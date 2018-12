Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,70% à 8476 points (à 8h20) - SMI (vendredi 22): +0,03% à 8417,29 points - SLI (vendredi 22): +0,18% à 1289,42 points - SPI (vendredi 22): +0,14% à 9812,59 points - CAC 40 (lundi 24): -1,45% à 4626,39 points - Dax (vendredi 22): +0,21% à 10'633,82 points - FTSE-100 (lundi 24): -0,52% à 6685,99 points - Dow Jones (mercredi 26): +4,98% à 22'878,36 points - Nasdaq Comp (mercredi 26): +5,84% à 6554,36 points - S&P 500 (mercredi 26): +4,96% à 2467,70 points - Nikkei (jeudi 27): +3,88% à 20'077,62 points AMBIANCE - rebond attendu NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Straumann et Nobel Biocare enterrent la hache de guerre - Wisekey avance dans la cession d'une partie des activités de Quovadis - Implenia remporte une commande à Munich pour 400 mio EUR - Alpine Select: nouveau programme de rachat d'actions - Orascom finalise la cession d'hôtels en Egypte pour 22,5 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - Lafarge en Syrie: une gestion "cynique" et "opportuniste" des services secrets - Vevey: une entrée du siège de Nestlé maculée de peinture - Manipulation du Libor: UBS paie 68 millions à 40 Etats américains - Blackstone Resources 2018: attend une perte nette de 12-14 millions de francs suisses les actions au porteur transformées en nominatives - Lonza fournit une licence de capsules à un fabricant d'huile de cannabis - Travail le dimanche à Manor: Unia saisit la justice à Genève - Cosmo planche sur une nouvel appel aux USA pour son bleu de méthylène - Gurit a finalisé la vente de l'usine de production de PVC à Qingdao - SIX: Also suspendue de cotation - Also annonce une offre de rachat pour ABC Data S.A. - Inauguration officielle de Mediaparc à Villars-sur-Glâne (FR) - Novartis boucle le rachat d'Endocyte, avec l'aval des actionnaires - HUG: deux responsables sous les verrous pour avoir détourné 22 millions - Julius Bär vend ses activités locales aux Pays-Bas (AuM 1 mrd EUR) - Helsinn confie la distribution du pracinostat à Menarini SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES 24 AU 26 DECEMBRE - La Poste a acheminé 25 millions de colis depuis le Black Friday - Versameb récolte 5,3 millions de francs suisses pour son développement - Hypothekarbank Lenzburg renforce sa direction générale - Wisekey empochera 45 millions de dollars pour la vente d'activités de QuoVadis - Ceva nomme Gianclaudio Neri comme responsable des affaires italiennes NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - 10:00 Indice CS-CFA décembre PRESSE WEEKEND, 24 AU 26 DECEMBRE - Credit Suisse président: on aurait dû changer de patron plus vite NZZ - Johann Schneider-Ammann envisage de renoncer à sa pension de ministre Presse CH Media PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et weekend: - USA: la croissance à 3,4% au 3e trimestre en rythme annuel (2e estimation) l'inflation mensuelle ralentit à +1,8% en novembre, sur un an (PCE) la Fed "entend" les inquiétudes du marché (Président Fed New York) 24 au 26 décembre: - Donald Trump: la Banque centrale est "le seul problème de notre économie" - BNS: total avoirs à vue en CHF semaine au 21.12 à 575,5 mrd CHF - BNS: le total des avoirs à vue en CHF semaine au 21.12 baisse de 0,8 mrd CHF aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1296 - USD/CHF: 0,9927 - future Conf: - (vendredi: +2 pb à 157,57%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,153%) - ras DIVERS vendredi 21 décembre: Suisse: - Novembre mois le plus fort en chiffre d'affaires pour la publicité - Médicaments génériques: économies réelles, mais inconvénients inquantifiables - L'économie tessinoise rechute au troisième trimestre international: - Washington et Ottawa demandent la libération de deux Canadiens détenus en Chine - USA: Trump fait monter la pression: le "shutdown" pourrait être long - La Chine insiste sur le soutien à la croissance week-end 22 et 23 décembre: Suisse: - Standard & Poor's maintient la note AA- pour le canton de Genève international: - Pékin et Washington ont fait de nouveaux progrès sur le commerce - Le marché pétrolier sera à l'équilibre début 2019 (ministres) - La Chine envisage une nouvelle loi pour favoriser l'investissement étranger - USA: le "shutdown" pourrait durer jusqu'en janvier (directeur du Budget) - Pas d'accord budgétaire au Congrès, le "shutdown" prolongé au-delà de Noël - Donald Trump envisage de limoger le président de la Fed - Italie: le sénat vote la loi de finances revue et corrigée - Canadiens détenus en Chine: Ottawa appelle ses alliés à la rescousse - La Bundesbank critique le dérapage budgétaire français face aux "gilets jaunes" - Les Etats-Unis sont entrés en période de "shutdown" 24 au 26 décembre: Suisse: - Référendum contre le projet de loi de la gauche sur la CPEG international: - Le poste du président de la Fed aucunement menacé (conseiller de Donald Trump) - Les grandes causes de la nervosité des marchés - Chine: les victimes de vols de propriété intellectuelle pourront réclamer des dommages et intérêts - USA: troisième journée de shutdown, à la veille de Noël - GB: 150'000 emplois détruits dans la distribution en 2018 (étude) aujourd'hui: Suisse: - Un Suisse sur quatre s'est déjà retrouvé aux poursuites international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: 18 janvier - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: 24 au 26 décembre: - Temenos: Affiliated Managers augmente sa participation à 3,02% - Adecco: Norges Bank réduit sa participation à 2,92% - Adecco: BlackRock augmente légèrement sa participation à 5,2% - Adecco: BlackRock augmente sa participation à 5,01% - Ascom: Norges Bank annonce une participation de 3,03% - Alpine Select relève sa participation propre à 4,98% - Clariant: le groupe Winterstein et consorts passent sous les 3% - Cosmo: Credit Suisse annonce une participation de 9,73% - IGEA Pharma: plusieurs annonces après la cotation - Georg Fischer: Norges Bank annonce une participation de 3,07% - Interroll: Allianz accroît sa participation à 5% - Kuros: Omega Fund IV LP annonce une part de 2,76%, Schroders 2,258% - Leclanché: Bruellan Holding détient 8,61% après augmentation de capital - Asmallworld: Liotard-Vogt passe à 68,71%; Hansainvest baisse à 9,98 aujourd'hui:

