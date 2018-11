Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,07% à 8775 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,49% à 8769,45 points - SLI (mardi): -1,08% à 1352,35 points - SPI (mardi): -0,49% à 10'261,54 points - CAC 40 (mardi): -1,21% à 4924,89 points - Dax (mardi): -1,58% à 11'066,41 points - FTSE-100 (mardi): -0,76% à 6947,92 points - Dow Jones (mardi): -2,21% à 24'465,64 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,70% à 6908,82 points - S&P 500 (mardi): -1,82% à 2641,89 points - Nikkei (mercerdi): -0,35% à 21'507,54 points AMBIANCE - la Bourse devrait essayer de se stabiliser NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel reprend Quick International Courier revenus de Quick International Courier à plus de 200 mio USD - Dufry décroche un contrat à long terme sur cinq navires - Novartis: mise en garde de la FDA concernant le Gilenya SPI: - Also rachète le slovène DISS doo, chiffre d'affaires 81 millions d'euros - U-blox 2018: objectifs rabotés: revenus entre 400 et 410 millions de francs suisses Ebitda entre 70 et 75 millions de francs suisses 2019: chiffre d'affaires entre 460 et 490 millions de francs suisses Ebitda entre 70 et 90 millions de francs suisses - Hochdorf prend 56% de Thur Milch Ring PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Santhera conclut un accord avec Idorsia pour une sous-licence de Vamorolone Idorsia devient le plus gros actionnaire avec 13,3% prévoit une augmentation de capital d'environ 50 millions de francs suisses l'augmentation de capital soumise à une assemblée générale extra. - PSP Swiss Property loue l'Elephant à Gotham - GAM supprime des postes et se réorganise - Novimmune: le FDA homologue Emapalumab - Easyjet a vu sa progression ralentir en Suisse en 2017/18 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Nestlé: CP inauguration de fabrique Nespresso 14:30 CP BNS: succession du Libor REMP: journée 2018 de la recherche médias U-blox: Journées des investisseurs, Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Russie: la consommation baisse mais le pouvoir d'achat se reprend en octobre - USA: rebond des mises en chantier de logements en octobre aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1338 - USD/CHF: 0,9949 - future Conf: - (mardi: +16 pb à 157,19%) - taux au comptant: - (mardi: 0,035%) - ras DIVERS mardi: Suisse: - L'économie fribourgeoise retrouve la confiance - Energies renouvelables et efficience énergétique en bonne voie international: - USA: Trump voudrait voir la Banque centrale baisser les taux aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Commerce: Washington accuse Pékin de poursuivre ses pratiques déloyales - Une Theresa May sous pression se rend à Bruxelles pour boucler le Brexit plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 décembre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 7.12: - Datacolor (15,00 francs suisses) 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) RATING DE CRÉDIT mardi: - Novartis: Fitch dégrade à "AA-" de "AA", perspective "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS mardi: - La Centrale des lettres de gages lève 687 millions en trois tranches aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: aujourd'hui: - Zur Rose relève ses propres positions de vente à 5,85% - Castle Alternative: Alpine Select annonce 3,23% - Burckhardt Compression: Blackrock relève sa participation à 3,0% - Aryzta: JO Hambro détient 11,93%, Credit Suisse Funds 5,66%

