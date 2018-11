Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,30% à 8924,64 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,37% à 8898,01 points - SLI (mardi): -0,51% à 1379,71 points - SPI (mardi): -0,33% à 10'416,09 points - CAC 40 (mardi): -0,24% à 4983,15 points - Dax (mardi): -0,40% à 11'309,11 points - FTSE-100 (mardi): -0,27% à 7016,85 points - Dow Jones (mardi): +0,44% à 24'748,73 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,01% à 7082,70 points - S&P 500 (mardi): +0,33% à 2682,20 points - Nikkei (mercredi): +1,02% à 21'177,02 points AMBIANCE - ambiance légèrement positive, LafargeHolcim dans le viseur NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - LafargeHolcim confirme ses objectifs à l'occasion de son Capital Markets Day désendettement accéléré prévu jusqu'à fin 2019 2018: croissance des ventes nettes attendue entre 4-6% 2019: croissance des recettes 3-5% - Ebitda au moins 5% SPI: - Wisekey anticipe 7 millions de revenus dans les voitures connectées en 2018 - Arbonia ferme une usine en Belgique, 80 emplois supprimés PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Obseva entame une étude de phase III sur le nolasiban SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Fiscalité: le parquet de Milan boucle son enquête fiscale sur Gucci - Roche: Genentech reprend la biotech Jecure - Castle Private Equity boucle son rachat d'actions à prix fixe - Morges (VD): le futur centre aquatique présenté mardi - Egon Zehnder: Edilson Camara nommé directeur général - Endress+Hauser injecte 3 millions dans un nouveau centre en Arabie saoudite - DKSH conclut un partenariat en Thaïlande - Roche étoffe son arsenal de tests tumoraux - Medbase, filiale de Migros, reprend les pharmacies Topwell NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 BC de Saint-Gall: CP tendances pour les placements en 2019, Zurich 09:15 OFS: la parahôtellerie au T3 09:15 UBS: CP 10e forum de la prévoyance (thème les femmes), Zurich 10:00 CS-CFA: indice novembre - LafargeHolcim: journée du marché des capitaux, Birmingham - Asmallworld: as. g. extra. (nouvel administrateur et capital autorisé) PRESSE MARDI - UBS aurait été favorable à un accord extra-judiciaire en France Le Temps - Nestlé surpassé par une offre d'Unilever en Inde Financial Times - Crédit Suisse prévoit un "trading hub" à Madrid après le Brexit Bloomberg PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - France: les défaillances d'entreprises repartent à la hausse (Coface) - USA: la confiance des consommateurs se dégrade en novembre (Conference Board) - Un responsable de la Fed préconise la prudence dans la hausse des taux aujourd'hui: (à 08h10) - EUR/CHF: 1,1281 - USD/CHF: 0,9993 - future Conf: - (mardi: +20 20 pb à 157,81%) - taux au comptant: - (mardi: -0,012%) - Allemagne: le moral des consommateurs se dégrade en décembre DIVERS mardi: Suisse: - Pierre Maudet ne démissionne pas et n'ira pas s'expliquer à Berne - Conseil fédéral: les quatre candidats PLR et PDC auditionnés devant les partis - Loi sur l'énergie: impulsion à la production d'énergie renouvelable international: - Trump va multiplier les entretiens bilatéraux au sommet du G20 - GB: l'automobile avertit d'une "catastrophe" en cas de Brexit sans accord - Le nouveau traité de libre-échange nord-américain sera signé en Argentine - Brexit/Marchés publics: l'offre britannique acceptée à l'OMC - Bonds: la France a emprunté au total 5,539 milliards d'euros à court terme - Le monde s'éloigne toujours plus de son objectif climatique (ONU) - Les Pays-Bas s'attaquent à l'optimisation fiscale de sociétés étrangères aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Trump lance une nouvelle bordée de critiques contre la banque centrale - Theresa May défend l'accord de Brexit au Parlement et en Ecosse - Le président ukrainien évoque la "menace d'une guerre totale" avec Moscou plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 décembre - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actione (délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019) - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) Alcon (séparation de Novartis), cotation prévue au S1 2019 - prochaines décotations sur SIX: Hügli (le 3 décembre, dernier jour de cotation le 30 novembre) Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 07.12: - Datacolor (15,00 francs suisses) 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - LafargeHolcim émet un hybride perpétuel de 175 millions de francs suisses - JSC lève 150 millions de francs suisses à 3,25%, échéance 2023 - Le New Brunswick rouvre son 0,25%/2029 de 100 millions de francs suisses aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - U-blox: Credit Suisse relève son engagement à 11,7% - Peach Property: Universal Investment annonce 3,1% - Georg Fischer: Norges Bank passe sous la barre des 3% - Galenica: Norges Bank passe sous la barre des 3% - Ceva Logistics: UBS Fund Management passe sous la barre des 3% - Aryzta: Norges Bank détient 3,04%, CS Funds passe sous la barre des 3%

ck/buc