Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,07% à 8852,12 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,74% à 8845,90 points - SLI (vendredi): +0,71% à 1369,47 points - SPI (vendredi): +0,69% à 10'358,24 points - CAC 40 (vendredi): +0,18% à 4946,95 points - Dax (vendredi): +0,49% à 11'192,69 points - FTSE-100 (vendredi): -0,11% à 6952,86 points - Dow Jones (vendredi): -0,73% à 24'285,95 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,48% à 6938,98 points - S&P 500 (vendredi): -0,66% à 2632,56 points - Nikkei (lundi): +0,76% à 21'812 points AMBIANCE - ouverture positive escomptée, les cycliques et les bancaires recherchées NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - DKSH: partenariat de distribution pour Laurent Ferrier au Japon - Aryzta T1: chiffre d'affaires 862,3 mio EUR (cons. AWP: 846 mio) croissanc organique 0,3% (cons. AWP: -1,9%) 2018/2019: progression Ebitda entre 5 et 9% - Ceva: l'offre à 30 francs suisses par titre par CMA-CGM débutera le 22 janvier 2021: Ebitda ajusté entre 470 et 490 millions de dollars marge Ebitda au delà de 5% sur le long terme nomme Nicolas Sartini au poste de reponsable des opérations - Logitech: négociations pour le rachat de Plantronics avortées PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - SHL: la Finma a rejeté la plainte d'actionnaires sur la suspension des droits - Hotelplan s'offre Finass Reisen, pour un montant non précisé NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - 09:15 OFS: baromètre de l'emploi au T3 PRESSE VENDREDI - Logitech en contact pour un rachat de l'américain Plantronics Reuters - Swisscom: pas de potentiel de hausse du dividende, affirme le CFO Finanz und Wirtschaft - Kühne + Nagel vise une grosse acquisition, mais exclut toute offre hostile Finanz und Wirtschaft PRESSE DU WEEK-END - Raiffeisen: le président veut tirer un trait définitif sur l'ère Vincenz NZZ am Sonntag - UBS Suisse prudente dans l'octroi de crédits pour des immeubles de rente SonntagsZeitung - L'ex-président de l'UDC Toni Brunner va quitter le monde politique médias du groupe CH Media - Pierre Maudet démissionnera du Conseil d'Etat s'il est condam Tribune de Genève PRESSE DU JOUR - Valora maintient ses objectifs et sa politique de dividende Cash.ch DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Canada: accélération de l'inflation en octobre à 2,4% aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1326 - USD/CHF: 0,9970 - future Conf: - (vendredi: +45 pb à 157,70%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,003%) - DIVERS vendredi: Suisse: - ras international: - Le changement climatique menace l'économie (rapport gouvernemental américain) - Bonds: la France a emprunté 9,677 milliards d'euros à moyen-long terme - Brexit: Madrid réclame un engagement "écrit" de Londres sur Gibraltar week-end: Suisse: - Les Suisses ne veulent pas de l'initiative sur les juges étrangers - Les Suisses disent "oui" à 64,7% aux détectives anti-fraude - Les Suisses ne veulent pas subventionner les vaches à cornes - Pas de plafonnement des primes maladie à Bâle-Campagne - Berne: les entreprises ne bénéficieront pas d'une baisse de la fiscalité - Les Uranais assouplissent leur frein à l'endettement - Zurich veut son stade de foot: oui au "deal" avec les investisseurs - Moutier: le PSA et l'UDC gagnent chacun un siège à l'exécutif - Brexit: la Suisse va profiter de la phase de transition international: - Brexit: un divorce négocié après plus de 40 ans de mariage sans amour - Les dirigeants des 27 approuvent l'accord de divorce avec le Royaume-Uni - Brexit: compromis sur Gibraltar, la voie est libre pour le sommet - En quête d'une bonne nouvelle, les marchés européens regardent fébrilement vers le G20 aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Zone euro: la politique monétaire doit être normalisée (responsable BCE) - Brexit : May se démène pour vendre l'accord au pays et au Parlement - Une enquête dénonce les lacunes du contrôle des implants médicaux plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 décembre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Hügli (le 3 décembre, dernier jour de cotation le 30 novembre) Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 07.12: - Datacolor (15,00 francs suisses) 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Barry Callebaut: regroupement de participations familiales, 10,34% - Logitech: Norges Bank franchit un seuil, à 3,05% - Partners Group: Morgan Stanley détient 15,8% en positions d'achat - Valiant: Swisscanto étoffe son engagement à 3,0191% - Valora: Ernst Peter Ditsch possède 15,93% - Lastminute.com: Freesailors passe le cap de la majorité à 50,17% - Mobilezone: Blackrock détient 3% - Aryzta: Israel Englander a franchi la barre des 3%

jh/ol