Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,16% à 8921 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,42% à 8907,39 points - SLI (vendredi): +0,25% à 1383,58 points - SPI (vendredi): +0,31% à 10'432,30 points - CAC 40 (vendredi): -0,17% à 5025,20 points - Dax (vendredi): -0,11% à 11'341,00 points - FTSE-100 (vendredi): -0,34% à 7013,88 points - Dow Jones (vendredi): +0,49% à 25'413,22 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,15% à 7247,87 points - S&P 500 (vendredi): +0,22% à 2736,27 points - Nikkei (lundi): +0,65% à 21'821 points AMBIANCE - les investisseurs sur la retenue NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - DKSH: le responsable commercial quitte l'entreprise - Leclanché: prévoit des mesures de refinancement, aussi augmentation de capital l'actionnaire Fefam doit convertir 54,7 mio CHF de dette David Anthony Ishag proposé à la présidence - Zur Rose: période de souscription du 22 au 28 novembre - Oerlikon obtient un statut de fournisseur agréé auprès d'Airbus PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI SOIR ET WEEK-END - Raiffeisen réclame à M. Vincenz les fonds investis dans l'affaire Investnet - Novartis: la FDA homologation et percée thérapeutique pour Promacta - Cosmo: la FDA homologue Aemcolo (diarrhée des voyageurs ou turista) - Schneider Electric va devoir trouver un nouveau patron en Suisse - Swisscom: la transaction entre Fastweb et Tiscali a été finalisée - Swissone Capital projette le lancement d'un crypto-fonds indiciel agréé Finma - Novartis: extension d'indication recommandée en Europe pour le Kisqali NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 17:00 Zur Rose: as. g. extra. augmentation de capital pour l'acquisition de Medpex, Zurich - Lugano Fund Forum 2018, Lugano PRESSE DU WEEK-END - Sulzer: le prix du pétrole n'inquiète pas le CEO, Vekselberg investisseur passif Schweiz am Wochenende PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi soir et week-end: - S&P confirme "AAA/A-1+" et perspective stable pour la Suisse - Russie: la production industrielle accélère à 3,7% en octobre sur un an - USA: diminution de l'excédent des flux de capitaux étrangers en septembre la production industrielle progresse faiblement en octobre (0,1%) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1405 - USD/CHF: 0,9996 - future Conf: - (vendredi: -14 pb à 156,81%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,057%) - Japon: important déficit commercial en octobre, rebond des exportations DIVERS vendredi soir: Suisse: - Conseil fédéral: le groupe PDC propose Viola Amherd et Heidi Z'Graggen le groupe PLR propose Karin Keller-Sutter et Hans Wicki - Tour de vis sur le renouvellement tacite des contrats sur le balan - AI: le National se penchera sur la réforme des rentes au printemps - Ministère public: allégations contre le procureur Olivier Thormann réfutées - Genève: les entreprises très contentes de leur année 2018 - Les millenials sont de meilleurs investisseurs que les baby-boomers (étude) international: - La Chine "veut un accord" commercial, de nouvelles taxes pas nécessaires (Trump) - GB : Stephen Barclay, secrétaire d'Etat à la Santé, nommé ministre du Brexit - La croissance mondiale ralentit et pourrait affecter l'économie américaine (Fed) - Budget 2019: Moscovici calme le jeu avec l'Italie et prône le dialogue - Deux nouveaux bitcoins après la scission du bitcoin cash week-end: Suisse: - Avis partagés sur le référendum obligatoire - L'ASLOCA appelle le Parlement à cesser d'affaiblir le droit du bail international: - Brexit: Theresa May retourne discuter à Bruxelles cette semaine - L'Apec divisée après la passe d'armes entre Pékin et Washington - Theresa May balaie les contre-propositions de ses rivaux sur le Brexit - Sommet de l'Apec: Chine et Etats-Unis étalent leurs divergences aujourd'hui: Suisse: - Aryzta: augmentation de capital de 900 millions de francs suisses (10 nouvelles actions pour une ancienne), négoce des droits de souscription dès le 7.11, cotation des nouvelles actions le 19.11 international: - Brexit: semaine intensive pour l'UE avant d'adopter le projet d'accord plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 décembre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Sunrise: Norges Bank relève sa participation à 3,2% - Logitech: Norges Bank monte à 3,004%, Blackrock à 5,26% - Allreal: Pensionskasse Rheinmetall passe sous 3% - Aryzta: JO Hambro monte à 11,49% de participation

jh/