Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,65% à 8374points (à 8h20) - SMI (vendredi 28.12): +2,85% à 8429,30 points - SLI (vendredi 28.12): +2,86% à 1295,98 points - SPI (vendredi 28.12): +2,65% à 9830,06 points - CAC 40 (mercredi 2.1): -0,87% à 4689,39 points - Dax (mercredi 2.1): +0,20% à 10'580,19 points - FTSE-100 (mercredi 2.1): +0,09% à 6734,23 points - Dow Jones (mercredi 2.1): +0,08% à 23'346,24 points - Nasdaq Comp (mercredi 2.1): +0,46% à 6665,94 points - S&P 500 (mercredi 2.1): +0,13% à 2510,03 points - Nikkei (jeudi 3.1): fermé AMBIANCE - ouverture attendue en baisse, après les craintes sur la croissance de la Chine et l'avertissement sur résultats d'Apple NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swisscom: contrat de la Confédération pour des projets d'externalisation - Clariant réduit sa participation dans Stahl à 14,8% SPI: - Wisekey noue un partenariat en Chine dans l'automobile SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - ADC Therapeutics enrôle un ancien de Roche pour son conseil d'administration SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI 28 ET WEEKEND DU 29 ET 30 DÉCEMBRE - U-Blox: plainte en violation de brevet contre Interdigital aux Etats-Unis - Le journal Le Courrier opère un virage serré à droite - Schweiter Technologies: la reprise de Perspex finalisée SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI 31 DÉCEMBRE AU MERCREDI 2 JANVIER - U-Blox: plainte en violation de brevet contre Interdigital aux Etats-Unis - Romandie.com cesse son service d'informations NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat décembre 10:15 CP annuelle de l'Union suisse des paysans, Hergiswil b. Willisau PRESSE DU WEEK-END DU 29 ET 30 DÉCEMBRE - Le traitement des erreurs médicales doit être plus transparent Matin Dimanche PRESSE DU JOUR - UBS: le président privilégie la voie en solitaire dans l'immédiat Tamedia DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi 28 décembre: - USA: la croissance de l'activité de la région de Chicago ralentit un peu repli inattendu des promesses de ventes de logements en novembre les stocks de brut se stabilisent à 441,4 Mb au 21/12 (EIA) - Brésil: nouvelle baisse du chômage, à 11,6% de septembre à novembre - Allemagne: l'inflation se tasse à 1,7% sur un an en décembre (provisoire) week-end 29 et 30 décembre: - Russie: l'inflation s'est accélérée en 2018 à 4,2% lundi 31 décembre au mercredi 2 janvier: - Brésil: fort excédent commercial en 2018, bien qu'en recul par rapport à 2017 - France: l'activité manufacturière recule en décembre (PMI) - Autriche: le chômage en hausse à 8,7% en décembre (norme nationale) - GB: le secteur manufacturier profite d'une hausse des stocks avant le Brexit - Chine: hausse de production mais l'activité du secteur manufacturier se dégrade - France: hausse des immatriculations de voitures neuves en 2018, diesel en repli - Chine: l'activité manufacturière se contracte en décembre - BNS: total avoirs à vue en CHF semaine au 28.12 à 574,2 mrd CHF total avoirs à vue en CHF semaine au 28.12 -1,3 mrd CHF aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1213 - USD/CHF: 0,9861 - future Conf: - (vendredi: -18 pb à 157,71%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,154%) - ras DIVERS vendredi 28 décembre: Suisse: - ras international: - Trump menace de fermer la frontière avec le Mexique, le "shutdown" s'embourbe - Le cacao tire son épingle du jeu en 2018, le sucre et le café reculent (Revue annuelle) - Les exportations de gaz russe vers l'Europe à un nouveau record en 2018 - La Chine donne son feu vert aux importations de riz américain week-end 29 et 30 décembre: Suisse: - La formation permanente est une obligation, selon Alain Dehaze, patron d'Adecco - Le fonds de compensation AVS finit dans le rouge en 2018 - Le peuple devrait voter sur le projet fiscal international: - Chine: la Cour suprême va se saisir des recours sur la propriété intellectuelle - Brexit: Juncker appelle les Britanniques à "se reprendre" le gouvernement britannique pourrait faire machine arrière - Brésil: l'heure de vérité pour Jair Bolsonaro, le président élu d'extrême droite - USA: un "shutdown" prolongé risque d'ajouter à l'incertitude économique - Trump appelle les démocrates à parvenir à un accord sur le "shutdown" - Trump et Xi redisent leur volonté de parvenir à un accord commercial - Le budget italien approuvé par un vote de confiance des députés - Bourse: année noire pour les places chinoises - Brexit: 107 millions de livres pour renforcer les liaisons maritimes lundi 31 décembre au mercredi 2 janvier: Suisse: - Les stations de ski ont le sourire après les fêtes international: - Le nouveau Congrès américain promet à Trump une fin de mandat difficile - Shutdown, 12e jour: rendez-vous sous tension à la Maison Blanche - Brésil: les défis du gouvernement Bolsonaro - La BCE nomme des dirigeants temporaires pour la banque italienne Carige - Transport aérien: nombre d'accidents et de victimes en hausse - Wall Street attend fébrilement l'arrivée des "licornes" américaines - Jair Bolsonaro, nouveau président du Brésil - Trump persiste: il veut un "mur solide" à la frontière avec le Mexique - Chine: Xi Jinping s'engage à poursuivre les réformes et l'ouverture économique - Brexit: Brittany Ferries augmente ses capacités de fret sur le transmanche aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: 18 janvier - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: aujourd'hui: - Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer monte à 5,00% lundi 31.12: - Obseva: Wellington Management Group dispose de 3,39% - Interroll: Allianz réduit son exposition à 4,9996% - Igea Pharma: Diego Mortillaro détient 15,24% - Cosmo: Credit Suisse monte à 10,06% - Alpine Select: Stefan Rihs détient 5,36%, Hans-Ueli Rihs passe sous 3%

