Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,03% à 8716 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -1,15% à 8713,68 points - SLI (vendredi): -1,19% à 1339,62 points - SPI (vendredi): -1,16% à 10'175,98 points - CAC 40 (vendredi): -0,88% à 4853,70 points - Dax (vendredi): -0,54% à 10'865,77 points - FTSE-100 (vendredi): -0,47% à 6845,17 points - Dow Jones (vendredi): -2,02% à 24'100,51 points - Nasdaq Comp (vendredi): -2,26% à 6910,66 points - S&P 500 (vendredi): -1,91% à 2599,95 points - Nikkei (lundi): +0,62% à 21'507 points AMBIANCE - peu de mouvement avant-Bourse NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: l'EMA accord le statut Prime pour Risdiplam - Sika ouvre une usine au Guatemala - Zurich Insurance transfère un portefeuille d'activité à Catalina - ABB et Hitachi concluent un accord dans les réseaux électriques Hitachi paie 11 mrd USD pour 80,1% des réseaux électriques réorganisation permet des économies de 500 mio USD conserve 19,9% de la division réseaux électriques finalisation de l'opération au S1 2019 option pour vente des 19,9% restants le niveau du dividende doit être maintenu prévoit d'engranger 7,6 à 7,8 mrd USD liquidités utilisées pour rachat d'actions ou similaire veut conserver sa notation "single A" CEO: croissance annuelle de 3-6% visée objectif de marge Ebita fixé à 13-16% SPI: - PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - Rieter finalise l'acquisition de 25% de l'espagnol Electro-Jet - Investis cède une participation minoriataire à La Foncière de la Dixence - Intershop vend trois immeubles pour 227 millions de francs suisses deux ventes contribueront pour 60 millions CHF au bnéfice net - Daniel Fust nouveau CEO de la Banque cantonale des Grisons - Hôpital fribourgeois: Anne-Claude Demierre présidente ad intérim - Vers une ouverture de l'actionnariat de CFF Cargo NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - 10:30 Heidrick&Struggles: CP CEO aujourd'hui et demain, Zurich PRESSE DU WEEKEND - Poursuite de l'expérimentation animale soumise au verdict des urnes Le Matin Dimanche - Novartis: stabilité des emplois en Suisse après le programme de réduction Radio alémanique SRF - Guy Parmelin mènera une politique économique pour toute la Suisse presse Tamedia PRESSE DU JOUR - Logitech envisage de plus grosses acquisitions et étend son spectre L'Agefi - Le patron de Salt satisfait avec les activités de réseau fixe Tages-Anzeiger DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi soir et week-end: - Fed: une dernière hausse pour clore 2018 et après? Mystère (avant-papier) - USA: ventes au détail en hausse de 0,2% en novembre, comme prévu production industrielle en hausse, production manufacturière stable les stocks des entreprises progressent encore en octobre aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1286 - USD/CHF: 0,9973 - future Conf: - (vendredi: +31 pb à 157,07%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,079%) - ras DIVERS vendredi soir: Suisse: - Bourses: une reconnaissance pour six mois par l'UE laisse Ueli Maurer froid international: - Les banques européennes plus solides, mais toujours peu rentables en 2018 - Trump: un "grand accord" avec Pékin pourrait être conclu rapidement - Espagne: le gouvernement renforce la surveillance du secteur financier - Les 27 de l'UE se sont entendus sur un budget de la zone euro - Brexit: May évoque de nouvelles "discussions dans les prochains jours" avec l'UE week-end: Suisse: - Santé: trop de patients doivent être réhospitalisés, selon une étude - Accord de libre-échange avec l'Indonésie signé - Les Suisses aiment leur sapin: près de 1,5 million d'arbres vendus - Le WEF a levé l'interdiction de trois oligarques russes - Unia et Syna acceptent le compromis dans la construction international: - Marge étroite des banques centrales pour revenir à la normale, selon la BRI - Climat: l'accord de Paris sur les rails, sans ambitions nouvelles - USA: un juge fédéral texan déclare l'Obamacare inconstitutionnel aujourd'hui: Suisse: - international: - plus tard: - prochaine échéance Eurex: 21 décembre - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.12: - Banque Cantonale de Genève (2,50 francs suisses) 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Sonova: BlackRock augmente légèrement sa participation à 5,07% - Sika: Massachusetts Financial Services annonce une participation de 3,03% - Santhera: Roderick Wong (RTW Fonds) baisse sa participation à 2,79% - Leclanché annonce deux changements de participation - Landis+Gyr: UBS réduit participation sous 3% - Julius Bär: Wellington Management Group augmente sa participation à 3% - Georg Fischer: Norges Bank réduit sa participation à 2,85% - Geberit: Marathon Asset Management réduit marginalement à 2,999% - Adecco: BlackRock réduit sa participation à 4,995% - Aryzta: JO Hambro augmente sa participation à 5,08% - Sunrise: Norges augmente sa participation à 3,24%

al/