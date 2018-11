Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,43% à 8908,44 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,68% à 8870,03 points - SLI (jeudi): -0,91% à 1380,12 points - SPI (jeudi): -0,80% à 10'400,03 points - CAC 40 (jeudi): -0,70% à 5033,43 points - Dax (jeudi): -0,55% à 11'350,38 points - FTSE-100 (jeudi): +0,06% à 7038,01 points - Dow Jones (jeudi): +0,83% à 25'289,27 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,72% à 7259,03 points - S&P 500 (jeudi): +1,06% à 2730,20 points - Nikkei (vendredi): -0,57% à 21'680,34 points AMBIANCE - soutenue par les indications préalables NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - DKSH inaugure un nouvel entrepôt frigorifique en Birmanie - Sonova accueille deux nouveaux membres dans sa direction SPI: - New Value S1: perte nette 1,79 (-1,02) millions de francs suisses - Starrag 2018: objectifs abaissés, ventes et marge Ebit au S2 sous S1 forte chute des entrées de commandes sur un an PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI SOIR - Lonza et Sartorius Stedim Biotech adaptent leur coopération - Asmallworld: Alexander Koenig nommé directeur de First Class & More - Aryzta: 97,4% des droits de souscription ont été exercés - Procès UBS: les avocats d'UBS demandent une relaxe générale le verdict sera prononcé le 20 février 2019 - Credit Suisse dément un vaste programme de supressions de postes - Migros: Peter Hinder nommé à la tête de Bina NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DE JEUDI - ABB négocie la cession de l'activité dans les réseaux électriques Reuters PRESSE DU JOUR - Compétitivité: "Les atouts de la Suisse restent intacts" (CIO Credit Suisse) L'Agefi DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: bond des stocks de brut de 10,3 millions de barils à 442,1 Mb au 9/11 (EIA) les stocks des entreprises augmentent encore en septembre légère augmentation des demandes d'allocations chômage (216.000) l'activité manufacturière ralentit autour de Philadelphie en novembre les prix à l'importation grimpent en octobre à cause de l'énergie (+0,5%) l'activité manufacturière s'accélère autour de New York les ventes au détail ont fortement rebondi en octobre (+0,8%) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1408 - USD/CHF: 1,0057 - future Conf: - (jeudi: +44 pb à 156,95%) - taux au comptant: - (jeudi: 0,058%) - ras DIVERS jeudi: Suisse: - Construction: accord partiel, flexibilisation du temps de travail pas résolue - La Suisse et la Lituanie veulent renforcer leur collaboration - Blanc, le nouveau bulletin de versement arrivera en juin 2020 - Matériel de guerre: la coalition contre les exportations montre les dents - Les gestionnaires de fortunes suisses perdent du terrain - Pour la grande majorité des Suisses, l'égalité n'est pas acquise (étude) international: - La Fed va réexaminer les outils et la communication de sa politique monétaire - Brésil: un cadre de Santander président de la Banque centrale sous Bolsonaro - Le projet d'accord de Brexit est "le meilleur pour mon pays" (May) - Suisse-UE et dumping: la Cour de justice de l'UE désavoue l'Autriche - Brexit: le Parlement européen satisfait de l'accord, "le meilleur" possible aujourd'hui: Suisse: - Echéance Eurex international: - ras plus tard: - Aryzta: augmentation de capital de 900 millions de francs suisses (10 nouvelles actions pour une ancienne), négoce des droits de souscription dès le 7.11, cotation des nouvelles actions le 19.11 - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - le canton de Genève lève 200 millions de francs suisses 0,300%, échéance 2026 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Aryzta: Credit Suisse réduit son exposition à moins de 3% - Georg Fischer: Blackrock recule à 5,38% - Givaudan: Blackrock relève sa participation à 5,02%

