Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,53% à 8761,36 points (à 08h20) - SMI (mardi): +1,92% à 8715,08 points - SLI (mardi): +1,97% à 1336,97 points - SPI (mardi): +1,81% à 10'182,89 points - CAC 40 (mardi): +1,35% à 4806,20 points - Dax (mardi): +1,49% à 10'780,51 points - FTSE-100 (mardi): +1,27% à 6806,94 points - Dow Jones (mardi): -0,22% à 24'370,24 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,16% à 7031,83 points - S&P 500 (mardi): -0,04% à 2636,78 points - Nikkei (mercredi): +2,15% à 21'602,75 points AMBIANCE - poursuivre sur la voie du rétablissement NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse se voit en bonne voie pour sa restructuration programme de rachat d'actions de 1,0 à 1,5 mird en 2019 rachat d'actions d'envergure similaire prévu en 2020 objectifs de rendement du capital confirmés pour 2019 et 2020 objectif rendement du capital (RoTE) 2020 au mois 12% dividende à relever d'au moins 5% dès 2019 50% du produit net reversée aux actionnaires en 2019 et 2020 économies nettes de 4,3 mrd CHF entre fin 2015 et 2018 2018: coûts attendus à 16,9 mrd CHF, sous les 17 mrd visés bénéfice avant impôts entre 3,2 et 3,4 mrd CHF rendement sur fonds propres matériels attendu à 6% perte avant impôts SRU de près de 1,3 mrd CHF recettes de la division APAC attendues en recul de 8-10% - Clariant et Eastman s'associent dans l'agrochimie - Vifor: Patrick Treanor nommé à la présidence de Relypsa - SGS entame un partenariat stratégique avec l'autrichien Imprint Analytics - Temenos avale l'américain Avoka pour 245 mio USD SPI: - Santhera lance un placement d'actions accéléré 9 mois: résultat net -39,9 (-33,3) mio CHF 2018: recettes attendues entre 30-32 mio CHF - Cicor: SIX ouvre une enquête pour possible fuite d'information - Sulzer: Fredéric Lalanne prend la tête de Pumps Equipment PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Axpo 2017/18: prestation totale 4,85 (5,57) mrd CHF Ebit 348 (269) mio CHF bénéfice net 131 (310) mio CHF 2018/19: recul attendu de 150 mio CHF dans la vente de courant production électrique 2019/20 et 2020/21 vendue à prix plus élevés SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Orascom signe le contrat pour la construction d'habitations au Caire - Calida nomme Stefan Mues directeur du numérique - Flughafen Zürich: hausse de 6,0% du nombre de passagers en novembre - Leclanché: toutes les propositions reçoivent le feu vert - Treize éditeurs locaux vaudois font front commun - Swiss Life: Tancredi Tommasina chef risques dès mars prochain - Roche et Merck collaborent au développement de tests de diagnostic - Amag passe sous contrôle de Martin Haefner - Repower s'associe aux EKZ dans les stations de recharge - Swiss: fréquentation en hausse de près de 5% en novembre NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BKW: CP sur l'arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg, Berne 09:30 Axpo: CPB 2017/18, Zurich 09:30 Credit Suisse: journée des investisseurs, Londres 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - Barry Callebaut: as. g., Zurich PRESSE MARDI - L'UE pourrait prolonger l'équivalence boursière suisse Reuters PRESSE DU JOUR - Suisse-UE: SIX ne s'attend pas à une extension de l'équivalence boursière Tamedia DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1255 - USD/CHF: 0,9933 - future Conf: - (mardi: +28 pb à 157,17%) - taux au comptant: - (mardi: -0,058%) - ras DIVERS mardi: Suisse: - Un comité bourgeois dit non à l'initiative contre le mitage - La récolte de signatures contre les exportations d'armes peut débuter international: - USA: l'administration Trump dilue une loi sur la qualité des eaux - Brésil: le taux directeur devrait être maintenu à 6,5% (analystes) - Bonds: la France a emprunté au total 4,357 milliards d'euros à court terme - Brésil: les prochaines récoltes attendues à un niveau record - La Banque centrale indienne (RBI) a un nouveau gouverneur aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Le Portugal confronté à une série de grèves dans la fonction publique - Le Canada libère sous caution la CFO de Huawei, en pleine crise diplomatique - Mexique: annulation des dernières enchères de gisements pétroliers plus tard: - prochaine échéance Eurex: 21 décembre - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Sunrise: Norges Bank monte à 3,25% - Kuros: le nouveau groupe Incubation/Aldabra détient 23,3% - New Venturetec: Guido Erni détient 3,36% - Lafargeholcim: Harris Associates ramène son exposition à 4,999% - Swiss Re: Blackrock annonce 5,08% - Evolva: Mark Angelo monte à 15,24% - Lonza: UBS Fund Management abaisse son engagement sous 3% - Georg Fischer: Norges Bank détient 3,11%, Blackrock 4,92% - Givaudan: Blackrock détient 5,02% - Evolva: Mark Angelo étoffe son engagement à 15,24% - Georg Fischer: Norges Bank détient 3,11%, Blackrock 4,92% - Wisekey: Spanische Veliba Sectec réduit son exposition sous 3% - Galenica: Norges Bank dispose de 2,73% - Cosmo: Credit Suisse porte ses parts à 13,87% - Zur Rose: le groupe direction/conseil d'administration détient 4,77% - U-blox: Credit Suisse ramène son engagement à 11,41% - Barry Callebaut: Blackrock annonce une participation de 3,23%

