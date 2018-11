Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,11% à 8791 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,68% à 8781,29 points - SLI (jeudi): -0,63% à 1359,76 points - SPI (jeudi): -0,55% à 10'286,86 points - CAC 40 (jeudi): -0,75% à 4938,14 points - Dax (jeudi): -0,94% à 11'138,49 points - FTSE-100 (jeudi): -1,28% à 6960,32 points - Dow Jones (jeudi): fermé pour Thanksgiving - Nasdaq Comp (jeudi): fermé pour Thanksgiving - S&P 500 (jeudi): fermé pour Thanksgiving - Nikkei (vendredi): fermé pour cause de jour férié AMBIANCE - Marchés sur la retenue dans l'attente d'informations concernant l'évolution du Brexit,des déclarations des responsables politiques italiens et faute d'impulsions venant des Etats-Unis et du Japon NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: feu vert de l'UE pour la thérapie génique Luxturna SPI: - Comet nomme Thomas Wenzel chef de l'unité rayons X PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Barry Callebaut: 3 familles actionnaires concluent un accord de lock-up - Les actions Hügli invalidées, décotation le 3 décembre NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Blockchain Leadership Summit (y. c. 24.11), Bâle PRESSE DU JOUR - Toutes les marques de Calida sont sur la bonne voie (CEO) - Kühne+Nagel envisage une acquisition d'envergure Bloomberg DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1346 - USD/CHF: 0,9942 - future Conf: - (jeudi: ) - taux au comptant: - (jeudi: 0,007%) - DIVERS jeudi: Suisse: - Médias: Doris Leuthard "supprimerait les journaux gratuits" - L'AELE et Israël signent des accords révisés sur l'agriculture - Administration fédérale: pas d'accord salarial, nouvelles négociations - Impôts: les déductions pour le 3e pilier ne devraient pas augmenter - Agriculture: l'Union suisse des paysans adopte une résolution sur la PA 22+ - Le Conseil fédéral se penche sur les anticancéreux pédiatriques international: - Budget de l'Italie: Salvini prend la mouche - G20: les tensions commerciales provoquent des restrictions record (OMC) - Brexit: les négociations sont "à un moment crucial" (Theresa May) - Bonds: la France a emprunté 8,304 milliards d'euros à moyen-long terme aujourd'hui: Suisse: - international: - Le Brésil abaisse sa prévision de croissance pour 2018 à 1,4% plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 décembre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 07.12: - Datacolor (15,00 francs suisses) 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) RATING DE CRÉDIT jeudi: - aujourd'hui: - ras EMPRUNTS jeudi: - ras aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: aujourd'hui: - AMS: Norges Bank réduit sa participation à 1,82% - Siegfried: Norges Bank augmente sa participation à 3,01% - Georg Fischer: Blackrock abaisse à 5,27% de participation - Cassiopea: UBS Fund Management passe sous la barre des 3% - Adecco: Norges Bank réduit sa part à 2,9%

