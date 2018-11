Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,19% à 9009 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,18% à 8992,07 points - SLI (mardi): -0,12% à 1415,66 points - SPI (mardi): -0,17% à 10'596,97 points - CAC 40 (mardi): -0,51% à 5075,19 points - Dax (mardi): -0,09% à 11'484,34 points - FTSE-100 (mardi): -0,89% à 7040,68 points - Dow Jones (mardi): +0,68% à 25'635,01 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,64% à 7375,96 points - S&P 500 (mardi): +0,63% à 2755,45 points - Nikkei (mercedi): -0,28% à 22'085,80 points AMBIANCE - favorable après les éléctions US de mi-mandat NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Barry Callebaut 2017/18: chiffre d'affaires 6,95 mrd CHF(cons. AWP: 6,89 mrd) volumes de ventes +6,3% (cons. AWP: +6,0%) Ebit 554 mio CHF (cons. AWP: 546 mio) bénéfice 357,4 mio CHF (cons. AWP: 357 mio) dividende 24,00 CHF par titre (consensus: 22,90) sur la bonne voie pour atteindre les objectifs moyen terme M. Donald ne se représente pas au conseil d'administration Suja Chandrasekaran, Angela Wei Dong et Markus Neuhaus au conseil - Swiss Life 9 mois: primes encaissées de 14,7 mrd CHF (cons. AWP: 14,3 mrd) revenus des commissions 1,2 (1,04) mrd CHF afflux d'argent nouveau dans Asset Managers de 5,2 mrd CHF ratio de solvabilité SST de plus de 175% escompté tous les objectifs "Swiss Life 2018" seront atteints ou dépassés - SGS confirme objectifs 2018 et annonce de nouveaux objectifs pour 2020 s'attend à une marge opérationnelle de plus de 17% en 2020 SPI: - Interroll remporte une commande en Chine pour des solutions logistiques - Meyer Burger remporte une commande en Chine - Bobst confirme ses prévisions de résultats pour 2018 Stephan März à la tête de l'unité Web-fed dès 2019 Julien Laran dirigera dès 2019 la division Services PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Asmallworld: vers une augmentation de capital, Alexander Koenig administrateur - Glencore: suspension des ventes de cobalt en RDC, présence d'uranium - PEH S1: bénéfice 24,5 (perte 2,27) millions d'euros - Bossard prend une participation de 49% dans 3d-Prototyp GmbH - AMS veut racheter des obligations convertibles pour 100 millions de dollars - EEII: la valeur nette d'inventaire a augmenté de 0,9% au 3e trimestre - Banque Profil de Gestion 9 mois: résultat net -714'572 (+772'933) francs suisses - Audemars Piguet construit une nouvelle manufacture au Locle - KTM reçoit un prêt de 120 millions d'euros pour la recherche - Credit Suisse investist dans la jeune pousse SpecPage - Ringier: le COO Ralph Büchi désigné à la présidence d'Axel Springer NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Suisse Tourisme: conférence d'hiver, Zurich 09:00 BNS: réserves de devises fin octobre 09:30 Barry Callebaut: CPB 2017/18, Zurich 10:00 Credit Suisse: CP lancement du "baromètre du progrès", Zurich - Emmi: journée des investisseurs, Lucerne 09:00 SWIPRA: CP 6e. sondage Coporate Governance, Zurich - Crypto Valley Summit (CV Summit), Zoug - SFI: rencontre annuelle (notamment avec Fritz Zurbrügg, Tidjane Thiam), Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Russie: l'inflation accélère à 3,5% en octobre aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1457 - USD/CHF: 1,0007 - future Conf: - (mardi: +8 pb à 156,62%) - taux au comptant: % (mardi: 0,083%) - Production industrielle allemande en légère hausse en septembre DIVERS mardi: Suisse: - Les Etats-Unis vont imposer de nouvelles sanctions économiques contre la Russie - Financement politique: pas de nouveau mandat en 2019 pour Géraldine Savary - Accord de libre-échange avec l'Indonésie: commission du national satisfaite - Plus d'argent pour les routes et les agglomérations - Equivalence boursière: Maurer espère une prolongation temporaire avec l'UE - Radio-TV: une commission veut exempter les entreprises de la redevance international: - Bonds: la France a emprunté au total 5,066 milliards d'euros à court terme - Brexit: Theresa May réunit son cabinet à la recherche d'un nouvel élan aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Victoire démocrate au Congrès mais pas de "vague" anti-Trump plus tard: - prochaine échéance Eurex le 16 novembre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - The Bank of Nova Scotia lève 250 millions à 0,200%, échéance 2025 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Barry Callebaut: BlackRock abaisse sa participation à 2,98% - Ceva Logistics: Goldman Sachs détient une participation de 5,02% - Landis+Gyr: UBS abaisse sa participation sous 3% - Logitech: BlackRock abaisse sa participation à 5,12% - Tecan: Massachusetts Mutual abaisse sa participation à 5,8%

jh/ol