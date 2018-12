Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,88% à 9005,29 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,24% à 9085,00 points - SLI (mardi): -0,75% à 1399,50 points - SPI (mardi): -0,28% à 10'602,35 points - CAC 40 (mardi): -0,82% à 5012,66 points - Dax (mardi): -1,14% à 11'335,32 points - FTSE-100 (mardi): -0,56% à 7022,76 points - Dow Jones (mardi): -3,10% à 25'027,07 points - Nasdaq Comp (mardi): -3,80% à 7158,43 points - S&P 500 (mardi): -3,24% à 2700,06 points - Nikkei (mercredi): -0,53% à 21'919,33 points AMBIANCE - les faibles données américaines pèsent NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco reprend 51% de l'allemand LOGworks - Roche: la FDA examine en priorité le Tecentriq contre le cancer du poumon - Zurich: nous atteindrons tous nos objectifs financiers 2017-2019 baisse de coûts de 1,1 milliard d'ici fin 2018, obj. 2019 de 1,5 mrd SPI: - Komax: le conseil d'administration nomme Mariel Hoch nouveau membre - Wisekey fonde une co-entreprise en Arabie saoudite PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Novavest acquiert neuf immeubles dans le canton de Berne SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Schneider Electric a trouvé un nouveau patron - Fin du Matin papier: le Conseil d'Etat vaudois dénonce "le mépris" de Tamedia - La GKB conclut un accord amiable avec justice allemande, paie 4,7 millions d'euros - Orell Füssli annonce le départ de son patron pour septembre 2019 - KPMG Suisse a nettement progressé en 2017/18 - La Poste: l'audit financier de CarPostal montre des lacunes NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Landis+Gyr: journée des investisseurs, Zurich - Zurich Insurance: journée des investisseurs 09:30 Datacolor: as. g., Lucerne 10:00 BFW: as. g. extra. réduction de capital, Frauenfeld PRESSE DE MARDI APRES-MIDI - Baselworld "ouvert" à discuter avec le SIHH de la coordination des 2 salons WatchPro - Sabic: nous ne visons pas une reprise complète de Clariant (patron) NZZ PRESSE DU JOUR - Bâloise: aucune fusion à l'horizon, assure la direction Finanz und Wirtschaft - Dufry veut poursuivre sa politique de dividende Finanz und Wirtschaft - Google "n'est pas l'ennemi des médias, c'est tout le contraire" Le Temps - UBS perd les données de quelque 1000 clients suite à une panne CH-Media DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1322 - USD/CHF: 0,9994 - future Conf: - (mardi: +55 pb à 159,08%) - taux au comptant: - (mardi: -0,061%) - Chine: net rebond des services en novembre (indice Caixin) DIVERS mardi: Suisse: - Conseil fédéral: Karin Keller-Sutter favorite, Viola Amherd avec une avance - Un tribunal de l'OMC arbitrera la plainte suisse contre Washington international: - Les constructeurs auto allemands disent à Trump qu'ils sont aussi américains - Rome promet rapidement un nouveau budget pour éviter des sanctions - Brexit: Affaiblie par des revers, Theresa May défend fermement son accord - Trump plus circonspect sur un accord commercial avec la Chine - Bonds: la France a emprunté au total 4,63 milliards d'euros à court terme - Williams (Fed/New York) favorable à la poursuite de graduelles hausses des taux - Brexit: 4000 emplois financiers vont partir du Royaume-Uni d'ici à mars (BoE) aujourd'hui: Suisse: - Course au Conseil fédéral: Karin Keller-Sutter favorite international: - La "courbe" qui rend fous les investisseurs de Wall Street - Trump ironise sur le recul de Macron et sur l'accord de Paris - Guerre commerciale: Pékin promet d'agir vite plus tard: - prochaine échéance Eurex: 21 décembre - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actione (délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019) - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) Alcon (séparation de Novartis), cotation prévue au S1 2019 - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 07.12: - Datacolor (15,00 francs suisses) 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) RATING DE CRÉDIT mardi: - CS abaisse la note de MCH à Mid BB, perspective négative aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Nebag: Quaero Capital abaisse sa participation à 2,62% - Temenos: Affiliated abaisse sa participation 2,99% - Sunrise: Norges abaisse sa participation à 2,93% - Landis+Gyr: UBS détient une participation de 5,83%/0,78% - Barry Callebaut: BlackRock détient une participation de 3,18%

buc/ol