une 6e émission - Les premières neiges donnent le coup d'envoi de la saison de ski NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 11:15 Titlisbahnen: CP présentation du projet Titlis 3020, Titlis 14:00 Dufry: CC résultats T3 - Novartis: journée R&D, Londres - Swiss Payment Forum 2018 (y. c. 6.11), Zurich PRESSE VENDREDI ET WEEK-END - Guy Lachappelle pourrait refuser la présidence de Raiffeisen SonntagsZeitung - Roche: Severin Schwan promet une stabilité de l'effectif en Suisse NZZ am Sonntag - Les voitures électriques devront faire du bruit dès la mi-2019 NZZ am Sonntag - Martin Ebner abandonne la direction de BZ Bank NZZ - L'ancien patron de la BNS avertit d'une nouvelle crise financière Finanz und Wirtschaft PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi: - USA: pause prévue sur les taux d'intérêt de la Fed, en attendant décembre chômage stable à 3,7% en octobre, fort rebond des créations d'emplois à 250'000 le déficit commercial se creuse de 1,3% en septembre, déficit record avec la Chine - Canada: légère réduction du déficit commercial en septembre léger recul du taux de chômage en octobre, à 5,8% aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1431 - USD/CHF: 1,0033 - future Conf: - (vendredi: -23 pb à 156,46%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,095%) - Chine: l'activité dans les services au plus bas depuis un an DIVERS vendredi: Suisse: - Marchés publics: le Conseil des Etats peut débattre du projet de libéralisation - Marchés financiers: dissocier les rôles de la FINMA et du gouvernement - Conseillers fédéraux: une commission relance une disposition anti-pantouflage international: - Brexit: Londres et Dublin très proches d'un accord sur leur frontière - Les banques britanniques et allemandes mauvaises élèves des stress tests de l'UE - Iran: Washington confirme le retour des sanctions, huit pays exemptés Washington veut couper l'Iran du circuit bancaire international Swift week-end: Suisse: - Pierre Maudet démissionnera avant un éventuel procès - Cassis verrait bien l'élection de deux femmes au gouvernement - Le PBD a fêté ses dix ans dans un esprit de lutte pour sa survie international: - Jour J-2 avant le verdict des urnes aux Etats-Unis sur Donald Trump - Brexit: accord imminent entre le Royaume-Uni et l'UE sur la frontière - Sanctions contre l'Iran: le marché pétrolier sur le qui-vive, Ryad attentive - En plein nirvana économique les Etats-Unis s'endettent davantage aujourd'hui: Suisse: - ras international: - UE: la bataille du budget italien face à la zone euro - La Chine va ouvrir plus son marché et accroître ses importations (Xi Jinping) plus tard: - ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Sunrise: Blackrock annonce 3,33% - Leonteq: Rainer-Marc Frey annonce 11,625% en positions d'achat - Lastminute.com réduit de trois quarts ses propres positions d'achat - Landis+Gyr: UBS annonce 5,85% en positions d'achat - Givaudan: Blackrock ramène sa participation sous les 5% - Georg Fischer: Blackrock annonce 5,46% - GAM: Blackrock annonce 2,89% - Ceva Logistics: Goldman Sachs rabote son engagement sous les 3% - Barry Callebaut: Blackrock annonce 3% - BFW Liegenschaften: CACEIS ramène sa participation sous la barre des 3%

lk/al