Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +1,22% à 8765 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -3,13% à 8660,03 points - SLI (jeudi): -3,38% à 1330,70 points - SPI (jeudi): -3,01% à 10'128,86 points - CAC 40 (jeudi): -3,32% à 4780,46 points - Dax (jeudi): -3,48% à 10'810,98 points - FTSE-100 (jeudi): -3,58% à 6674,01 points - Dow Jones (jeudi): -0,32% à 24'947,67 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,42% à 7188,26 points - S&P 500 (jeudi): -0,15% à 2695,95 points - Nikkei (vendredi): +0,82% à 21'679 points AMBIANCE - rebond attendu après les lourdes pertes de la veille NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: feu vert de la FDA à une combinaison Tecentriq-Avastin SPI: - Asmallworld relève ses ambitions pour l'année qui s'achève ouvre les souscriptions pour son augmentation de capital 2,5 millions d'actions, prix d'émission unitaire de 4 francs suisses - Ypsomed a trouvé un premier client pour son autoinjecteur Ypsomate - BFW Liegenschaften évalue pour 40 millions de ventes d'immeubles PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Bellevue Group revalorise la participation dans SIX Group à 43,8 millions - Roche: Chugai présente des données rassurantes sur le Sky59 - Actelion écope d'une peine pécuniaire de 360 millions de dollars aux Etats-Unis - Meyer Burger: l'actionnaire Sentis exige un examen des options stratégiques - Vitol renforce encore son approvisionnement en gaz naturel liquéfié - L'AKB intègre Simon Leumann à sa direction générale - Credit suisse veut changer de réviseur, PwC pressenti dès 2020 - Tamedia fusionne les unités de services numériques de Tameda et Goldbach - Novartis et Intellia approfondissent leur collaboration dans l'édition génomique Qiagen travaille sur un test d'applicabilité pour l'aplelisib NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: réserves de devises novembre 15:00 Obseva: journée R&D (jusqu'à 18:00), New York - Geneva Summit of Sustainable Finance, Genève PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Canada: aggravation du déficit commercial en octobre - USA: les créations d'emplois dans le privé plus faibles que prévu à 179'000 en novembre (ADP) le déficit commercial atteint en octobre un niveau inédit en 10 ans avec le ralentissement de la productivité confirmée au T3 baisse des inscriptions hebdomdaires au chômage la croissance de l'activité dans les services accélère en novembre les commandes industrielles baissent de 2,1% en octobre baisse plus forte que prévu des stocks de brut au 30/11 (EIA) - Russie: l'inflation bondit à 3,8% en novembre aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1290 - USD/CHF: 0,9933 - future Conf: - (jeudi: +15 pb à 159,18%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,084%) - Japon: la consommation des ménages fléchit de 0,3% en octobre sur un an DIVERS jeudi: Suisse: - Le canton de Neuchâtel prépare un troisième pôle de développement - La publicité horlogère à l'heure des données numériques international: - USA: le Congrès repousse au 21 décembre la menace d'un "shutdown" - Le Mercosur "espère" un accord avec l'UE avant les élections européennes - Pétrole: Ryad "pas confiant" dans un accord de réduction (ministre saoudien) - USA: pas d'éléments pour une récession à court terme (Lagarde FMI) aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Le gouvernement japonais va interdire les équipements de Huawei et ZTE - Les Etats-Unis exportent plus de pétrole qu'ils n'en importent - L'Opep retrouve ses partenaires pour une difficile baisse de la production plus tard: - prochaine échéance Eurex: 21 décembre - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actione (délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Datacolor (15,00 francs suisses) plus tard: 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) RATING DE CRÉDIT jeudi: - Fitch confirme le rating de crédit long terme "A+" pour Swiss Re aujourd'hui: - S&P confirme le rating AA, perspective stable, pour la BLKB EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Castle Alternative: le prince Hans-Adam II passe sous 3% - Castle Alternative passe à 15,08% de participation propre - Castle Private Equity: LGT Group Foundation pass sous 3% - Credit Suisse: Silchester détient 3,03% - GAM: Credit Suisse Funds abaisse sa part 4,99% - Georg Fischer: Blackrock monte à 5,33% - Landis+Gyr: UBS passe sous 3% - Partners Group: Allianz détient 3,03% - Swiss Re: Blackrock détient 5,01%

