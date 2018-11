Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,35% à 9062,67 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +0,49% à 9094,90 points - SLI (jeudi): +0,19% à 1428,55 points - SPI (jeudi): +0,33% à 10'695,74 points - CAC 40 (jeudi): -0,13% à 5131,45 points - Dax (jeudi): -0,45% à 11'527,32 points - FTSE-100 (jeudi): +0,33% à 7140,68 points - Dow Jones (jeudi): +0,04% à 26'191,22 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,53% à 7530,88 points - S&P 500 (jeudi): -0,25% à 2806,83 points - Nikkei (vendredi): -1,05% à 22'250,25 points AMBIANCE - accès de faiblesse attendu après le statu quo de la Fed NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont S1: ventes de 6,81 milliards d'euros (consensus AWP: 6,86 mrd) Ebit 1,13 mrd EUR (cons. AWP: 1,32 mrd) bénéfice net de 2,25 mrd. d'euros, effet positif d'YNAP liquidités nettes à fin septembre 1,58 mrd EUR CFO: tempêtes ont pesé sur les affaires à Hong Kong en septembre en octobre, ventes similaires à l'évolution semestrielle la croissance en Chine meilleure que jamais les ventes de Dunhill ne se contractent plus - UBS poursuivie aux Etats-Unis pour des titres hypothécaires SPI: - Evolva 2018: croissance attendue de plus de 10% la restructuration sera achevée fin novembre - Implenia décroche une commande de pont en Suède, pour environ 60 mio CHF - Orior: EGS a placé sa participation auprès d'investisseurs institutionnels PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Mettler-Toledo: ventes et bénéfice en hausse au 3e trimestre - Procès UBS: amende de 3,7 milliards d'euros requise contre la banque - ABB décroche une commande de 20 millions de dollars environ au Brésil - Hôpital de l'Ile: Bernhard Pulver nouveau président - CarPostal roulera quatre ans de plus à Salon-de-Provence (F) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 13:00 Swiss: Statistiques trafic octobre 2018 SGS: Journée des investisseurs (2e journée), Bordeaux PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: la Fed laisse les taux inchangés dans la fourchette de 2% à 2,25% la Fed prévoit toujours de relever progressivement les taux à l'avenir léger recul des demandes d'allocations chômage à 214.000 aujourd'hui: (à 08h30) - EUR/CHF: 1,1430 - USD/CHF: 1,0076 - future Conf: - (jeudi: -7 pb à 156,37%) - taux au comptant: % (jeudi: mercredi: 0,119%) - Chine: prix à la production au plus bas depuis 7 mois en octobre DIVERS jeudi: Suisse: - BNS: les craintes se dissipent, mais un resserement monétaire reste prématuré - Energie hydraulique: 101 millions de primes distribués pour 2018 - Immobilier: 6000 appartements vacants en Valais - La nouvelle loi sur les jeux d'argent en vigueur l'an prochain - Peines légèrement modifiées en appel dans l'affaire Flowtex international: - Lagarde: contre le populisme, il faut "davantage d'ouverture" de l'économie - Les stocks mondiaux de maïs doublés après de nouvelles données chinoises - Brésil: vers de nouveaux records pour les récoltes de céréales et oléagineux - Internet: Mozilla cherche des alternatives à "l'économie de l'addiction" aujourd'hui: Suisse: - Le Procureur du MPC en charge des affaires économiques suspendu international: - USA: la justice suspend la construction de l'oléoduc controversé Keystone XL - Guerre commerciale: rencontre au sommet entre la Chine et les USA plus tard: - prochaine échéance Eurex le 16 novembre - Aryzta: augmentation de capital de 900 millions de francs suisses (10 nouvelles actions pour une ancienne), négoce des droits de souscription dès le 7.11, cotation des nouvelles actions le 19.11 - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Poenina: UBS annonce 7,87%, Pictet passe sous la barre des 3% - Logitech: Blackrock rabote son engagement à 4,96% - Lafargeholcim: Norges Bank réduit son exposition à 2,99% - Implenia: Credit Suisse Funds réduit son exposition à 3% - Georg Fischer: Norges Bank réduit son exposition à 2,66% - Galenica: Norges Bank réduit son engagement à 2,99% - GAM: Norges Bank allège son exposition à 2,69% - Barry Callebaut: Blackrock franchit un seuil d'annonce, à 3,11% - Ascom: Credit Suisse Funds franchit un seuil, à 3,02% - Adecco: Norges Bank réduit sa participation à 2,64% - Aryzta: Norges Bank réduit son exposition à 2,65% - Sunrise: Blackrock ramène sa participation à 3,12%

fr/buc