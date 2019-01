Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,42% à 8645 points (à 8h20) - SMI (vendredi): +1,68% à 8608,56 points - SLI (vendredi): +2,27% à 1319,55 points - SPI (vendredi): +1,77% à 10'033,30 points - CAC 40 (vendredi): +2,71% à 4737,12 points - Dax (vendredi): +3,37% à 10'767,69 points - FTSE-100 (vendredi): +2,18% à 6838,24 points - Dow Jones (vendredi): +3,29% à 23'433,16 points - Nasdaq Comp (vendredi): +4,26% à 6738,86 points - S&P 500 (vendredi): +3,43% à 2531,94 points - Nikkei (lundi): +2,44% à 20'038,97 points AMBIANCE - Soutenue par les propos rassurants du patron de la Fed sur les taux NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Vifor: résultats concluants en phase I pour l'inhibiteur de la ferroportine SPI: - AMS conclut un partenariat avec le chinois Face++ - Idorsia étudie le dosage du cenerimod contre le lupus érythémateux - Crealogix: Oliver Weber remplace Marc Stähli au sein de la direction - Zur Rose a finalisé l'acquisition de Medpex - Addex boucle 2018 avec des réserves de 41,7 millions de francs suisses - Airopack: Jean-Baptiste Lucas désigné directeur général - Fundamenta: surallocation en partie exercée, 3,84 mio supplémentaires PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - Aventron cède sa participation minoritaire dans la société française Unite - Crypto Fund nomme un responsable des ventes SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - Conteneurs échoués aux Pays-Bas: MSC promet de payer le nettoyage NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE VENDREDI - UBS aurait contacté Christian Meissner comme éventuel CEO Bloomberg PRESSE DU WEEKEND - Le président de la Confédération veut renégocier avec Bruxelles TeleZüri - WEF 2019: le président Ueli Maurer rencontrera Donald Trump TeleZüri - RUAG, sous la critique, veut divulguer ses chiffres SRF - Les Vert'libéraux veulent récupérer leur force au sein du Parlement Blick PRESSE DU JOUR - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et weekend: - USA: Jerome Powell affirme que la Fed sera "patiente" sur les taux d'intérêt la Fed va réagir "rapidement et avec souplesse" à l'environnement Powell affirme qu'il ne démissionnerait pas si Trump le demandait les créations d'emplois bondissent à 312.000, le taux de chômage remonte à 3,9% en décembre les salaires en hausse de 0,4% sur un mois en décembre et de 3,2% sur un an les stocks de brut se stabilisent à 441,4 Mb au 28/12 (EIA) - Italie: prix à la consommation en hausse de 1,1% en décembre sur un an aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1244 - USD/CHF: 0,9849 - future Conf: - (vendredi: -46 pb à 158,41%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,205%) - Allemagne: les commandes industrielles reculent de 1,0% en novembre DIVERS vendredi et weekend: Suisse: - L'UDF saisit le référendum contre la révision de la norme antiraciste international: - Shutdown: "Nous devons construire le mur", martèle Trump, inflexible - "Les années fastes, c'est fini", prévient le ministre allemand des Finances - USA: peu d'avancées dans les pourparlers visant à mettre fin au "shutdown" - Brésil: un début de mandat au pas de charge pour Bolsonaro, salué par le marché - Trump optimiste sur un accord commercial avec la Chine aujourd'hui: Suisse: - international: - GB: les conséquences d'un potentiel Brexit sans accord - USA: le secteur technologique optimiste mais soucieux - Guerre commerciale: les négociateurs américains à Pékin plus tard: - prochaine échéance Eurex: 18 janvier - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) plus tard: 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT aujourd'hui: - ras EMPRUNTS aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: aujourd'hui: - Asmallworld: Hansainvest voit son exposition diluée à 7,76% - Ascom: Norges Bank passe un cap, à 3,01% - BFW Liegenschaften: Caceis franchit un seuil, à 3,05% - Cicor: LLB Swiss Investment étoffe son engagement à 4,48% - Dufry: Morgan Stanley dispose de 6,61% en positions d'acquisition - Geberit: Marathon Asset Management réduit son exposition à 2,996% - Implenia: Loys Investment franchit un seuil, à 3,1% - Landis+Gyr: Nordea 1 détient 2,96%, UBS passe sous 3% - Sunrise: Blackrock détient 3,22% - UBS dispose de 4,95% en positions d'achat propres - Cosmo: Credit Suisse dispose de 9,32%

al/jh