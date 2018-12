Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,84% à 8667,35 points (à 08h10) - SMI (vendredi): +0,94% à 8741,03 points - SLI (vendredi): +0,91% à 1342,83 points - SPI (vendredi): +0,91% à 10'220,83 points - CAC 40 (vendredi): +0,68% à 4813,13 points - Dax (vendredi): -0,21% à 10'788,09 points - FTSE-100 (vendredi): +1,28% à 6789,74 points - Dow Jones (vendredi): -2,24% à 24'388,95 points - Nasdaq Comp (vendredi): -3,05% à 6969,25 points - S&P 500 (vendredi): -2,33% à 2633,08 points - Nikkei (lundi): -2,12% à 21'219,50 points AMBIANCE - Net repli en vue, les signaux négatifs s'accumulent NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: le chef de la division pharma O'Day quitte le groupe propose Hans Clevers au conseil d'administration - Lonza se dote d'un site de production pour la biopharmacie en Chine SPI: - Bâloise désigne deux nouveaux administrateurs - Kuros: feu vert de la FDA pour le traitement MagnetOs Putty - Basilea obtient un versement d'étapes de 10 millions de francs suisses pour Cresemba - Barry Callebaut finalise la reprise de Burton's Biscuit Company - VonRoll: l'actionnaire principal convertit son emprunt en actions - Hochdorf abaisse ses prévisions annuelles table sur ventes nettes de 540-570 mio CHF - Energiedienst: Sabine von Manteuffel quitte la société - IVF: Hannes Leu nommé CFO - SFS renforce sa direction avec Claude Stadler PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Syz fonde une société tournée vers les marchés privés SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - Novartis: nouvelles données sur l'efficacité de Kisqali (cancer du sein) - Wisekey a des visées d'expansion sur le marché chinois - Le nouvel horaire des CFF est entré en vigueur sans accroc - Obseva présente à New York ses projets d'activités commerciales - AP Alternative Portfolio: les actionnaires ont voté le dividende - Alpiq: la directrice Jasmin Staiblin partira à la fin de cette année Jens Alder reprend la direction opérationnelle stratégie confimée et sera poursuivie "avec conséquence" - BKW: Antje Kanngiesser nouveau membre de la direction de groupe - Crypto Fund se renouvelle à sa tête - Remontées mécaniques: les excuses de Radovan Vitek à Crans-Montana - Aldi Suisse relève les salaires minimum de près de 1% - Swatch gagne son procès contre Tiffany NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Manpower: CP perspectives du marché de l'emploi 2019, Zurich - SHL: as. g. extra (élections d'administrateurs), Tel Aviv PRESSE DU WEEKEND - Alpiq président: la double casquette est le mieux pour l'entreprise actuellement NZZ am Sonntag - Credit Suisse annoncerait un programme de rachat d'actions mercredi SonntagsZeitung - Viktor Vekselberg (Sulzer, Renova) demande la levée des sanctions américaines SonntagsZeitung - Barry Callebaut CEO: énorme potentiel pour la consommation de chocolat en Asie Schweiz am Wochenende PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et weekend: - Moody's confirme le triple A de la Suisse, perspective "stable" - Chine: les prix à la production et à la consommation ralentissent la croissance des exportations ralentit, à 5,4% en novembre (douanes) - USA: chômage stable à 3,7% en novembre, créations d'emplois moins fortes que prévu la confiance des consommateurs inchangée en décembre aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: - USD/CHF: - future Conf: - (vendredi: -30 pb à 156,87%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,088%) - Seco: taux de chômage en novembre en hausse à 2,5%, CVS en baisse à 2,4% - Allemagne: l'excédent commercial a légèrement reculé à 17,3 mrd EUR en octobre - "Gilets jaunes": perte de 0,1 point de croissance pour la France au T4 - Japon: l'évolution du PIB révisée en nette baisse au 3e trimestre DIVERS vendredi: Suisse: - Le Conseil fédéral ne s'est pas mis d'accord sur les départements - Nucléaire: nouvelles règles sur la gestion des défaillances dès le 1er février - Le Conseil fédéral temporise sur l'accord-cadre avec Bruxelles - L'ouverture du marché du travail suisse aux Croates se poursuit - Fiscalité: la Suisse veut étendre à d'autres pays l'échange de renseignements - Les restrictions poussent les entreprises à polluer à l'étranger - Le Conseil fédéral lance une consultation sur les droits de douanes - Affaire CarPostal: le canton de Berne touchera 9,7 millions de francs suisses international: - Cybersécurité: l'UE doit "s'inquiéter" de Huawei (commissaire européen) week-end: Suisse: - Accord-cadre: marge de manoeuvre de la Suisse controversée - L'alarme climatique rassemble des centaines de personnes international: - USA: un sénateur veut lancer une nouvelle initiative anti entreprises chinoises - Chine-USA: le négociateur américain n'entend pas prolonger la trêve de 90 jours - "Gilets jaunes": les inquiétudes montent pour l'économie française - GB: May met en garde les députés, à deux jours du vote sur l'accord de Brexit - Affaire Huawei: la Chine convoque l'ambassadeur canadien après l'arrestation aujourd'hui: Suisse: - international: - Carlos Ghosn inculpé au Japon pour dissimulation de revenus - Les ventes d'armes ont encore augmenté dans le monde en 2017 plus tard: - prochaine échéance Eurex: 21 décembre - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) RATING DE CRÉDIT vendredi: - aujourd'hui: - EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Adecco: Norges Bank étoffe sa participation à 3,02% - Sonova: Blackrock annonce une participation 5,05%

