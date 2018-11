Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,33% à 9104,27 points (à 08h01) - SMI (vendredi): -0,23% à 9074,03 points - SLI (vendredi): -0,60% à 1419,95 points - SPI (vendredi): -0,17% à 10'677,08 points - CAC 40 (vendredi): -0,48% à 5106,75 points - Dax (vendredi): +0,02% à 11'529,16 points - FTSE-100 (vendredi): -0,49% à 7105,34 points - Dow Jones (vendredi): -0,77% à 25'989,30 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,65% à 7406,90 points - S&P 500 (vendredi): -0,92% à 2781,01 points - Nikkei (lundi): +0,09% à 22'269,80 points AMBIANCE - une entame de semaine sur la base de bonnes résolutions NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Leclanché sélectionné pour livrer des batteries à Kongsberg - EFG International nomme Ranjit Singh en tant que chef des risques - Flughafen Zürich opposé à la hausse des paiements de transfert - Orascom DH après 9 mois: perte nette -29,6 mio CHF (-30,3 Mio) revenus de 227,8 mio CHF (170,8 mio CHF) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La jeune pousse fintech Sonect compte deux nouveaux investisseurs SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Novartis: nouvelles données positives avec Entresto - Alpiq débouté dans une procédure arbitrale avec l'Etat roumain - Raiffeisen: Guy Lachappelle élu président à une forte majorité les délégués élisent les autres administrateurs proposés les délégués votent le mandat pour le projet de réforme du groupe les délégués votent le nouveau système de rémunérations le vote sur la décharge pour 2017 repoussé une nouvelle fois aucun conflit d'intérêt dans la relation Gisel-administratrice Patrik Gisel démissionne avec effet immédiat - Faillite du site d'informations bâlois barfi.ch - Datacolor propose Hanno Elbraechter pour le conseil d'administration - Sandpiper Digital Payments cède le contrôle de Pair Solutions - Swiss transporte toujours plus de passagers en octobre NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 16:00 Orascom DH: CC résultats 9 mois 17:30 Flughafen Zurich: statistiques octobre 2018 - Arbonia: journée des investisseurs 13:00 Europa Forum 2018: "concurrence des emplacements", Lucerne PRESSE DU WEEK-END - Le patron des patrons critique les petits temps de travail - Une société suisse aurait financé l'AfD - appels à la démission - Dätwyler: le patron met la division composants à l'examen Finanz und Wirtschaft - Raiffeisen: le président veut de nouvelles structures et une diversification SonntagsZeitung et Sonntagsblick - Les chaînes de la SRF doivent renoncer au journalisme d'opinion NZZ am Sonntag PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - USA: léger repli de la confiance des consommateurs en novembre (Uni Michigan) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1375 - USD/CHF: 1,0087 - future Conf: - (vendredi: +24 pb à 156,59%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,093%) - ras DIVERS vendredi: Suisse: - CCT dans la construction: les patrons présenteront des solutions à leur délégués - Budget 2019: une commission limite les coupes dans le budget fédéral - Les banques retiennent leur souffle avant le vote du 25 novembre - Des bijoux du célèbre joaillier Gilbert Albert en vente à Genève international: - USA-Chine: des différends, des mises en garde mais pas de "guerre froide" - GB: le secrétaire d'Etat aux transports démissionne, désaccord sur le Brexit - L'UE proche d'un accord sur le contrôle des investissements étrangers - Nouveau cycle de négociations UE/Mercosur la semaine prochaine à Bruxelles - L'Italie entend maintenir les "piliers" de son projet de budget contesté - Jacques Attali: la crise financière de 2008 "n'a pas été réglée" week-end: Suisse: - Mercosur-AELE: prudence à Genève sur un possible effet Bolsonaro - Le canton de Bâle-Ville noté triple A par S&P international: - Pétrole: l'Arabie réduira ses exportations de 500.000 barils/jour en décembre aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 16 novembre - Aryzta: augmentation de capital de 900 millions de francs suisses (10 nouvelles actions pour une ancienne), négoce des droits de souscription dès le 7.11, cotation des nouvelles actions le 19.11 - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS vendredi: - Emprunt: DNB Bank lève 100 mio CHF à 0,125%, échéance 2023 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Ceva Logistics: Capital Group passe sous la barre des 3% - DKSH: Black Creek monte à 3,02% de participation - Dufry: Morgan Stanley détient 6,49% en positions d'achat - Lafargeholcim: Norges Bank relève sa part à 3,02% - Siegfried: la fondation RAG recule à 3% - Sunrise: Blackrock accroît sa participation à 3,19%

buc/jh