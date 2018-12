Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,58% à 8763 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,52% à 8814,70 points - SLI (jeudi): -0,44% à 1355,75 points - SPI (jeudi): -0,50% à 10'306,20 points - CAC 40 (jeudi): -0,26% à 4896,92 points - Dax (jeudi): -0,04% à 10'924,70 points - FTSE-100 (jeudi): -0,04% à 6877,50 points - Dow Jones (jeudi): +0,29% à 24'597,38 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,39% à 7070,33 points - S&P 500 (jeudi): -0,02% à 2650,54 points - Nikkei (vendredi): -2,02% à 21'374,83 points AMBIANCE - ouverture attendue en baisse NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Zurich propose l'élection de Jasmin Staiblin au conseil d'administration - Givaudan: négociation exclusive pour le rachat du français Albert Vieille participation aux recettes de 30 mio CHF par Albert Vieille SPI: - PSP va louer une surface de restaurant près de la Bahnhofstrasse - TKB: Thomas Koller nommé directeur général - Dufry remporte une concession à l'aéroport de Koweït - Plazza: l'administrateur Jacob Schmidheiny démissione en 2019 2018: bénéfice avant revalorisation d'au moins 12,3 mio CHF - Meyer Burger 2018: Ebitda dans fourchette haute à un chiffre en pourcent objectif de ventes à 400-440 mio CHF confirmé remporte une commande de 74 mio CHF - Airopack: Quint Kelders démissionne du conseil d'administration - Elma 2018: bénéfice net attendu à 5 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Kuros: l'augmentation de capital rapporte 16,1 millions de francs suisses brut - Acron Helvetia I va proposer une augmentation de capital de 4 mio CHF - Autoneum: une perte en Amérique du Nord va peser sur la profitabilité le directeur de l'unité Amérique du nord prend la porte 2018: la marge d'Ebit sera inférieure à l'objectif d'environ 6% - Skyguide: contrôleurs inquiets, trafic aérien perturbé à Zurich - SHL désigne Yariv Alroy à la présidence du conseil d'administration - CFF: le Valais, place d'essai pour les transports ultra-rapides - Stadler décroche une importante commande auprès de Südostbahn - BKW procède à des acquisitions dans le domaine des installations NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - France: la BdF baisse sa prévision de croissance pour 2018 et 2019 - USA: le déficit budgétaire bondit en novembre la chute des prix du fioul entraîne celles des prix à l'importation (-1,6%) les demandes d'allocations chômage au plus bas depuis près de trois mois - La BCE maintient ses taux directeurs au plus bas (porte-parole) cessera fin décembre son vaste programme de rachats de dette assombrit son évaluation des risques pesant sur l'économie (Draghi) abaisse ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019 rehausse sa prévision d'inflation pour 2018, l'abaisse en 2019 les rachats d'actifs pourront être réactivés (Draghi) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1287 - USD/CHF: 0,9947 - future Conf: - (jeudi: -1 pb à 156,76%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,049%) - Japon: le moral des grandes entreprises manufacturières résiste - Chine: ventes de détail et production industrielle ralentissent en novembre DIVERS jeudi: Suisse: - Impôts des frontaliers: la France payera son dû avant la fin de l'année - Les rôles de la FINMA et du gouvernement doivent être dissociés - Fribourg: feu vert à la réforme de la fiscalité des entreprises international: - Ukraine: l'UE reconduit les sanctions économiques contre Moscou (Tusk) - A la COP24, mises en garde contre un résultat "médiocre" - USA: un conseiller de Trump prône la fermeté envers la Chine - Brésil: les privatisations de Bolsonaro, chemin semé d'embûches - France: l'agence de notation Moody's s'attend à un ralentissement des réformes aujourd'hui: Suisse: - Santé: les personnes dépendantes ont plus de droits qu'ils ne pensent international: - Le marché automobile européen baisse pour le 3e mois consécutif en novembre - Brexit: l'UE va intensifier ses préparatifs en cas de "no deal" (Juncker) plus tard: - prochaine échéance Eurex: 21 décembre - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Airopack: AMG Substanzwerte Schweiz réduit son engagement à 3,98% - Georg Fischer: Norges Bank franchit un seuil, à 3,01% - Kuros: Incubation détient toujours 11,94% - Sensirion: deux groupes d'actionnaires annoncent détenir 33,32% et 13,02%

jh/al