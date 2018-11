Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,37% à 8982 points (à 08h25) - SMI (mardi): +0,35% à 9015,43 points - SLI (mardi): +0,39% à 1404,91 points - SPI (mardi): +0,27% à 10'583,71 points - CAC 40 (mardi): +0,85% à 5101,85 points - Dax (mardi): +1,30% à 11'472,22 points - FTSE-100 (mardi): +0,01% à 7053,76 points - Dow Jones (mardi): -0,40% à 25'286,49 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,00% à 7200,87 points - S&P 500 (mardi): -0,15% à 2722,18 points - Nikkei (mercredi): +0,16% à 21'846,48 points AMBIANCE - Quelques pertes attendues après la reprise de la veille NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Alcon entame les démarches en vue de son autonomisation SPI: - Bâloise 9 mois: volume d'affaires de 7,07 (7,22) mrd CHF reversement à la holding prévu de 400 mio CHF en 2018 en bonne voie pour atteindre les objectifs 2018 conservera sa politique de dividende "attrayante" - Basilea revendique des avancées sur le BAL101553 dans des modèles précliniques - SIX lance une enquête sur Addex, soupçon d'irrégularités dans les rapports - Spice Private Equity voit sa VNI reculer à fin septembre - Implenia: Barbara Lambert candidate au conseil d'administration - Bossard acquiert le chinois Linquan Precision - ventes annuelles 8 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Nestlé Purina veut vendre son site de Quimperlé et supprimer 200 postes - SIX table sur des contre-mesures dans le litige avec l'UE - La Poste: une commission des Etats refuse de serrer encore la vis - Migros vend son unité TMI spécialisée dans le marketing - Loterie romande: délocalisation d'activités désapprouvée par les élus vaudois - Une commission s'oppose à la centralisation d'Agroscope - Invision prend une participation dans un fabricant allemand de poussettes NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - Procès UBS, Paris - CIFI: congrès finance et immobilier, Berne PRESSE MARDI - Julius Bär veut adapter le mode de rémunération des gestionnaires de fortune Bloomberg PRESSE DU JOUR - Swissquote ne veut pas se faire surprendre par le Brexit Bloomberg DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: déficit supérieur aux prévisions en octobre - France: créations d'emploi en hausse, trop faibles pour faire refluer le chômage aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1362 - USD/CHF: 1,0070 - future Conf: - (lundi: -19 pb à 156,52%) - taux au comptant: - (lundi: 0,076%) - Budget italien: Rome demande à Bruxelles de la flexibilité - Allemagne: le PIB a reculé de 0,2% au troisième trimestre - Japon: le PIB fléchit de 0,3% au 3e trimestre, affecté par les désastres la production industrielle recule de 0,4% en septembre - Chine: la production industrielle gonfle de 5,9% en octobre DIVERS mardi: Suisse: - WEF 2019: la Russie menace de boycotter si ses hommes d'affaires sont écartés - CIFI croit en un retournement de tendance sur le marché immobilier - Fiscalité: les déductions pour frais de garde devraient augmenter - Libéralisation du rail: une commission met le holà - Une commission moins stricte sur la neutralité du réseau international: - Commerce: "nous parlons de nouveau avec la Chine" (conseiller Maison Blanche) - Malgré la pression de Bruxelles, le budget italien "ne change pas" - Taxation des Gafa: Angela Merkel souhaite un accord international - Brexit: un projet d'accord conclu entre Londres et Bruxelles (Downing Street) - Brexit: l'UE publie un plan de mesures d'urgence en cas d'absence d'accord - Bonds: la France a emprunté au total 5,655 milliards d'euros à court terme - Allemagne: La justice s'intéresse à un don d'argent litigieux à l'AfD - Pétrole: le marché trop dépendant du schiste américain, selon l'AIE aujourd'hui: Suisse: - Votations fédérales: vers un non à l'initiative UDC international: - Brexit: Theresa May tente de vendre à son cabinet un projet d'accord - La déprime automnale des entreprises technologiques à Wall Street plus tard: - prochaine échéance Eurex le 16 novembre - Aryzta: augmentation de capital de 900 millions de francs suisses (10 nouvelles actions pour une ancienne), négoce des droits de souscription dès le 7.11, cotation des nouvelles actions le 19.11 - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Sunrise: Norges Bank détient une participation de 3,13% - Logitech: BlackRock détient une participation de 5,02% - Landis+Gyr: Kirkbi Invest détient une participation de 12,19% - Galenica: Norges Bank relève sa participation à 3,15% - ENR Russia: Georg von Opel détient une participation de 33,76% - Aryzta: Credit Andorra abaisse sous 3% - JO Hambro détient 8,69%

jh/ol